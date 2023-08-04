В фильмах этого маленького парня можно встретить, когда он обслуживает подрейсеры для гонок

Одна из самых интересных вещей в микроэлектронике - воссоздание забавных реквизитов и гаджетов из любимых научно-фантастических фильмов. Именно так поступил разработчик Горан Вуксич, создав впечатляющую реплику пит-дроида из "Звездных войн". В фильмах этого маленького парня можно встретить, когда он обслуживает подрейсеры для гонок, проводимых в таких местах, как Мос Эспа на Татуине. В реальной жизни эта копия дроида используется для демонстрации потрясающего творческого потенциала набора разработчика Nvidia Jetson Orin Nano.

Фото: Nvidia, Goran Vuksic

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Этот комплект, дебютировавший по цене 499 долл., обладает достаточной вычислительной мощностью в миниатюрном корпусе, чтобы справиться с некоторыми достаточно сложными задачами ИИ. Вуксич хотел создать дроида не только для развлечения, но и для того, чтобы иметь возможность поделиться им с другими, выступая на различных технологических конференциях. Благодаря набору Jetson Orin Nano Dev Kit дроид может взаимодействовать с окружающим миром, используя распознавание образов.

Изготовленный на заказ пит-дроид довольно велик для своей копии. Его высота составляет чуть менее 120 см, а голова имеет шарнирную конструкцию, способную поворачиваться к объектам. Чтобы видеть окружающий мир, дроид оснащен простой веб-камерой для визуального ввода.

Фото: Nvidia, Goran Vuksic

Корпус был напечатан Вуксиком в 3D специально для этого проекта. В голове дроида имеется полость для размещения набора разработчика Jetson Orin Nano, а также веб-камеры. В нее встроена пара моторов, которые позволяют голове осматриваться и реагировать на объекты в реальном времени, основываясь на сигналах камеры.

Существует множество вариантов программного обеспечения, которое можно использовать с набором разработчика Jetson Orin Nano. В данном случае Вуксич использует Microsoft Azure для обучения дроида распознаванию объектов. Таким образом, он может запрограммировать его на поиск и отслеживание объектов.

Если вы хотите поближе познакомиться с этой копией пит-дроида из "Звездных войн", загляните в блог компании Nvidia, где содержится более подробная информация и детальное описание того, что привело Вуксича к созданию этого крутого проекта.



