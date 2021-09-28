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Слухи и утечки появлялись в интернете постоянно, но сегодня EA наконец подтвердила дату открытого бета-тестирования Battlefield 2042. Похоже, бета-версия будет относительно ограниченной - вы сможете проверить один режим (Завоевание) и карту (Орбитальная), а также четырех специалистов. Вы можете посмотреть трейлер открытого бета-тестирования Battlefield 2042 ниже.
Вот еще немного подробностей о том, что включено в бета-версию …
- Режим: Завоевание - культовый режим песочницы Battlefield возвращается - действие теперь сосредоточено вокруг секторов, состоящих из нескольких флагов, а не отдельных контрольных точек.
- Карта: Орбитальная - это гонка со временем и враждебными условиями, когда вы сражаетесь вокруг места неминуемого запуска ракеты.
Доступные военные специалисты: Webster Mackay, Maria Falck, Pyotr "Boris" Guskovsky, ВWikus "Casper" Van Daele.
Бета-тестирование Battlefield 2042 продлится с 6 по 9 октября, хотя 6-7 октября зарезервированы для людей, оформивших предварительный заказ игры .
Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на PC, Xbox One, Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5.