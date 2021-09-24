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Anonymouss
AMD и Mediatek могут создать совместное предприятие
AMD и MediaTek якобы ведут переговоры о создании совместного предприятия
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Потенциальное сотрудничество может распространиться на разработку электронных схем System on a Chip, таких как модели 5G, Wi-Fi и остальных модемов для доступа к интернету. В результате такой коллаборации также могут появиться устройства, в которых будут задействованы высокоэффективные ядра процессоров Mediatek и графическая архитектура AMD RDNA.

Как сообщает ComputerBase, это будет не первая совместная работа Mediatek и AMD, но в гораздо меньшем масштабе. Совсем недавно сообщалось, что AMD разработала собственный сетевой чип WiFi под названием AMD RZ608, но как оказалось, на самом деле это был переименованный Mediatek MT7921K.

В прошлом AMD работала в основном с Qualcomm. Сотрудничество с MediaTek увеличит присутствие AMD на начальном уровне рынка, обслуживаемом многими чипами MediaTek. Подробности этого предприятия пока не разглашаются, и ни одна из компаний не подтвердила, что это действительно правда.

На выставке CES 2021 генеральный директор AMD доктор Лиза Су подтвердила, что графическая архитектура RDNA2 появится на устройствах Samsung Exynos. Ожидается, что первые мобильные устройства с графикой AMD будут выпущены в начале 2022 года.

#amd #mediatek #rdna #rdna2 #лиза су #ces 2021 #amd rz608
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