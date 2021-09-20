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Amazon продолжает борьбу с поддельными отзывами, закрывая доступ для тысячи торговцев, продающих сотни электронных брендов. Хотя большинство продавцов-нарушителей базируются в Китае, Amazon заявляет, что не нацелена на китайских розничных продавцов.

На данный момент Amazon закрыл 3000 онлайн-магазинов, связанных с 600 китайскими брендами электроники, продаваемыми на его платформе онлайн-продаж, в рамках своей продолжающейся кампании против платных отзывов и аналогичных действий.

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В интервью Центральному китайскому телевидению Синди Тай, вице-президент Amazon по продажам в Азии, также заявила, что преследование не было намеренно направлено против Китая или какой-либо другой страны или общего роста китайских онлайн-торговцев, продающих через Amazon. Однако газета South China Morning Post ранее сообщала, что отрасль серьезно пострадала на сумму $ 15,4 млрд из-за потери продаж, заблокированных средств и удержания запасов.

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«Клиенты полагаются на точность и достоверность обзоров продуктов, чтобы принимать обоснованные решения о покупке, и у нас есть четкие правила как для обозревателей, так и для партнеров по продажам, которые запрещают злоупотребление функциями нашего сообщества», - заявили в Amazon, добавив, что компания «продолжит устранять злоупотребления. обнаружение и принятие принудительных мер в отношении злоумышленников, в том числе тех, которые сознательно участвуют в многократных и повторяющихся нарушениях политики".