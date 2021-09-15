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Через 2 года после первого анонса, Jingjia MIcro объявляет о выпуске своего графического процессора, эквивалента NVIDIA GTX 1080.

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Согласно официальному заявлению компании, серия JM9 выпущена. Это та же серия графических процессоров, про которую мы узнали около 2 лет назад, когда относительно неизвестная компания за пределами китайского внутреннего рынка внезапно объявила о своей собственной разработке графических процессоров.

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Следует отметить, что у Jingjia Micro были планы выпустить серию графических процессоров уже к концу 2020 года, но при разработке явно возникли проблемы. Спустя почти год после первоначально ожидаемой даты выпуска, серия графических процессоров JM9 наконец достигла финальной стадии производства.

Серия графических процессоров JM9 включает два графических процессора. JM9231 - это графический процессор начального уровня, производительность которого сопоставима с GeForce GTX 1050 по официальной статистике. Графический процессор должен предложить частоту выше 1,5 ГГц, интерфейс PCIe Gen3 x16, 8 ГБ памяти GDDR5 и полную совместимость с HDMI2.0 и DisplayPort 1.3. Все это в совокупности в пределах 150 Вт TDP. Компания ожидает, что производительность этого графического процессора составит 2 терафлопса.

Графический процессор более высокого уровня под названием JM9271 представляет собой модель 1,8 ГГц с поддержкой PCIe Gen4 x16. В отличие от JM9231, процессор 9271 будет иметь 16 ГБ памяти HBM, что значительно повысит эффективность использования памяти, но также повысит сложность производства и стоимость. Этот графический процессор должен обеспечивать производительность вычислений с одинарной точностью 8 терафлопс, что меньше, чем у GTX 1080 8,9 терафлопс.

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Данные, предоставленные JM, являются оценкой вычислительной производительности не сопоставимой с производительностью в играх. Фактически, серия JM9 даже не поддерживает DirectX или Vulkan API, что сокращает их использование в игровом пространстве. Таким образом, JM9 не следует рассматривать как игровые графические процессоры.