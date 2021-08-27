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И так, с места в карьер, TikTok знает домашний адрес ваших детей. FaceApp хранит фотографии вашего лица и может предсказать, как вы будете выглядеть на протяжении всей вашей жизни. В приложении для бронирования отелей отображаются места, куда вы путешествовали ранее, ваши предпочтения в отношении номеров и запланированные поездки.

Конечно, кому-то это может показаться не такой уж проблемой. Но вы удивитесь, как много стран, являющихся геополитическими оппонентами нашей родины-матушки, не упустят возможности провести кибератаки по нашим сетям. Как минимум из желания отыграться, и их можно понять. Ни для кого уже не секрет, что наше государство тоже не брезгует подобным. И в ход идут самые разнообразные хакерские методы, такие как геотаргетинг, распознавание лиц и психографические модели. Короче говоря, в этой войне, ваш смартфон может оказаться оружием гораздо более эффективным, чем ракета.

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Национальное Общественное Радио (NPR) — крупнейшая некоммерческая организация, которая собирает и затем распространяет новости с 797 радиостанций США. По ее данным, некоторые зарубежные страны, такие как Саудовская Аравия, используют информацию, передаваемую через приложения, для выявления диссидентов и потенциальных шпионов, а также просто для взлома компьютеров интересных им личностей. Кроме того, собранные с помощью приложений данные, используются правительствами многих стран для отработки психографических моделей, позволяющих эффективно сегментировать общество на основе общих психологических характеристик его граждан. Что в дальнейшем сильно помогает заниматься кампаниями по дезинформации в странах-конкурентах.

Психографика — это изучение людей на основе их деятельности, интересов и ценностей. Она выходит за рамки простой классификации на основе общих демографических данных, вроде возраста, пола или расы. Данный подход фокусируется на понимании когнитивных атрибутов, таких как эмоции, ценности и убеждения, выделяя их среди прочих психологических факторов. реклама Эффективность этого метода анализа людей в том, что изучается само поведение, а не его возможные предпосылки. Отсутствие физической возможности получить много достоверных знаний такого рода, какое-то время еще сдерживало применение психографики. Но 21 век выпустил джина из бутылки. Появились нейронные сети и петабайты больших данных о реальной активности пользователей в интернете и социальных сетях. Впервые общественность активно заговорила об этом в 2016 году во время президентских выборов США благодаря политической консалтинговой фирме Cambridge Analytica. Она выстроила рекламную компанию никому не известного Теда Круза так, что он смог конкурировать наравне с Дональдом Трампом. В своей работе аналитики опирались на психографическую модель "Большая пятёрка" (Big 5), классифицировавшую людей в зависимости от наличия или отсутствия пяти личностных черт: открытости опыту, добросовестности, экстраверсии, доброжелательности и нейротизма. Трамп в итоге тоже стал их клиентом. Правительства и компании активно используют эту информацию для персонализации рекламы и коммуникации с народными массами. Психографический подход играет именно на подсознательных характеристиках личности, а потому особенно эффективно помогает извлекать выгоду из импульсивного принятия решений. По данным 2009 года, психографический поведенческий таргетинг повышает количество кликов и CTR на 670%, по современным — как минимум в 2 раза.

Так TikTok безопасен?

Такие приложения, как бешено популярный TikTok, особенно уязвимы. Китайское приложение использует алгоритмы, которые допускают возможность «подкрутить» их так, чтобы потенциально распространять новости или контент, целенаправленно влияющие на общественное мнение. Данный способ управления информацией уже ни раз продемонстрировал свою эффективность. Более того, в законе о национальной разведке Китая от 2017 года содержатся формулировки, требующие от компаний соблюдения операций по сбору разведывательной информации на случай, если позже к ним нужно будет получить доступ.

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«В Китае совершенно другая правовая база и другая точка зрения на верховенство закона», — говорит Андреа Литтл Лимбаго, главный социолог компании Virtru, занимающаяся шифрованием и конфиденциальностью. «TikTok заявляет, что они больше не хранят данные пользователей других стран в Китае. Проверить это сложно, но в любом случае вопрос конфиденциальности данных, собранных до февраля 2019 года, остается открытым. Это особенно важно, ведь пользовательские данные могут использоваться в компаниях по дезинформации, нацеленных против американских граждан». (В феврале 2019 года в США TikTok был оштрафован на рекордные 5,7 млн долларов за использование конфиденциальных данных детей.)

События вокруг пандемии лишь подтвердили эти опасения, показав, что Китай особенно склонен дезинформировать как свою, так и зарубежную общественность, попутно ставя рекорды нарушений прав человека.

Адира Левин — специалист по кибербезопасности из аналитического центра государственной политики New America. По ее словам, нам всем стоит относиться внимательнее к разрешениям, которые мы предоставляем приложениям. Особенно в двух случаях: когда требуется нажать кнопку «согласен» или одобрить изменения настроек вашего устройства. Такие разрешения и открывают ваши данные для третьих лиц, включая компании и рекламодателей. Чем больше возможностей доступа к вашему телефону и вашим данным вы одобряете, тем в меньшей степени вы защищены.

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Кибератаки и кибершпионаж зачастую сложно выследить и однозначно связать с конкретными иностранными государствами. Еще сложнее установить была ли связана атака на государство с работой того или иного популярного приложения. При этом количество кибератак и сообщений о приложениях, которые могут быть использованы не по назначению, увеличивается с каждым годом.

Откровенно пугает, с какой скоростью право распоряжаться своими персональными данными превращается в проблему обеспечения государственной безопасности. Спросите себя, действительно ли стоит отдавать свои личные данные какой-то компании в Китае или Америке, чтобы просто скоротать время за очередным приложением-таймкиллером. И подумайте, стоит ли вообще его скачивать. Сделать наше общество более защищенным от кибератак возможно, если каждый будет более критично и ответственно относиться к своему телефону, используемым приложениям и собственной безопасности.



