Samsung готовит к релизу Galaxy M36, который обещает стать настоящим прорывом благодаря переработанному дизайну и усовершенствованной камере

Компания Samsung официально объявила дату выхода своей новой модели среднего класса: 27 июня 2025 года в 12:00 по индийскому времени. Вместе с анонсом были представлены обновлённый дизайн задней панели и характеристики камеры.

Согласно опубликованным тизерам, Galaxy M35 получит совершенно новый дизайн задней панели с овальным блоком, объединяющим три камеры. Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS) будет дополнена сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Для любителей селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 13 Мп, расположенная в каплевидном вырезе.

Кроме того, новинка предложит пользователям возможность записи видео в формате 4K с использованием обеих камер одновременно (Dual Recording), защиту экрана Corning Gorilla Glass Victus+, функцию Circle to Search и тонкий корпус толщиной всего 7,7 мм.

Galaxy M36 порадует пользователей тремя стильными расцветками: "Бархатный черный", "Оранжевая дымка" и "Безмятежный зеленый". Особое внимание уделено возможностям искусственного интеллекта, которые включают в себя AI Select для оптимизации рабочих процессов и набор инструментов для обработки изображений, таких как удаление объектов и интеллектуальная обрезка. По предварительным данным, устройство будет работать на базе процессора Exynos 1380 и оснащено Super AMOLED экраном с разрешением FHD+.



