В новинке установлен сенсор APS-C на 40,2 мегапикселей и четкий OLED-видоискатель, а также реализованы режимы имитации съёмки на плёнку.

Компания Fujifilm представила новую камеру X-E5, которая рассматривается как более доступная альтернатива нашумевшей X100 VI. Обе камеры оснащены 40,2-мегапиксельной APS-C матрицей, однако X-E5 отличается более компактным корпусом и вместо гибридного видоискателя использует электронный OLED-видоискатель с разрешением 2,36 миллиона точек.

Вместе с камерой представлен новый компактный объектив XF 23mm f/2.8 Pancake, который является альтернативой фиксированному 23-мм объективу X100 VI. X-E5 оснащена поворотным 3-дюймовым сенсорным экраном с соотношением сторон 3:2. Размеры корпуса составляют 12,5 x 7,3 x 3,9 см, а вес – 445 граммов (с аккумулятором и картой памяти). Верхняя панель из алюминия придает камере премиальный вид.

Управление камерой осуществляется с помощью отдельных дисков для выдержки и экспокоррекции, а также нового поворотного регулятора для выбора режимов имитации пленки. Fujifilm заявляет об улучшенной системе автофокусировки и наличии стабилизации изображения, позволяющей снимать с выдержкой на 7 ступеней длиннее без использования штатива.

X-E5 предлагает расширенные возможности видеосъемки: запись видео в формате 6.2K со скоростью 30 кадров в секунду, 4K со скоростью 60 кадров в секунду и замедленной съемки 1080p со скоростью 240 кадров в секунду.

Для беспроводной передачи фотографий на смартфон используется приложение XApp. Порт USB-C обеспечивает высокую скорость передачи данных (до 10 Гбит/с) для быстрой загрузки изображений на компьютер. Аккумулятор NP-W126S позволяет сделать около 400 фотографий или записать 45 минут видео.

Ожидается, что Fujifilm выпустит X-E5 в августе по цене 1549 евро. Помимо самой камеры, будет доступен комплект с новым объективом 23mm f/2.8, который обойдется в 1799 евро. Стоит отметить, что эта цена совпадает с ценой Fujifilm X100 VI. Покупатели смогут выбрать между черным и серебристым цветами корпуса.