Дело было в недалёком 2021 году.

Будучи поклонником SLI решил слегка обновить систему. Видеокарты оставались те же.

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Предыдущая сборка тут тыц

Недолго думая накидал конфиг, подходящий моим хотелкам. Нужна была куча свободных линий Pci-e: для пары видеокарт без потери скорости, для звуковой карты, для Nvme диска и теоретически большого объёма оперативной памяти. Единственным подходящим вариантом оказалась сборка на Threadripper.

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Приобрёл процессор от AMD Ryzen Threadripper 1900Х. Он меня заинтересовал сильно упавшей ценой, наличием восьми ядер, шестнадцатью потоками и частотой 3800 Гц.

Материнскую плату выбрал средней цены из наличия. Зенит для бедных, как её кто-то назвал. ASUS ROG STRIX X399-e Gaming.

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Неплохая комплектация, куча возможностей, наличие антенн и кабелей, красивые наклейки, модная подсветка элементов будоражили воображение...

Стал готовить плату к установке. Открыл сокет, он совсем не православный AMD. Распечатал шикарную упаковку процессора и достал его.

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Вставил в крышку сокета, опустил её и затянул специальным ключом по порядку указанному на крышке.

Установил оперативную память Kingston HyperX FURY Black RGB 4 планки по 8 Гб. Частота 3200 МГц. Работает в четырёх канале. Для его осуществления планки ставятся в особом порядке.

И с одной стороны процессора они стоят обычно.

А с другой стороны вверх ногами.

Что же такое красивое установлено между планками памяти?

А это ягодка на торте- кулер Cooler Master Wraith Ripper, черный/RGB. Признаюсь он был главной причиной моего выбора данной сборки.

Установил материнскую плату в корпус. Вставил на место видеокарты от предыдущей сборки. Операционную систему накатил на диск 500 ГБ SSD M.2 Kingston A2000, PCI-E 3.x, NVM Express. Диск установил через переходник в гнездо PCI-e между видеокартами. Такая установка удобнее стандартного места на плате. Не нужно снимать видеокарты и охлаждение чипсета для его замены. Мостом соединил видеокарты.

Блок питания заменил на попсовый ASUS ROG-THOR-850P 850W. Установил и звуковую карту ASUS ROG Xonar Phoebus под нижнюю видеокарту. Подключил дополнительное питание всех потребителей. Добавил SSD для игр на 1Тб и винчестер под файлы на 2 Тб.

Погонял немного систему, обновил, установил программы. Перезагрузил, зашёл в BIOS и выставил частоту памяти 3200 МГц.

Приступил к тестам.

Ну и напоследок разница в три года...

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