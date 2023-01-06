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Другое

Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше

Попалась интересная материнская плата под сборку на процессоре AMD FX 8370 для двух видеокарт.
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Дело было в новогодние каникулы 2020 года. Попалось на глаза интересное объявление о продаже материнской платы MSI 990FXA Gaming. Решил купить её под сборку слая. Очень интересно было погонять игры на двух видеокартах. Я же не знал какой подарок готовит Нвидиа к концу года. Сборку делал для поиграть в предстоящие новинки: Серьёзного Сэма 4 и Киберпанк 2077.

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Почему именно эта плата? В ней реализована поддержка 32 линий Pci-e. И слай будет работать без потерь производительности.

В багровых тонах.






Сделал заказ, оплатил доставку. Через неделю ожидания получил. Комплектация была: плата + заглушка в заднюю панель. Крепление процессорного кулера стояло не родное.

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Плата с потёками и чуждым креплением кулера.


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Были потёки геля из термопрокладок. Пришлось их устранять, во избежание, так сказать.

Потёки с обратной стороны.


Процессор AMD FX 8370 прислали раньше. Ножки ровные, края подложки испачканы термопастой. Также пришлось очищать.

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Потёки термопасты на подложке.


После очистки открыл сокет и вставил в него процессор, ориентируясь по маркерам. Прижал процессор и закрыл сокет.

Процессор установлен, крепление кулера заменил на соответствующее.

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Приехал кулер Cooler Master GeminII со своим креплением под сокет AM 3. После переделки вентилятора от видеокарты, установил его на плату.

Собственная разработка.


Самая трудная часть была в отпайке крепления с радиатора видеокарты.

Нанотехнологии.


Потом с помощью удлинённых шурупов прикрепил вентиляторы к радиатору кулера. Перепаял фишку питания для материнской платы. Подсветку логотипа взял от питания диода сети.

Кулер подошёл как фабричный.


А вот на нормальную память денег уже не было. Купил дубовую... С её разгоном потерпел полное фиаско. Только номинал - никаких изменений частоты и таймингов.

Худшая память, что у меня была. Держит только номинал.


Собрал систему в многострадальный корпус.

Распихал комплектуху по местам.

Видеокарты GTX 1070 были куплены раньше у мамкиных майнеров. Искал именно такую модель, ибо не греются. Ну и MSI only...

 MSI only.


SLI мостик покупал отдельно. Он с подсветкой.

Немного тестов.








CPU-Z




Unigine Heaven 4.0




Time Spy



Немного системной информации.



Возникает вопрос: " Где тесты игр? "

В обычных играх никакой разницы от количества карт, везде больше 60 фпс. Ну, а для которых игр собирал,  Нвидиа убрала обязательную поддержку слая в своих драйверах. В них вторая карта не работает.

Но какой потенциал был заложен изначально!

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