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Не про газ и не про HIMARS: обзор ультра-бюждетного SATA SSD NETAC NT01N600S-001T-S3X

Краткий обзор дешевого Netac, оказавшегося совсем не кЕтайским. Или не совсем , это как посмотреть.
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Итак, максимально дешёвый твердотельный накопитель от теперь уже широко известной в узких кругах Netaс - что несёт он нам? Что сулит он учащемуся средней школы, мечтавшему сменить свой старый жёсткий диск на новенький SSD и год ничего не евшему ради такой благой цели? Проверим. 4650 рублей - это вам не шутка.

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Поставляется диск в небольшой запломбированной картонной коробочке с приятным дизайном.

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На обратной стороне окошко, демонстрирующее наличие SSD вместо китайского кирпича и наклейку на оном.

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В комплекте только пластиковый контейнер, защищающий накопитель примерно никак, и миниатюрная инструкция-гармошка.

Теперь сам герой торжества. Корпус пластиковый, дизайн присутствует, как присутствует и гарантийная наклейка, снимать которую я, конечно же, не буду. Хотя качество клея таково, что можно было бы и снять, с большой вероятностью никто и никогда не разглядел бы подвоха.

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Приходит новеньким, температурный датчик на месте.


Благодаря утилите SMI SD Flash ID reader v0.564a by Ochkin Vadim удалось выяснить, что внутри у подопечного всё далеко не так плохо, как можно было ожидать. Контроллер SMI2259XT и TLC от Sandisk - прямо-таки топ на фоне донных "брэндовых" QLC!

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Мега-тестирование проводилось на системе с Ryzen 5 5600 и Gigabyte X570S UD.Скорости не дотягивают до заявленных до 560 Мб/с и 520 Мб/с на чтение и запись, но ведь это до там неспроста, правда?

В приближенных к боевым условиях у SSD обнаруживается динамический SLC-кэш объёмом чуть более трети свободного пространства, после которого скорость записи предсказуемо падает, но не до катастрофических 8мб/с, как у самых дешевых накопителей на QLC, а до вполне сравнимых с современными HDD ~130мб/с.

Было лень ждать еще 41 минуту 33 секунды, извиняйте.

Заполненный на 2/3 диск ведёт себя адекватно, не вызывая желания выбросить его в окно и побежать за другим. Ближе к концу записи какое-то время пыжится сохранить скорость на прежнем уровне, но в итоге всё равно сдаётся.

Без малейшего обдува во время продолжительной записи нагревается до 48 градусов.


В заключение хочется признать: накопитель удивил. Никаких безымянных контроллеров, никакой полуподвальной китайской флэш-памяти - всё чинно и благородно. И даже температурный датчик на месте и показывает не постоянную 40-градусную погоду, а вполне себе текущий нагрев. В работе ощущается как обычный нормальный SSD: отклик моментальный, игры запускаются быстро, подгрузки не вызывают фризов, запись файлов по сравнению с HDD мгновенна (до исчерпания кэша, естественно). Думается, он вполне подойдет в качестве единственного накопителя в обычной домашней системе, по крайней мере, лично я не вижу смысла покупать HDD на 1тб за 3500р, когда рядом на прилавке лежит подобный SSD с трёхлетней российской гарантией за 4500р. 

Конечно, остаются вопросы надёжности и отсутствия у производителя желания потихоньку заменить SMI и TLC Sandisk на что-нибудь менее известное и качественное, но это, ребятки, уже совсем другая история.

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ssd sata netac sata3 netac n600s ssd 2.5
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