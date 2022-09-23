Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Продолжение параллельной реальности производителей железа

Майнинг помер, Игорь тонет, Хуанг с Лизой пургу гонят: Купите то и вот это возьмите! Но на сей раз нет, Простите.
[ ] для раздела Блоги
4
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Вскрываемся? Опять?

реклама

Ну что же, RTX4070, официально переименованная в 4080 12гб, будет стоить минимум 899$, цену более продвинутых версий от Asus, MSI и других боюсь даже представить. Многие ждут падения цен на Ampere и RDNA2, но как бы они не подорожали после такой щедрости. Хуанг обещает прирост в лучах до 2-4 раз, и до двух раз в обычных играх, "забывая" упомянуть, что всё это скорее всего с DLSS 3.0. А сколько без DLSS? 25%? 30? Напоминаю: GTX970 восемь лет назад стоила 329$, унижая GTX770 на 50, а то и на все 100%! GTX1070, являясь одной из лучших карт в истории (наряду с HD7950), оценивалась в 379$, разделывая GTX970 под орех. И никто почему-то не увеличивал цену вдвое, попросту переименовав 970 в 980ti. Замечу, что указанные видеокарты потребляли от силы 150 ватт и не требовали в качестве довеска блока питания на 1000ватт, корпуса с десятком вентиляторов тысяч за 30 и хорошего кондиционера. 

Потом пришел 2018 год, Turing, и оказалось, что разработка подорожала, за производительность надо платить, 2060 спокойно можно переименовать в 2070 (и продать их потом еще раз с приставкой Super), и вообще, что ты как лох, тебе жалко 500$ за СРЕДНЮЮ 2070? Там же таки лучи, ты что! А затем очень удачно нагрянул майнинг, Хуанг с Лизой заработали столько же денег, сколько насосали за предыдущие шесть лет, барыги на Авито озолотились, клоуны-блогеры из каждого унитаза визжали, что 500$ за СРЕДНЮЮ 3070 с невероятными 8гб видеопамяти - отличная, великолепная, блистательная цена, кланяемся в ножки Хуаните за шикарное предложение, спасибо тебе, повелитель наш, что героически сдержал цены на прежнем уровне!

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ну вот, докланялись и доблагодарились, третья карта сверху в линейке (да-да, как GTX1060 в своё время, 239$) теперь стоит каких-то несчастных 899$. Довольны? Я так очень доволен. Но ещё довольнее должна быть игровая индустрия, фактически помершая из-за цен на видеокарты. Некоторые могут покричать о дефицитах и ковидах, но, положа руку на сердце, была ли хоть у кого-нибудь проблема купить для игр любую видеокарту в то время при наличии денег и желания столь тупо их проср... потратить? Конечно же нет. 3060 за 120 тысяч при рекомендованных 32-х? Пожалуйста. 3090 за полмиллиона вместо 150 тысяч? Легко, клиент всегда прав. Добавляем сюда аналогичную ситуацию с консолями, и всё - игр нет. Они-то являются массовым продуктом, майнеры и пять богатеньких гемеров-буратин их не окупят. 

реклама

Индустрия дошла до того, что безусловную необходимость покупки своих новых видеокарт гражданин Хуанг вынужден был демонстрировать в таких новейших и высокотехнологичных играх, как The Elder Scrolls III: Morrowind, Portal 1 и Cyberpunk 2077. Ладно Киберпанк, хотя ему тоже уже почти два года, но пятнадцати-двадцатилетние Портал и Морровинд для рекламы новейших крутейших видеокарт в 2022 году - это ли не позорище? 

И ведь это еще не всё, Intel открыто заявила о повышении цен на новые процессоры на 20%, AMD будет толкать Zen 4 минимум за 300$ и матери на X670 по 300+$, DDR5 вдвое дороже, чем DDR4. Выходит, старая добрая 1000$ на средний системник сегодня плавно превращается в 1000$ за одну только среднюю видеокарту, еще 500$ уйдёт на процессор с мамкой, всё остальное тоже не поместится в 500$, разве что с очень большой натяжкой, включая Авито и Али. 2000$ лишь за один обгаженный системник среднего уровня, ни единой топовой и даже околотоповой железки! 

И, главное, ради чего? Пройти Киберпанк не просто в 1440р/60fps, а в 1440p/60fps с лучами? Да мне и без лучей было нормально. А больше-то играть и не во что. Не во что, и, судя по всему, в обозримом будущем не предвидится. Однако, несмотря на все рыночные перипетии, Хуанг с Лизой продолжают витать в облаках своих параллельных миров, где майнеры фурами скупают все тиражи их поделок прямо у ворот заводов, а геймеры наслаждаются десятками первоклассных игр в год и готовы стоять в очередях, дабы первыми урвать новенькую видеокарту. Но есть призрачная надежда, что на сей раз всё у них пойдет не по плану. 

реклама


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia игры железо железо для пк
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
5
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
32
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
22
Главные игры сентября 2022 года
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
64
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
23
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
13

Интересные материалы

Ретроклокинг: LGA 775 – становление
20 сентября 2022 32
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
16 сентября 2022 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
84
Американские ракеты AGM-88 HARM не прижились на украинском МиГ-29 и показали нулевую эффективность
115
После анонса GeForce RTX 4090 цены на видеокарты NVIDIA в РФ пошли вниз, а скидки достигли 20%
14
Биткоин и Эфир ушли на дно, а эксперты заговорили о приближении криптозимы и падении ВТС до $12 000
21
GeForce RTX 4080 выглядит разочаровывающе и уступает GeForce RTX 3090 Ti без трассировки лучей
40
Европа начинает отказываться от товаров из Китая
11
В Китае можно купить GeForce RTX 4090 всего за 56 долларов
5
AMD официально скинула цены на видеокарты: Radeon RX 6600XT – 14 000р, а Radeon RX 6900ХТ – 41 000р
9
NVIDIA против геймеров – почему владельцы GeForce RTX 30 не получат DLSS 3.0 и чем ответит Лиза Су
17
NVIDIA раскрыла дизайн печатной платы GeForce RTX 4090 Founders Edition
+
NVIDIA была вынуждена переработать системы охлаждения и питания для видеокарт GeForce RTX 40 FE
2
Выпущен AMD Adrenalin Edition 22.9.1 с поддержкой открытой беты Call of Duty: Modern Warfare II
+
Испанский ритейлер опубликовал списки моделей GeForce RTX 4090 с их ценами
10
Попытка обновиться до Windows 11 22H2 выдаёт ошибку 0x800f0806
1
Ryzen 9 7950X установил несколько мировых рекордов со стандартной СЖО — более 40000 в Cinebench R23
11
Colorful выпустит RTX 4090 Vulcan OC, которую сможет позволить себе каждый
+
Учёные MIT разработали технологию, позволяющую охлаждать предметы без использования электричества
+
NVIDIA представила самое дорогое поколение видеокарт за всю историю – GeForce RTX 4080 за $1465 в ЕС
16
Palit представила модели GEFORCE RTX 4090 и RTX 4080 серий GameRock и GamingPro
11
Исследование: в играх без трассировку лучей RTX 4080 как правило медленнее RTX 3090 Ti
24

Популярные статьи

О худших операционных системах
98
Покупаем видеокарту NVIDIA правильно – как не переплатить 15 000р, и почему не нужно брать бренды
18
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Процессоры и видеокарты от AMD дешевеют — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
38
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
5
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 1
5
Продолжение параллельной реальности производителей железа
4

Сейчас обсуждают

ladno64
05:49
вобщем высказал то, что все и так уже понимают.
Продолжение параллельной реальности производителей железа
Alagar81
05:48
Надо было в конце подписать: Ваш капитан очевидность 😁 Продажи новых карт выше среднего сильно упадут, да уже существенно упали. Ибо даже мне они уже не особо интересны и буду на своей 6900хт долго ...
Продолжение параллельной реальности производителей железа
E. S.
05:46
whattomine в помощь. К примеры, карта 6800, можно оставить параметры по умолчанию - и без тюнинга плюс покажет. Электричество 6.7 цента. Т.е. 4.12 руб Если в западной европе - то да, они себе позволи...
Прошла неделя с перехода Ethereum на Proof of Stake
Дмитрий Фомин
05:42
Гнилобит себя отлично показал, теперь подозрения на всю их продукцию.
Прошла неделя с перехода Ethereum на Proof of Stake
Asmodeus
05:40
Где там пентиум 4 на 20 Гигагерц?
Ryzen 9 7950X удалось разогнать до 7,2 ГГц
Опричник
05:38
- Это серьёзно, Билли, это 80! - Вчера это стоило 50. - Инфляция!
Продолжение параллельной реальности производителей железа
Asmodeus
05:37
Сообщите многоуважаемому Рамзану Кадырову, пожалуйста. Очень хочется послушать его речи, но половину, к сожалению, понять очень сложно. Надеюсь, фильтр на дон там сразу внедрили.
«ВКонтакте» открывает доступ к своим технологиям распознавания речи
BinguPlus
05:34
Тут про совместимость, ниже написано, что на N9 была на релизе. На N900 же можно было поставить тоже, Нокиа с Интелом завезли поддержку: https://news.softpedia.com/news/How-to-Get-MeeGo-on-the-Nokia-N...
О худших операционных системах
Asmodeus
05:34
В космосе отлично.
На видео показали полет дрона с ионными двигателями
Asmodeus
05:33
Заглот высасывает статьи уже даже не из пальца, а из....
Стоит ли покупать видеокарты AMD – 6 геймерских GPU с оптимальным соотношением fps и цены
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем