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Вскрываемся? Опять?



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Ну что же, RTX4070, официально переименованная в 4080 12гб, будет стоить минимум 899$, цену более продвинутых версий от Asus, MSI и других боюсь даже представить. Многие ждут падения цен на Ampere и RDNA2, но как бы они не подорожали после такой щедрости. Хуанг обещает прирост в лучах до 2-4 раз, и до двух раз в обычных играх, "забывая" упомянуть, что всё это скорее всего с DLSS 3.0. А сколько без DLSS? 25%? 30? Напоминаю: GTX970 восемь лет назад стоила 329$, унижая GTX770 на 50, а то и на все 100%! GTX1070, являясь одной из лучших карт в истории (наряду с HD7950), оценивалась в 379$, разделывая GTX970 под орех. И никто почему-то не увеличивал цену вдвое, попросту переименовав 970 в 980ti. Замечу, что указанные видеокарты потребляли от силы 150 ватт и не требовали в качестве довеска блока питания на 1000ватт, корпуса с десятком вентиляторов тысяч за 30 и хорошего кондиционера.

Потом пришел 2018 год, Turing, и оказалось, что разработка подорожала, за производительность надо платить, 2060 спокойно можно переименовать в 2070 (и продать их потом еще раз с приставкой Super), и вообще, что ты как лох, тебе жалко 500$ за СРЕДНЮЮ 2070? Там же таки лучи, ты что! А затем очень удачно нагрянул майнинг, Хуанг с Лизой заработали столько же денег, сколько насосали за предыдущие шесть лет, барыги на Авито озолотились, клоуны-блогеры из каждого унитаза визжали, что 500$ за СРЕДНЮЮ 3070 с невероятными 8гб видеопамяти - отличная, великолепная, блистательная цена, кланяемся в ножки Хуаните за шикарное предложение, спасибо тебе, повелитель наш, что героически сдержал цены на прежнем уровне!

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Ну вот, докланялись и доблагодарились, третья карта сверху в линейке (да-да, как GTX1060 в своё время, 239$) теперь стоит каких-то несчастных 899$. Довольны? Я так очень доволен. Но ещё довольнее должна быть игровая индустрия, фактически помершая из-за цен на видеокарты. Некоторые могут покричать о дефицитах и ковидах, но, положа руку на сердце, была ли хоть у кого-нибудь проблема купить для игр любую видеокарту в то время при наличии денег и желания столь тупо их проср... потратить? Конечно же нет. 3060 за 120 тысяч при рекомендованных 32-х? Пожалуйста. 3090 за полмиллиона вместо 150 тысяч? Легко, клиент всегда прав. Добавляем сюда аналогичную ситуацию с консолями, и всё - игр нет. Они-то являются массовым продуктом, майнеры и пять богатеньких гемеров-буратин их не окупят.

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Индустрия дошла до того, что безусловную необходимость покупки своих новых видеокарт гражданин Хуанг вынужден был демонстрировать в таких новейших и высокотехнологичных играх, как The Elder Scrolls III: Morrowind, Portal 1 и Cyberpunk 2077. Ладно Киберпанк, хотя ему тоже уже почти два года, но пятнадцати-двадцатилетние Портал и Морровинд для рекламы новейших крутейших видеокарт в 2022 году - это ли не позорище?

И ведь это еще не всё, Intel открыто заявила о повышении цен на новые процессоры на 20%, AMD будет толкать Zen 4 минимум за 300$ и матери на X670 по 300+$, DDR5 вдвое дороже, чем DDR4. Выходит, старая добрая 1000$ на средний системник сегодня плавно превращается в 1000$ за одну только среднюю видеокарту, еще 500$ уйдёт на процессор с мамкой, всё остальное тоже не поместится в 500$, разве что с очень большой натяжкой, включая Авито и Али. 2000$ лишь за один обгаженный системник среднего уровня, ни единой топовой и даже околотоповой железки!

И, главное, ради чего? Пройти Киберпанк не просто в 1440р/60fps, а в 1440p/60fps с лучами? Да мне и без лучей было нормально. А больше-то играть и не во что. Не во что, и, судя по всему, в обозримом будущем не предвидится. Однако, несмотря на все рыночные перипетии, Хуанг с Лизой продолжают витать в облаках своих параллельных миров, где майнеры фурами скупают все тиражи их поделок прямо у ворот заводов, а геймеры наслаждаются десятками первоклассных игр в год и готовы стоять в очередях, дабы первыми урвать новенькую видеокарту. Но есть призрачная надежда, что на сей раз всё у них пойдет не по плану.

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