Хинштейн: с этими УК будем разбираться отдельно, потому что такого быть не должно

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выступил с жестким заявлением по поводу действий (а точнее, бездействия) двух управляющих компаний, проявивших халатность во время ликвидации последствий массированной атаки украинских беспилотников. В Telegram-канале он сообщил, что власти намерены разобраться с нерадивыми организациями самым строгим образом.

По словам Хинштейна, после ночного обстрела Курска, в результате которого пострадали мирные жители и была разрушена инфраструктура, две управляющие компании не смогли оперативно отреагировать на ситуацию. В момент, когда требовалось экстренно отключить горячее водоснабжение и провести срочные аварийные работы, на месте не оказалось ни одной дежурной бригады. Рабочие прибыли лишь на утро следующего дня — слишком поздно для экстренной ситуации.

Атака ВСУ на Курскую область произошла ночью 15 апреля. По официальной информации, российскими системами ПВО было уничтожено 109 украинских дронов.

Региональные власти сейчас работают над устранением последствий атаки, восстанавливают поврежденные объекты и оказывают помощь пострадавшим. Как отметил Хинштейн, подобные инциденты выявляют слабые места, и отреагировать на них необходимо незамедлительно и жестко.