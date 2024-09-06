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samoyla_yt
США с партнерами разработают замену для ЗРК С-300 и авиаракет Р-27 ВСУ
США заменят советские ракеты ВСУ

США совместно с европейскими партнерами активно работают над созданием замены для советских зенитных ракетных комплексов С-300 и ракет класса «воздух-воздух» Р-27, которые сейчас находятся на вооружении Украины. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, эта инициатива направлена на то, чтобы поддержать украинскую армию современными вооружениями в свете текущих боевых действий и постепенного износа советского оружия, стоящего на службе ВСУ. Заявление было сделано на встрече контактной группы по Украине, проходившей на базе ВВС США Рамштайн в Германии, сообщает ТАСС.

Остин подчеркнул, что разработка новых комплексов ведется с участием не только Соединенных Штатов, но и нескольких европейских компаний, что должно значительно ускорить процесс. Украина нуждается в замене устаревших систем, и новые разработки призваны восполнить этот пробел. С-300 и Р-27 — это системы, разработанные в советскую эпоху, и хотя они до сих пор выполняют свои функции, их техническое устаревание требует внедрения новых решений, адаптированных под современные реалии и угрозы.

Одним из примеров таких решений являются системы, которые появились в мае, известные как FrankenSAM, или «Франкенштейнские ЗРК». Эти комплексы представляют собой гибрид советских и западных технологий. Украинские специалисты скомбинировали советские пусковые установки ЗРК «Бук» с современными американскими ракетами, такими как RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder. Эти машины получили прозвище FrankenSAM из-за своей «собранной» природы, подобно тому, как в романе Мэри Шелли был создан монстр Франкенштейн из частей разных тел.

В январе Украина официально заявила о первом боевом применении FrankenSAM. Александр Камышин, занимавший на тот момент пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, отметил, что гибридные системы являются важным промежуточным шагом на пути к созданию полностью новых систем ПВО. Использование таких решений позволяет сэкономить время — вместо того, чтобы разрабатывать новые комплексы с нуля, украинские инженеры адаптируют имеющиеся платформы под современные ракеты.

По мнению экспертов, подобные системы могут стать важным элементом в арсенале украинской армии, так как они предоставляют возможность более гибкого использования ресурсов и не требуют столь значительных затрат времени и денег, как разработка совершенно новых систем. В условиях ограниченных ресурсов и продолжающегося конфликта это становится критически важным аспектом. Более того, такой подход демонстрирует высокую степень креативности и технической находчивости украинских военных инженеров.

С другой стороны, разработка новых комплексов с участием США и европейских стран подчеркивает намерение Запада поддерживать Украину не только поставками вооружений, но и более долгосрочными программами, направленными на перевооружение и модернизацию ее армии. Украинская армия все больше переходит на стандарты НАТО, что требует не только обучения личного состава, но и глубокой трансформации всей системы обороны.

#новости #россия #украина #сша #всу #армия #нато #вооружение
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Ллойд Остин: Ничего не сможет переломить ситуацию на Украине в пользу Киева
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