По иранским законам, второй тур выборов между двумя лидерами проводится в первую пятницу после объявления результатов, что в данном случае выпадает на 5 июля.

В Иране объявили результаты досрочных президентских выборов, организованных после трагической гибели предыдущего президента Ибрахима Раиси в авиакатастрофе. Первый тур не определил победителя, и во второй тур прошли представители двух ключевых политических сил страны: "реформатор" Масуд Пезешкиан и "консерватор" Саид Джалили.

В первом туре приняли участие четыре кандидата: бывший депутат Масуд Пезешкиан, представляющий "реформаторов", член Совета безопасности Саид Джалили, экс-глава МВД и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, а также бывший министр юстиции Мостафа Пурмохаммади от "консерваторов". Хотя Галибаф считался сильнейшим кандидатом, он не прошел во второй тур. Первое место занял Пезешкиан, получивший 10,4 миллиона голосов из 24,5 миллионов проголосовавших. На втором месте оказался Джалили с 9,4 миллиона голосов. Именно эти два кандидата поборются за президентское кресло во втором туре.

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По иранским законам, второй тур выборов между двумя лидерами проводится в первую пятницу после объявления результатов, что в данном случае выпадает на 5 июля.

В Иране существуют два основных политических лагеря: "реформаторы" и "консерваторы". "Реформаторы" представляют собой условную либеральную оппозицию, хотя на самом деле их взгляды далеки от либеральных стандартов. Они не выступают за отмену исламских норм в стране, так как кандидат с подобной повесткой не имел бы шансов участвовать в выборах, учитывая строгий отбор кандидатов, который осуществляет специальный совет стражей конституции, состоящий из 12 членов, половина из которых — духовенство, а другая половина — юристы.

"Реформаторы" традиционно выступают за большую открытость к миру, реформирование различных аспектов жизни страны и нормализацию отношений с Западом. Примером их успеха была ядерная сделка, заключенная при президенте Хасане Рухани. Однако эта сделка продержалась недолго, и её провал ослабил позиции "реформаторов", что привело к усилению "консерваторов" и победе Раиси на предыдущих выборах.

"Консерваторы", в свою очередь, апеллируют к основополагающим ценностям Исламской революции и считают, что Западу нельзя доверять. Несмотря на победу Пезешкиана в первом туре, совокупное число голосов, отданных за трех "консерваторов", было больше. Это может создать впечатление, что во втором туре победит Джалили. Однако низкая явка в первом туре — около 40% — может означать, что во втором туре придет больше людей, и результаты могут измениться, возможно, в пользу Пезешкиана.

Ситуация с Западом остается сложной. Если победит Джалили, маловероятно, что произойдут значительные изменения, так как его взгляды схожи с позицией Ибрахима Раиси. С Пезешкианом ситуация может оказаться более интересной. Хотя "реформаторы" уже обжигались на попытках наладить отношения с Западом, Пезешкиан может предпринять дипломатические шаги для снижения напряженности. Но учитывая жесткую позицию Запада, который давно не идет на уступки Ирану, маловероятно, что эти усилия приведут к значительным изменениям.

Таким образом, исход второго тура выборов будет важным событием для Ирана, определяющим дальнейший курс страны как во внутренней, так и во внешней политике.