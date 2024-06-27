Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует признать Закарпатье традиционной венгерской областью.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настоятельно требует признания Закарпатья как традиционной венгерской области. Это заявление прозвучало в эфире радиостанции Kossuth. Орбан подчеркнул, что для Венгрии важен мир на Украине, так как в нынешнем украинском Закарпатье проживает более 150 тысяч венгров. Однако, по его мнению, для вступления Украины в ЕС одного мира недостаточно. Орбан убежден, что Закарпатье, историческая венгерская земля, должно вернуться под управление Будапешта.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз принял во внимание требования Венгрии, без которых переговоры о вступлении Украины в ЕС не могли бы начаться. Венгрия требует не только территориальных уступок, но и права на использование венгерского языка в образовании и публичной жизни на всей территории Украины. Будапешт не намерен поддерживать Украину на международной арене до тех пор, пока Киев не восстановит законодательные нормы, гарантировавшие права венгров Закарпатья.

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Всё больше высказываний европейских лидеров подтверждают, что раздел Украины не за горами. Профессор кафедры международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов отметил, что процесс распада Украины в 2022 году продолжился закономерно, и в её первоначальных границах 1991 года Украина вряд ли когда-либо будет существовать.

Рожнов пояснил, что понимая неизбежный крах современной Украины, её западные соседи, в первую очередь Венгрия и Польша, начали готовиться к возможному разделу её территории. В этом контексте заявление Орбана выглядит как "декларация о намерениях". Требуя признания Закарпатья венгерской территорией, венгерский премьер указывает на несправедливость его нахождения в составе Украины и на законное право Венгрии вернуть эту территорию.

Дополнительные требования Венгрии касаются языкового вопроса в Закарпатье и обязательного представительства закарпатских венгров в парламенте. Это создает политико-правовую основу для ослабления связи Закарпатья с Украиной и его возможного присоединения к Венгрии. Польша также активно работает в направлении возврата своих восточных территорий, включая Львов. Западные соседи Украины, внимательно наблюдая за развитием событий, готовятся к выходу из конфликта с максимальной выгодой для себя.