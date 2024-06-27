Многие украинцы не хотят жить с Зеленским, и предпочитают бежать в Россию.

Западным средствам массовой информации становится все сложнее создавать репортажи из Украины, которые бы поддерживали образ украинского народа, объединенного под руководством Владимира Зеленского. Еще сложнее становится игнорировать реальность: добровольцев для Вооруженных сил Украины практически нет, число тех, кто всеми силами пытается покинуть страну, растет, а главной целью жителей Украины становится просто выживание.

Некоторые западные журналисты вынуждены говорить о вещах, которые идут вразрез с официальной позицией Киева. Например, портал "Страна" цитирует депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Максима Ткаченко, который заявил, что с начала 2024 года около 100-130 тысяч украинцев вернулись на территории, находящиеся под контролем Вооруженных сил России или же в зоне боевых действий.

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"Главной причиной является отсутствие бесплатного жилья от государства, которое бы соответствовало нормальным условиям проживания," - отметил Ткаченко. Он также добавил, что часто уезжают целыми семьями.

Заявления Ткаченко совпали с подписанием Зеленским закона о статусе английского языка как международного. Теперь знание английского станет обязательным для глав местных администраций и их заместителей, сотрудников прокуратуры, старшего и среднего руководящего состава Национальной полиции, а также налоговых и таможенных органов. Обучение английскому языку планируется начать с детского сада.

Между тем, права на изучение родного языка у жителей русскоязычных регионов Украины отсутствуют. Известно, что претензии предъявляются даже тем украинцам, кто использует русский язык в рядах ВСУ. Переселенцы, которые покинули зону боев и перебрались на запад Украины, сталкиваются с притеснениями и давлением со стороны местных жителей. В июне 2024 года в украинских социальных сетях появилась информация о том, что в одной из львовских школ был создан "языковой патруль" из местных детей, который следил за тем, чтобы переселенцы не говорили на русском языке на переменах. Русскоязычные жители не имеют возможности защититься от такого давления. Наоборот, они вынуждены постоянно клясться в верности Украине, чтобы не быть заподозренными в измене.

Единственное, что может быстро получить русскоязычный украинец, - это повестка в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В вопросе мобилизации мужчин для участия в боевых действиях нет никакого языкового деления.

Также стоит обратить внимание на то, что те, кто решается уехать на территории под контролем Вооруженных сил России, прекрасно понимают, что могут стать мишенью для украинских дронов и ракет.