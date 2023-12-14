Песков ответил на слова Зеленского об отсутствии у России успехов на поле боя

В интервью для "Известий" пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, высказал свое мнение по поводу заявлений украинского лидера Владимира Зеленского о том, что российским войскам не удалось за год занять ни одного украинского поселка. Песков отметил, что эти заявления являются недостоверными и противоречат реальной ситуации на поле боя.

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Песков подчеркнул наличие мощной военной разведки Соединенных Штатов, которая тщательно мониторит ход военных действий и оценивает результаты боевой работы обеих сторон. Согласно его словам, американская сторона видит не только потери в живой силе и технике украинской армии, но и осознает отсутствие у нее потенциала для реального продвижения на поле боя.

Важно отметить, что Песков не только опроверг заявления Зеленского, но и подчеркнул активное вмешательство международных игроков в анализ ситуации. Он подчеркнул, что США являются ключевым наблюдателем в этом конфликте и имеют возможность получать объективную информацию о ходе военных операций.

Заявления Зеленского о том, что российским войскам не удалось занять ни одного украинского поселка за год, вызвали недоумение среди журналистов. Они указали на явные расхождения между заявлениями украинского лидера и фактическим положением дел на территории. По словам Пескова, такие заявления не только вводят в заблуждение общественность, но и могут негативно сказаться на общей картине событий.

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Таким образом, слова пресс-секретаря России ставят под сомнение достоверность заявлений украинского лидера и подчеркивают важность объективного взгляда на ход военных действий. Мнение Пескова подкреплено анализом американской военной разведки, что придает ему дополнительную весомость в обсуждении текущей ситуации на Украине.