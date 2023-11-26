Премьер Финляндии Орпо: страна готова закрыть последний КПП на границе с РФ

Финляндия рассматривает возможность закрытия последней точки пропуска на своей восточной границе с Россией из-за неуправляемого потока мигрантов из третьих стран. Об этом сообщил глава финского правительства Петре Орпо в интервью радио Suomi, как передает ТАСС.

В случае необходимости Финляндия может прекратить функционирование восточной границы, перераспределяя процесс приема заявлений на убежище в другие места, исключая при этом восточную границу. Политик отметил, что подача заявлений о предоставлении убежища будет возможна, например, в аэропорту Хельсинки-Вантаа или морских портах, но не на восточной границе.

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По словам Орпо, Хельсинки не планирует вести переговоры с Москвой относительно ситуации на российско-финляндской границе. Однако председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что отказ Финляндии участвовать в политических дискуссиях с Россией по этому вопросу является ошибкой руководства страны.

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В ночь на 24 ноября власти Финляндии приняли решение закрыть все пункты контроля на сухопутной границе с Россией, за исключением самого северного - Райя-Йоосеппи (на российской стороне - Лотта, Мурманская область). Это решение было вызвано значительным наплывом беженцев из Ирака, Сирии и Сомали, в основном из арабских стран, через территорию России.