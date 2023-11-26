Дмитрий Песков заявил что Россия надеется на то что Армения в дальнейшем возобновит свое участие в ОДКБ

Не так давно прогремели новости о том что Армения выходит из ОДКБ, там были напряженные ситуации. Но спустя какое-то время все улеглось, и настал тот самый подходящий момент, чтобы выяснить, вернется ли Армения в ОДКБ, или у неё свои планы.

По сообщения ТАСС, Москва выражает надежду на полноценное возвращение Армении к участию в мероприятиях Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ). Так заявляет официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который также является и пресс-секретарем президента России, Владимира Путина.

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Песков подчеркнул, что хотя все аспекты отношений между Россией и Арменией не всегда находят полное согласие, ОДКБ продолжает быть необходимым и востребованным блоком. В связи с этим, Россия надеется на дальнейшее укрепление и развитие организации, и верит, что армянская сторона также со временем вернется к расширенному участию в ОДКБ.

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А чуть раньше этого, премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил что ОДКБ якобы не соответствует интересам и взглядам его стране. Он открыто высказал свое недовольство и подчеркнул, что Ереван обязательно донесет свою позицию до организации. Ещё Пашинян подчеркнул, что возможности для корректировки положения в ОДКБ ограничены, поэтому каждый шаг должен быть обдуманным и обоснованным.