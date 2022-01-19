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Недавно меня спросили, какое старое железо можно купить для экспериментов (правда вместо "железа" было использовано менее благозвучное слово). И я задумался о том, что же на самом деле можно взять для бюджетного вката в оверклокинг.

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Если говорить о 775 сокете, то в первую очередь надо определиться с материнской платой. Самый простой вариант - купить недорогую материнскую плату ASUS из линейки P5K/P5E/P5Q и желательно чтобы в названии было слово Pro/Turbo/Deluxe. Главный критерий - плата не должна быть обрубком без радиаторов. Лично я неоднократно покупал целые системники с неплохими платами (P5K Pro, P5Q, P5Q Pro, P5Q Pro Turbo) за две-три тысячи рублей. Ну а познакомился я с разгоном, купив осенью 2020 года материнскую плату ASUS Maximus Extreme.



Найти дешёвые процессоры для последующего разгона гораздо проще. Их можно заказывать пачками с Али (как это делаю я) или искать на московском Авито. Я часто вижу продавцов, которые сливают не самые ущербные модели Intel Core 2 Duo по 100-200 рублей. То есть на косарь можно купить 5-10 процессоров, количество зависит от жадности продавца.



По поводу охлаждения можно сильно не заморачиваться, для начала подойдет любой башенный кулер с 3-4 теплотрубками. Изначально я пользовался простеньким кулером CoolerMaster Hyper 103 с тремя теплотрубками, хотя у меня были варианты посерьёзнее. Затем я перешёл на Zalman CNPS10X Performa/Quiet (Quiet-версию без креплений я вообще купил за 300 рублей).

Та самая плата ASUS Maximus Extreme с кулером CoolerMaster Hyper 103 Термопасту лучше использовать ту, которую не жалко. Я бы не стал переводить дорогую термопасту на дешёвые процессоры, так как за прошлый год пришлось менять термопасту более ста раз. Сначала я добил остатки КПТ-8, а затем купил банку GD900 с Али.

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Ну и несколько слов про остальные комплектующие.В качестве видеокарты подойдёт любая затычка без дополнительного питания. Я использовал GeForce GT 740, а затем перешёл на GeForce GT 710 с пассивным охлаждением. Оперативная память тоже подойдёт любая, если нет цели покорять топы различных бенчмарков. Жёсткий диск или SSD лучше использовать не с основного компьютера. Блок питания должен быть не самым ущербным, хотя бы какой-нибудь FSP серии PNR. Изначально у меня был Thermaltake Toughpower XT 575W, который мне достался за копейки. Корпус не особо и нужен, долгое время я использовал коробку от материнской платы в качестве подставки. На фотографии ниже то, что с ней стало.

В целом для того чтобы "тряхнуть стариной" существенных затрат не требуется, так как большая часть комплектующих скорее всего уже есть на руках. Но с другой стороны достичь высоких результатов на таком железе не получится. Например, я смог разогнать процессор Intel Core 2 Duo E8500 до 5205.6 МГц с хорошим кулером, а годом ранее только до 4844.79 МГц с кулером попроще.