Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Первые шаги в оверклокинге: что купить

Недавно меня спросили, какое старое железо можно купить "для экспериментов". И я задумался о том, что же можно взять для бюджетного вката в оверклокинг.
[ ] для раздела Блоги
3
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Недавно меня спросили, какое старое железо можно купить для экспериментов (правда вместо "железа" было использовано менее благозвучное слово). И я задумался о том, что же на самом деле можно взять для бюджетного вката в оверклокинг.

реклама

Если говорить о 775 сокете, то в первую очередь надо определиться с материнской платой. Самый простой вариант - купить недорогую материнскую плату ASUS из линейки P5K/P5E/P5Q и желательно чтобы в названии было слово Pro/Turbo/Deluxe. Главный критерий - плата не должна быть обрубком без радиаторов. Лично я неоднократно покупал целые системники с неплохими платами (P5K Pro, P5Q, P5Q Pro, P5Q Pro Turbo) за две-три тысячи рублей. Ну а познакомился я с разгоном, купив осенью 2020 года материнскую плату ASUS Maximus Extreme.

Найти дешёвые процессоры для последующего разгона гораздо проще. Их можно заказывать пачками с Али (как это делаю я) или искать на московском Авито. Я часто вижу продавцов, которые сливают не самые ущербные модели Intel Core 2 Duo по 100-200 рублей. То есть на косарь можно купить 5-10 процессоров, количество зависит от жадности продавца.

По поводу охлаждения можно сильно не заморачиваться, для начала подойдет любой башенный кулер с 3-4 теплотрубками. Изначально я пользовался простеньким кулером CoolerMaster Hyper 103 с тремя теплотрубками, хотя у меня были варианты посерьёзнее. Затем я перешёл на Zalman CNPS10X Performa/Quiet (Quiet-версию без креплений я вообще купил за 300 рублей).

Та самая плата ASUS Maximus Extreme с кулером CoolerMaster Hyper 103

Термопасту лучше использовать ту, которую не жалко. Я бы не стал переводить дорогую термопасту на дешёвые процессоры, так как за прошлый год пришлось менять термопасту более ста раз. Сначала я добил остатки КПТ-8, а затем купил банку GD900 с Али.


Ну и несколько слов про остальные комплектующие.

В качестве видеокарты подойдёт любая затычка без дополнительного питания. Я использовал GeForce GT 740, а затем перешёл на GeForce GT 710 с пассивным охлаждением. Оперативная память тоже подойдёт любая, если нет цели покорять топы различных бенчмарков. Жёсткий диск или SSD лучше использовать не с основного компьютера. Блок питания должен быть не самым ущербным, хотя бы какой-нибудь FSP серии PNR. Изначально у меня был Thermaltake Toughpower XT 575W, который мне достался за копейки. Корпус не особо и нужен, долгое время я использовал коробку от материнской платы в качестве подставки. На фотографии ниже то, что с ней стало.
анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

В целом для того чтобы "тряхнуть стариной" существенных затрат не требуется, так как большая часть комплектующих скорее всего уже есть на руках. Но с другой стороны достичь высоких результатов на таком железе не получится. Например, я смог разогнать процессор Intel Core 2 Duo E8500 до 5205.6 МГц с хорошим кулером, а годом ранее только до 4844.79 МГц с кулером попроще.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

разгон overclocking
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
30
Обзор беспроводного пылесоса ILIFE Easine W100
11
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i7-11700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
13
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
31
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI
28
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC V2
15
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3100 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 XT
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4
20
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
36
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
21

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9 января 2022 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
12 января 2022 21
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
8 января 2022 31
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
16 января 2022 31
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
12 января 2022 36
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
7 января 2022 91

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Известный майнер назвал 4 криптовалюты, которые стоит купить перед наступлением криптозимы
26
God of War vs бюджетные видеокарты – считаем fps на GeForce GTX 1050Ti и GTX 1660S в тесте Benchmark
38
Держатель 26 Биткоинов отдал мошенникам $1 100 000 после просмотра ролика на YouTube
15
Биткоин начал неделю с падения, а вернуть вложения в видеокарты для добычи Эфира стало ещё сложнее
86
Эксперт-ремонтник рассказал, какие видеокарты стоит брать в 2022- большой гайд по вторичке от VIK-on
111
CD Projekt RED обновила сборку Cyberpunk 2077 в Steam
15
Известный майнер назвал самую эффективную карту для добычи Эфира и собрал ферму за 300 000 р
52
Производители российских процессоров Эльбрус увидели в Intel и AMD угрозу национальной безопасности
72
29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 в рамках первой волны обновлений
1
Швейцарские ученые обнаружили, что наша Земля остывает быстрее, чем считалось ранее
26
Смартфоны Xiaomi Redmi Note скоро получат стабильную глобальную прошивку MIUI 13
3
Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть Dragon Age Inquisition на Unreal Engine 5
11
Связка NVIDIA GeForce GTX 980 Ti и Intel Core i9-12900K обновила мировой рекорд 3DMark2001 SE
1
NVIDIA выпустила ещё одну антимайнерскую видеокарту – GeForce RTX 3090 Ti за $4000 с TGP 450 Вт
18
AMD может освежить семейство Radeon RX 6000 повышением частоты памяти
7
Ученые из Мичигана разработали в 5 раз более ёмкую батарею из кевларовых волокон
1
В Японии стартовали предзаказы на NVIDIA RTX 3050 за 33300 рублей, и карты были моментально проданы
12
Представлен самый мощный майнер для добычи Биткоинов с жидкостным охлаждением Antminer S19 Pro+ Hyd
10
MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X предложит частоту 1900 МГц, но потребует блока питания мощностью 1000 Вт
19
Нас не догонят: глава Intel пояснил, в чём заключается роль процессоров Alder Lake
87

Популярные статьи

Долгий путь юзера Linux. Часть 2 - Убунту для игр
34
3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте
91
Моё кунг-фу круче твоего - тест четырех китайских процессорных кулеров
43
Почему следует читать «Правила/Условия/Соглашение» прежде чем регистрироваться - обзор последствий
16
Обсуждаем перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и критикуем игру: геймплейный трейлер без геймплея
40
Windows 11 Pro отдают менее чем за $16 на зимней распродаже в магазине KeysOFF
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания Remaster
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
30
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i7-11700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
13
Замена PMMA Fiber Optic Cable на ROG Strix GeForce® GTX
9

Сейчас обсуждают

brother225
01:08
Нет там 45вт,к сожалению. 65-70вт уже ближе к реалу.
Известный майнер назвал самую эффективную карту для добычи Эфира и собрал ферму за 300 000 р
V.L.A.D.L.E.N
01:08
"Дефекты изображения" в виде отвала внутри самого стекла редки. Гораздо чаще подсветка дохнет.
В России стартуют продажи недорогих 4К-телевизоров с продвинутой ОС Салют ТВ и умными ассистентами
omoikane
01:07
ни одна из студий что есть у майков не может(по крайней мере не могла) выдать экзы уровня соньки(даже санта моники GoW, не говоря уже о божественных ND, вторые даже из говна сделают конфетку, как бы м...
СМИ: Бобби Котик всё же покинет Activision Blizzard, но только после окончательного завершения сделки с Microsoft
Алексей Сизиков
01:07
Обзоры смотрите на канале Технозон и про100техника
В России стартуют продажи недорогих 4К-телевизоров с продвинутой ОС Салют ТВ и умными ассистентами
Splash Attack
01:06
Сейчас Вегу со вторички покупать будут покупать только совсем альтернативно одарённые личности. У этих карт цена завышена на какие-то конские проценты. Я свою Vega 56 покупал за 13 тысяч на CU (15, ес...
Эксперт-ремонтник рассказал, какие видеокарты стоит брать в 2022- большой гайд по вторичке от VIK-on
ildarzaripov
01:05
Я спокойно играю на этой же видеокарте в 1080р с FSR с пресетом "сбалансированный". Картинка слегка мутноватая, но гораздо лучше чем в нативном 720р. И просадки ниже 30 крайне редки, в основном 30-35 ...
Ютубер смог поиграть в God of War на RX 550 с 2 Гб в 60 fps – инструкция для всех желающих
Георгий Сущеня
01:04
Как можно уложиться в 300к если одна видеокарта стоит даже 60к вы че курите
Известный майнер назвал самую эффективную карту для добычи Эфира и собрал ферму за 300 000 р
omoikane
01:03
Но он же Боби, это отменяет лапки.
СМИ: Бобби Котик всё же покинет Activision Blizzard, но только после окончательного завершения сделки с Microsoft
omoikane
01:02
да заколебали. Уходит все же....или нет :D
СМИ: Бобби Котик всё же покинет Activision Blizzard, но только после окончательного завершения сделки с Microsoft
Дмитрий
01:02
ну топовые только дороже стали. 3080 3090 некоторые карты опустились в цене но до уровня ноября это максимум. хотя в ноябре биток и эфир был гораздо дороже. разве что затычек стало еще больше на н...
Падение курса Эфира не оказало положительного влияния не цены видеокарт – Hardware Unboxed
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем