За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Про разгон обычно я пишу в своем паблике, но решил сделать пост и на оверах, так как материалов, связанных с HWBot'ом, давно не было. Речь пойдёт о моих результатах на сайте HWBot в 2021 году.

реклама

Для начала было бы неплохо расписать подробнее что такое HWBot, но с другой стороны не хочется повторяться, так как на сайте уже есть неплохой текст от alexmaj467 по этой теме - "HWbot для начинающих".

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Хоть на скрине моего профиля и указано, что я зарегистрирован на HWBot'е в 2013 году, но до осени 2020 года я не заходил на этот сайт. После покупки материнской платы ASUS Maximus Extreme я, можно сказать, начал делать первые шаги в разгоне, затем купил плату получше - ASUS Rampage Extreme и в конце 2020 года подвернулась ASUS Maximus V Gene.

реклама

К началу 2021 года я уже подошёл с каким-никаким опытом. В течение года я накупил материнских плат (часть из них на фото ниже), процессоров, оперативной памяти и другого железа, необходимого для оверклокинга.

За 2021 год я набрал 608.5 баллов на HWBot'е, из чего эти баллы складываются - на скрине ниже. В зачёт идут 30 лучших результатов по железу и 15 лучших "вообще". Также баллы можно получить за участие в различных соревнованиях, но я в этом ещё новичок. Как видите, большинство баллов получены за бенчмарки процессоров с заблокированным множителем, то есть для получения большого количества очков какого-то серьёзного порога вхождения нет. За видеокарты обычно дают больше баллов, но мне видеокарты не особо интересны.

В 2021 году на HWBot'е количество активных участников составило более 7 тысяч человек. Это не означает, что все участники каждый день выкладывали какие-то результаты, но они загрузили хотя бы один корректный результат за год. Если говорить об общем рейтинге, то я занял 100 место из 7031 участников.



Так как в качестве охлаждения я использую только кулеры и СЖО, то я нахожусь в "Enthusiast league". Новички изначально попадают в "Novice" и "Rookie". Ну а те, кто используют экстремальное охлаждение, находятся в "Apprentice", "Extreme" и "Elite". В рейтинге среди энтузиастов я занял 14 место из 1565 участников (на скрине ниже - двадцатка лучших энтузиастов за 2021 год).

реклама

Также я занял шестое место среди российских участников (забыл посмотреть общее количество за 2021 год). Но в последние годы наши оверклокеры малоактивны, поэтому нет смысла обращать внимание на этот рейтинг. Однако можно упомянуть, что по результатам 2021 года лучшим российским оверклокером с большим отрывом стал Traktor, который в основном занимается разгоном видеокарт на актуальном железе (AMD Ryzen 9 5950X, Intel Core i9-12900K и т.д.).



Помимо вышеперечисленных рейтингов есть и другие, без привязки к годам/сезонам. Но писать о них ещё столько же текста честно говоря не очень хочется. По цифрам в "Career Ranking" и "Other Rankings" можно понять, что я занимаю далеко не последние места.



В 2022 году я продолжу заниматься разгоном процессоров. У меня есть несколько процессоров Intel с индексом "К", которые я ещё не использовал. Также мне хотелось бы купить Intel Core i3-7350K (это один из самых быстрых двухъядерных процессоров) за адекватные деньги, у меня уже есть хорошая материнская плата для его разгона. Плюс периодически буду заказывать процессоры с Али и постараюсь улучшить часть старых результатов.





Часть процессоров, которые я разгонял

реклама





Если кому интересна тема разгона (и не только), то подписывайтесь на мой паблик в ВК. Там я пишу о не самом новом компьютерном железе, моих похождениях на Авито и про разгон.