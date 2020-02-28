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Какой же он идеальный бюджетный процессор для игр ?

№1 Дешевый.

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№2 Способен выдавать 60 FPS в большинстве игр без упора в GPU.

№3 Конечно он должен иметь возможность апдейта на что-то лучшее без серьезных вложений.

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Сегодня рассмотрим два что ни есть самых бюджетных процессора с ценой 3500 рублей, погодите даже не два, а три, но а про третий будет чуть-чуть позже.

Компанию Intel будет представлять процессор класса GOLD Pentium G5400. В своем арсенале имеет 2 ядра 4 потока, максимальная частота 3,7 гигагерц. У блогеров часто данная серия процессоров стоит со словами «идеальный», наверное все из-за класса - он же GOLD. Можно сказать, это очередная попытка реанимировать труп путем небольших конструктивных извинений G4000 в частности путем увеличения объёма кеш-памяти третьего уровня с 3 до 4 Мбайт. В остальном же ничего нового, даже AVX не подвезли.

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От AMD будет выступать старичок первой ревизии Zen r3 1200. Со дня анонса просто ушло почти 3 года.

Сейчас цены на два этих процессора сравнялись и составляют примерно 3000-3500 рублей. В зависимости от магазина.

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Тестовая конфигурация Intel.

Материнская плата: MSI B365M PRO-VDH;

Процессор: Intel Pentium G5400 no OC 3700 MHz;

Кулер:BOX;

Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;

Память:G.Skill Aegis XMP. 3000MHz 16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB) 2 × 8 Гбайт c разгоном до 2400MHz с таймингами 14-14-14-28 CR1.

Тестовая конфигурация AMD.

Материнская плата: MSI B450M PRO-VDH MAX;

Процессор: AMD Ryzen 3 1200 OC 3900 MHz;

Кулер:BOX;

Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;

Память:G.Skill Aegis XMP. 3000MHz 16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB) 2 × 8 Гбайт c разгоном до 3333MHz с таймингами 14-18-18-28 CR1.

Остальное железо было общим в обеих платформах.

Видеокарта AMD RX Vega 64 noOC undervolting 1630/1050MHz

Накопитель №1 M.2 Samsung 970 Pro 512 Гбайт;

Накопитель №2 SATA-III SanDisk Ultra II 960 Гб SDSSDHII-960G-G25;

Блок питания: Cooler Master V1200 Platinum 1200 Ватт.

Версия ОС: Windows 10 V1909 сборка OC 18363.657.

Драйвера видеокарт: AMD Radeon Adrenalin Edition 2020 Edition 20.2.1

В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты Fraps, MSI Afterburner, HWiNFO64, для построения графиков использовалась программа FLAT.

Запись видео осуществлялась программой Radeon ReLive, а с учетом того что во время тестов процессоры и так были нагружены под завязку, было принято решение делать запись отдельно а замеры отдельно чтобы приблизить условия к более реальным.

Немного комментариев о комплектации.

MSI B365M PRO-VDH ее цена 4500 рублей. Не самая дешева плата, но мне нужен был слот м2 и наличие 4 слотов, на 1000 дешевле можно найди и что нить другое.

MSI B450M PRO-VDH MAX все за те же 4500 рублей, вполне добротная мать и не будет проблем с апдейтом процессора в будущем.

Так как компьютер у нас для игр, а все знают, что на FPS в играх больше всего влияет видеокарта, то использовать мы будем видеокарту AMD RX Vega 64. И не потому что она мне нравится, просто под рукой у меня нет ничего больше, дабы изучить возможности данных процессов, а не долбиться во время тестов в 100% загрузку видеокарты и гордо заявить, что процессоры равны. А заодно и посмотрим, какая видеокарта будет оптимальна для этих процессоров.

Вдобавок ко всему бонусом будет процессор AMD Ryzen R5 3600 в тестах, потому как вариант в последующем заменить только процессор у AMD куда более вероятен. Нежели на место пенька придет какой-нибудь intel core i7 8700 за овер дофига в дешман мать без радиаторов VRM.

Про остальное оверпрайснутое железо в тестовых конфигурациях.

Покупать подобные комплектующие для бюджетной сборки совершенно необязательно, это не гайд по сбору компьютера, коих умельцы штампуют на свой вкус и цвет пачками тут, это проверка возможностей бюджетных процессоров с одним ценником. И не про то, что можно накинуть тысчонку и взять что-то другое, сейчас совсем не об этом.

Сегодня будет тестироваться реальный Intel Pentium, а не поделка из какого-нибудь core i7 или тем более i9 путем отключения ядер и выдаванием желаемого за действительное по просьбе спонсоров. Так что не стоит сильно удивляться производительности.

Про разгон гиперня все просто, а все потому что его просто нет в бюджетных чипсетах, а есть только в элитном Z, но это не наш вариант, так как и 3 MHz по шине погоду мало кому сделают, зато влетят сразу в копеечку. Единственное что можно настроить - это частоту памяти и тайминги. Тайминги всех регистров были ужаты, насколько это было возможно.

А вот с ряженкой чуть-чуть интереснее. Упускать щедрость AMD в плане разгона компонентов я не мог, причем это дается совершенно бесплатно даже в ультрабюджетном сегменте.

Ядра были разогнаны до частоты 3900MHz, а оперативная память до частоты 3333Mhz. Сложно сказать, кто стал виновником столь слабого разгона ОЗУ, но, мне кажется, это ужасно дубовые чипы память хюникс M-Die.

Результаты тестов: сравнение производительности

Shadow of the Tomb Raider

Оба процессора на протяжении всего тестового забега загружены на 100%. Играть на бюджетных процессорах мягко говоря не очень комфортно. В данной игре для комфортного гейминга надо минимум 6 реальных ядер или 4/8 виртуальных. Замена процессора на Ryzen R5 3600 просто более чем двукратно отразилась на производительности редких и очень редких событиях.

Assassins Creed Odyssey

И снова золотой гиперпень 2.0 неспособен обеспечить комфортный уровень производительности.

Red Dead Redemption 2

Игра, в которой для ультра настроек нужна очень производительная видеокарта, оба процессора AMD показали практически одну производительность, а вот Pentium снова позади как по среднему FPS, так и по 0.1% и 1% FPS.

Far Cry 5

Как же фризит во время игры на intel pentium, и кто только додумался назвать его игровым процессором, а тем более идеальным даже с учетом его стоимости. Если откровенно, то и на роль офисной затычки его рекомендовать не стоит.

Metro Exodus





Тут мы видим практически паритет по среднему FPS, и только чуть-чуть Ryzen R3 1200 опережает Pentium G5400, зато редкие и очень редкие события, которые отражают плавность геймплея, отличаются уже значительно. Данная игра очень требовательна к производительности видеокарты и даже замена на Ryzen R5 3600 практически никак не влияет на FPS. Четырех полноценных ядер вполне и достаточно. Единственное серьезное отличие - это сама игра, и уровни грузятся значительно быстрее на Ryzen R 3600, вот прям значительно быстрее.

Tom Clancy's The Division 2

Очень хорошая оптимизация, или просто все процессоры уперлись в производительность видеокарты? Но даже гиперпень смог показать средний FPS 60, хоть и просел по редким событиям.

The Witcher III

Очередное провальное поражение intel Pentium. Даже в игры пятилетней давности наблюдаются неприятные фризы и подергивания в городах. Конечно Ryzen R3 1200 тоже не идеален, но у него дела обстоят куда лучше.

Сounter-Strike Global Offensive

Играть можно вполне комфортно на всех процессорах без исключения, вот только у AMD кадров почти на 50% больше.

PlayerUnknown's Battlegrounds

Мне тут нечего сказать, открытый игровой мир и 2 ядра, ну это только боль и страдания с резкими скачками FPS. Если залочить FPS на 45-50, то становится куда более комфортнее играть на Pentium. Ну а как быть с китайцами?

Kingdom Come: Deliverance

Оба бюджетных процессора неспособны обеспечить достаточный уровень производительности в данной игре. Если в начале тестового отрезка все еще выглядит вполне играбельно, для фанатов консолей, то далее FPS опускается до совершенно не играбельных 15-20 кадров. И только замена на более производительный процессор позволяет добиться 60 FPS.

Fortnite

FPS на Гиперпне бывает дропается ниже 45 кадров, график времени кадра наглядно отражает всю боль такого гейминга. В онлайн игры с открытым миром даже с такой мультяшной графикой лучше не соваться на пеньке.

Borderlands 3

Радует, что хотя бы в этой игре оба процессора обеспечили 60 FPS и идут почти наравне до сложных моментов на пристани, но график время кадра расставляет все на свои места, и паритет сводится на нет. Замена же на Ryzen R5 3600 делает геймплей еще более плавным, при этом средний FPS почти совпадёт с Ryzen R3 1200. Похоже, все сново уперлось в производительность видеокарты.

Выводы.

Вот и не знаю, стоит ли еще что-то говорить после всего увиденного.





Абсолютный слив intel Pentium G5400 во всех играх и даже добавление к нему приставки Gold никак не меняет ситуацию в лучшую сторону. Вдобавок данная платформа уже практически мертва и лишена апдейта в будущем на что-то более производительное за разумные деньги в виду особой ценовой политики Intel на прошлое поколение, когда не редки случаи, что более производительные новинки были дешевле прошлого поколения на прилавках в магазинах. У AMD в этом плане все значительно лучше, с выходом нового поколения цена на прошлое значительно снижается, и с выходом Zen 3 наверняка можно будет купить Ryzen R5 3600 за 10 тысяч рублей, а R7 3700 за 15 тысяч рублей. Причем оба этих процессора можно абсолютно без какого-либо геморроя поставить в уже имеющуюся материнскую плату.

Ну и на этом я бы назвал процессор Ryzen R3 1200 лучшим бюджетным процессором за свои деньги, он способен обеспечить практически во всех играх стабильные 60 FPS, а за свою цену 3300 рублей у него просто нет конкурентов.

Что касается видеокарты, то на мой взгляд оптимально для данных бюджетных процессоров видеокарты уровня Nvidia GTX 1060-1070-1070TI или AMD RX 578-588-Vega 56 будет более чем достаточно. Большую часть времени в тестах именно процессоры были узким местом всей системы и только в некоторых проектах упор был в GPU.