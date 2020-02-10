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Коротко о картах, которые будут протестированы в данной статье

AMD Radeon RX Vega 56 была представлена в сентябре 2017 года.

Можно долго рассказывать о плюшках данной видеокарты, но выводы относительно производительности были примерно одинаковы.

Безумная печка с адским потреблением и так себе производительностью.

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Зачем Nvidia выпустила видеокарту GTX 1070Ti?

На момент выхода видеокарты Vega 56 все тестовые издания сравнивали ее игровую производительность исключительно с видеокартой GTX 1070 и только в некоторых проектах от AMD, видеокарты Vega могли конкурировать с более шустрыми решения Хуанга. Похоже подобная картина не очень нравилась компании Зеленых и было принято решение выпустить чуть-чуть урезанную GTX 1080 под названием GTX 1070Ti.

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У видеокарты 1070Ti по сравнению с GTX 1070 активированы еще четыре шейдерных мультипроцессора (SM), что дало дополнительно 512 ядер CUDA и 32 блока наложения текстур. Единственное серьезное отличие от GTX 1080 это применение памяти GDDR5 вместо GDDR5X.

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Данным способом в ноябре 2017 года у Nvidia получилось убить сразу двух зайцев.

По выводам всех ру блогеров, тестовых лабораторий у Nvidia получилась видеокарта на 5-7% медленнее в большинстве приложений и в редких случаях 10% отставания от GTX 1080.

При этом была получена полная победа над видеокартой Vega 56 даже в игровых проектах при патронате AMD и вдобавок навязана серьезная конкуренция по производительности видеокарте Vega 64. Ну и просто расширить ассортимент свой продукции на прилавке, придя в магазин покупатель выбирал (если в магазине что было в наличии) между 4 картами Nvidia и 2 картами от AMD. Ясно, что шанс покупки карты от зеленых был куда выше. Про цены в то нелегкое время мы не будем говорить сейчас.

Про разгон видеокарты Vega

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Разгон не предельный для обеих видеокарт, но дальнейшее наращивание частоты несоразмерно с ростом энергопотребления и температурами для каждодневного использования 24/7 в домашних условиях.

Данная видеокарта была приобретена в Санкт-Петербурге на крупной распродаже майнинг фермы за 9000 рублей, но у нее была небольшая неисправность с работой турбины: она просто не работала, чуть-чуть поврежден бэкплейт и сорваны головки у болтов крепления бэкплейта.

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Цена рефов в более лучшем состоянии сейчас находится в пределах 10-12 тысяч рублей, а нерефов в районе 14 тысяч.

Неисправность с турбиной я устранил, пусть и не очень красиво все выглядит, но работает замечательно. Остальное вообще мелочи жизни.

Помимо восстановления работы турбины была заменена система охлаждения, что несколько увеличило стоимость видеокарты, на Авито было куплен радиатор MORPHEUS II CORE EDITION от Raijintek за 4000 рублей. Что-то подобное я уже делал с видеокартой Vega 64.

К разгону я отношусь достаточно сбалансировано, и не очень понимаю тех, кто выкрутит все ползунки MSI Afterburner вправо, а потом удивляются результату (что-то как-то разгон ничего не дал, стало только жрать больше да греться)

Если же говорить откровенно никакого разгона относительно паспортных частот практически и нет. Сами посудите ну что это за разгон с 1590MHz до 1650MHz по ядру, память же была разогнана до частоты 950/1900MHz. С другой стороны, рабочая частота под нагрузкой изменилась с 1300 MHz до 1620 – 1650MHz. Вариант перепрошивки BIOS был не очень интересен владельцу видеокарты, так как прошивка на BIOS от старшей Vega 64 не дала бы ничего кроме более высоких частот работы памяти за счет повышенного напряжения зашитого в BIOS видеокарты Vega 64. Так же были чуть-чуть настроены тайминги.

Изначально компьютер включается с такими параметрами.

Данный режим работы слетает только при переустановке драйвера, но благодаря экспорту в файл reg возвращается в 1 клик мышки.

Использовались следующие тайминги.

И тут сразу, наверное, будет критика по поводу того, что это нужно каждый раз применять настройки. Но нет, все гораздо проще. В автозагрузку Windows я добавил bat файл, который при каждом запуске компьютера применяет данные тайминги. TIMEOUT 1 «cd "C:\AMD\AMDTweak" WinAMDTweak.exe --rc 36 --rcdwr 6 --rcdrd 12 --ref 48000 --rrdl 4 --rtp 4 --wr 12 --ras 26 --cl 16 --faw 12 --cwl 6 --wtrs 3 --wtrl 6 --rrefd 6 --rp 12 Для тех у кого с этим дело очень плохо, положить по пути из bat файла и вписать свои тайминги. И конечно положить ярлык bat файла в папку Автозагрузки Windows. Тайминги далеко не экстремальные, можно еще поиграться. За все время, а это примерно месяц работы в таком режиме каких-либо проблем не возникало. Изменение таймингов и разгон памяти дало реальный рост ПСП относительно стока больше 30%, просто же разгон дал чуть больше 17%. Даже без прошивки у меня получилось добиться ПСП уровня старшой Vega на частоте примерно 1070MHz по памяти. Безусловно прошивка, более серьезный разгон памяти и подбор таймингов дали бы еще чуть-чуть больше. Зачастую разгонный потанцевал HBM2 у видеокарт Vega находится в диапазоне частот 1050-1150MHz.

Разгон видеокарты GTX 1070Ti

Каких-либо сложностей при разгоне видеокарты Nvidia и вовсе нет.

Единственно что мне не понравилась это система охлаждения, она явно не рассчитана на отведение 200ват. Так же мне не очень понравилась сама конструкция охлаждения СО ввиду отсутствия прямого контакта с радиатором видеопамяти и цепей питания . Возможно, данный способ и хорош с точки зрения температуры ядра, ну а как же другие компоненты, так же не очень понравилось отсутствие термодатчиков на памяти и цепях питания. Пришлось несколько скорректировать работу кулеров в ущерб шуму, чтобы видеокарта не сбрасывала частоты при нагреве.

В итоге удалось разогнать видеокарту по кривой до частот 2113MHz по ядру, причем напряжение в этом случаи было установлено 1031mV, что чуть ниже стокового значения 1050mV и по памяти до 9408MHz. Попутно пришлось приподнять поверлимит так как карта в таком режиме часто работает выше 180 ват.

Для удобства было выведено потребление видеокарты не в % а в ваттах.

Все игры были установлены на SSD, процессор использовался с фиксацией частоты 4325MHz, чтобы буст никак не повлиял на результаты тестирования. Swap фиксирован и установлен на 800mb.

Тест будет на частоте оперативной памяти 3800MHz. Тесты были проведены в разрешении экрана 2560*1080, где использовалось другое разрешение, будет указано.

Тестовая конфигурация.

Материнская плата: MSI B450m Mortar;

Процессор: AMD Ryzen R7 3700X@4325MHz;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;

Память: G.Skill Sniper X 3600MHz 19-20-20-40 G.Skill (F4-3600C19D-32GSXWB ) 2 × 16 Гбайт c разгоном до 3800MHz с таймингами 16-20-20-36 CR1.

Накопитель №1 M.2 Samsung 970 Pro 512 Гбайт;

Накопитель №2 SATA-III SanDisk Ultra II 960 Гб SDSSDHII-960G-G25;

Блок питания: Cooler Master V1200 Platinum 1200 Ватт.

Версия ОС: Windows 10 V1909 (December 2019 Update).

Драйвера видеокарт: AMD Radeon Adrenalin Edition 2020 Edition 20.1.3 и для видеокарты Nvidia 442.01.





Результаты тестов: сравнение производительности





Традиционно начнем тестирование с синтетических бенчамарков.

3DMark

Тестовый пакет Fire Strike как всегда очень лояльно относится к видеокартам от красных ,однако пакет тестов Time Spy проявляет большую симпатию к видеокартам от зеленых.

Superposition

Видеокарта Vega 56 показывает результат примерно на 5 % лучше чем GTX 1070Ti.

Neon noir ray tracing

Превосходство видеокарты GTX 1070Ti безоговорочно и составляет 25%.

World of Tanks enCore RT

World of Tanks всегда лучше работает на видеокартах от Зеленых тут нет никаких сюрпризов в плане производительности. Тест с трассировкой лучей повторяет результат бенчмарка Neon noir ray tracing , только отрыв увеличивается теперь до 40%, с ростом разрешения отставание сокращается до 35%.

FINAL FANTASY XV BENCHMARK

Игровые тесты

Shadow of the Tomb Raider

DirectX 12. Конфигурация – по выбору. Качество текстур – ультра. Фильтрация текстур – анизотропная 16х Качество теней – ультра. Сложное затенение - HBAO+. Глубина резкости – высоко. Детализация – ультра. Тесселяция – вкл. Засветка – вкл. Эффект скорости – вкл. Screen space отражения – вкл. SCR space contact shadows – высокое. Pure hair – средне. Объемное освещение – вкл. Блики – вкл. Эффекты экрана – вкл. Сглаживание – SMAAT2x



Assassins Creed Odyssey

DirectX 11. Качество графики – самое выскокое. Сглаживание - высокое. Качество теней - очень высокое. Качество окружения - очень высокое. Детализация текстур - высокая. Качество рельефа - высокое. Плотность мелких объектов - очень высокая. Качество тумана - высокое. Качество воды - очень высокое. Качество полноэкранных отражений - высокое. Качество объемных облаков - самое высокое.

Персонажи Детализация текстур – высокое. Персонаж - самое высокое.

Постобработка Объемное освещение - среднее. Глубина резкости – высокое.



Поделки Ubisoft всегда работают лучше на видеокартах от Nvidia, тут нет никаких сюрпризов, но вот почему в меню игры видеокарты потребляют больше электроэнергии чем в самой игре, для меня осталось загадкой.

Red Dead Redemption 2

Vulkan. Качество текстур - ультра. Анизотропная фильтрация - Х16. Качество освещения - ультра. Качество глобального освещения - ультра. Качество теней - ультра. Качество дальних теней - ультра. Качество сложного затенения (SSAO) - ультра. Качество отражений - ультра. Качество зеркал - ультра. Качество воды – свой вариант. Качество объемных эффектов - ультра. Качество частиц - ультра. Качество тесселяции - ультра. Сглаживание ТАА - высоко. Сглаживание FXАА - выключено. Сглаживание MSАА - выключено. Разрешение ближних объемных эффектов - ультра. Разрешение дальних объемных эффектов - ультра. Качество освещения объемных эффектов - ультра. Высокая детализация лучей света - включено. Качество освещения частиц - ультра. Качество мягких теней - ультра. Качество теней травы - высоко. Длинные тени - включены. Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено. Качество преломления воды - высокое. Качество отражений воды - высокое. Качество физики воды – на половину. Масштабирование разрешения - выключено. Резкость сглаживания ТАА - максимум. Размытие при движении - включено. Сглаживание MSАА для отражений - выключено. Уровни детализации геометрии - максимум. Детализация травы - максимум. Качество деревьев - ультра. Качество рельефных текстур - ультра. Качество деталей - ультра. Качество меха - высоко. Тесселяция деревьев - выключена.



Это практически самые максимальные настройки в игре, играть на таких конечно никто не заставляет , но для тестирования производительности видеокарт они хорошо подходят.

И тут видеокарта Vega 56 реабилитирует свое положение, превосходство над видеокартой GTX 1070Ti чуть больше 15%. В принципе играть со средним fps 45 в данной игре вполне комфортно, игра настолько неторопливая. Владельцы же мониторов с разрешением 1920*1080 и вовсе смогут получить на подобных настройках стабильные 60 fps.

GreedFall

DirectX 11. Качество графики –свои настройки. Тени - наивысшее качество. Дальность прорисовки - наивысшая. Свойства одежды - наивысшее качество. SSAO - высокое качество. Сглаживание - ТАА. Частицы - громко. Качество текстур - наивысшее качество. Анизотропная фильтрация – х16. Динамическое разрешение – максимум. Поле зрения – максимум.







В данной игре результат совершенно противоположен предыдущей игре. Обе видеокарты способны обеспечить стабильные 60 fps, но у видеокарты от Зеленых fps на 20% больше.

Far Cry 5

DirectX 11. Качество графики - максимум. Качество фильтрации текстур - максимум. Качество теней - максимум. Качество геометрии мира и растительности - максимум. Качество окружения - максимум. Качество воды - высокое. Качество ландшафта - высокое. Качество объемного тумана - высокое. Сглаживание - ТАА. Размытие в движении - выключено. Масштаб поля зрения - 75. Масштаб разрешения - 1.5. Текстуры HD - включены.



Назовем данный результат маленькой победой, не зря же мы лицезреем при заставке логотип AMD. Преимущество видеокарты Vega 56 на GTX 1070Ti почти 10%. Дабы избежать критики что все уперлось в "слабый" процессор Ryzen пришлось несколько увеличить масштаб разрешения до 1.5 вместо 1.0.

Battlefield V

DirectX 12. Угол обзора на технике - 55. Размытие в движении - 0%. Эффекты глубины резкости(прицел) - нет Хроматическая аберрация - включена. Зернистость изображения - включена. Виньетирование - включено. Оптическая дисторсия - включена. Разрешение - 150%. Ограничение частоты кадров - 120. Рендеринг последующих кадров - включен. Ограничение памяти графического процессора - нет. Качество текстур - ультра. Фильтрация текстур - ультра. Качество освещения - ультра. Качество эффектов - ультра. Качество пост-обработки - ультра. Качество сетки - ультра. Качество рельефа - ультра. Качество травы - ультра. Сглаживание - ТАА высокое. Глобальное затенение - HBAO.



Каких либо сюрпризов не произошло, видеокарты от красных хорошо себя показывают в данной игре.



Wolfenstein Youngblood

Vulkan. Качество видео – Майн лебен. Размытие в движении - включено. Сглаживание - TSSAA(8TX). . Гп. удаление полигонов - вкл.



Оптимизация в данной игре просто потрясающая, единственно требование к видеокартам это минимум наличие 6 гигибайт видеопамяти, лучше конечно 8 но и 16 будет не лишним при определенных настройках.

Metro Exodus

Данная игра способна поставит на колено даже топовые решения видеокарт от Зеленых, благо в игре таких сложных участков которые используются в бенчмарке не так много.

Tom Clancy's The Division 2

DirectX 12. Качество теней – очень высоко. Локальные тени – высоко. Разрешение локальных теней – максимум. Контактные тени – высоко. Масшт. Разрешения – 100%. Эффект резкости – 10. Качество частиц – максимум. Объемный туман – максимум. Качество отражений – высоко. Качество локальных отражений – очень высоко. Качество растительности – высоко. Внутренне рассеивание – включено. Анизотропная фильтрация - х16. Карты параллакса - да. Фоновое затенение – очень высоко. Глубина резкости – включено. Качество объектов – 100. Увеличение дальности трансляции – 10. Нейтральное освещение – отключено. Блик линзы – включено. Виньетирование – включено. Качество воды – высоко. Хроматическая аберрация – включено. Разрешение проецируемых текстур – 512. Высокое разрешение неба – да. Качество ландшафта – высоко.



Видеокарты идут практически ноздря в ноздрю.

The Witcher III

DirectX 11. Размытие при движении - выключено. Размытие - выключено. Сглаживание - включено. Свечение - включено. Повышенная четкость - высокая. Рассеянное затенение – HBAO+. Глубина кадра - включена. Хроматическая аберрация – включено. Виньетирование - включено. Световые шахты - включены. NVIDIA HairWorks - включено. NVIDIA HairWorks AA – 4. Настройка NVIDIA HairWorks – высоко. Число персонажей на экране - запредельное. Качество теней - запредельное. Качество рельефа - запредельное. Качество воды - запредельное. Количество травы - запредельное. Качество текстур – Ultra HD. Дальность видимости растительности - запредельное. Качество детализации - запредельное.







На фоне популярности одноименного сериала вышедшего по мотивам игры, вдруг кто-то захочет окунуться снова в мир войны с чудовищами или же наверняка есть те кто еще не погружался в данное произведение.

С применением Ultra HD текстур, игра даже сейчас спустя много лет после выхода, поражает своей красотой и детализацией окружающего мира. Производительность видеокарт идентична, не стоит обращать внимание на кратковременные фризы графика фреймтайма. Несмотря на то что по данному пути я пробегал до замеров , погрузка текстур с SSD все равно иногда проскакивает. В игре они совершенно не ощущаются что можно наглядно увидеть в видео.





Mafia III (Поездка в банк)

DirectX 11. Общий шаблон качества – высоко. Объемного света (HBAO) - высоко Размытие при движении - выключено . Детализация геометрии - высокая Качество теней - высокое. Качество отражений - высокое. Качество объемных эффектов - высокое. Качество сглаживания - высокое.







Игра уже достаточно старая, с оптимизацией у нее явно есть какие-то проблемы. График фреймтайма у обеих видеокарт выглядит очень странным, но в игре какого-либо дискомфорта не ощущается. Так же с учетом одинаковых настроек качества графики, очень сильно отличается небо у видеокарт и дальний фон.

World War Z

Vulkan. Качество анимации – ультра. Готовые настройки графики – ультра. Детализация объектов - ультра. Сглаживание - TAA. Качество пост-обработки - ультра. Качество теней - ультра. Качество освещения - ультра. Качество эффектов - ультра. Качество текстур - ультра. Фильтрация текстур - ультра.



Star Wars Jedi: Fallen Order

DirectX 11.

Максимальный FPS - 144.

Качество графики - эпическое.

Дистанция обзора - эпическая.

Качество теней - эпическое.

Качество сглаживания - эпическое.

Качество текстур - эпическое.

Качество визуальных эффектов - эпическое.

Качество пост-обработки - эпическое.





Сага звездного попрыгунчика скалолаза, с довольно приятной графикой отдает предпочтение видеокарте GTX 1070Ti, производительности обеих карт более чем достаточно, но видеокарта Nvidia впереди на 15%





Counter-Strike Global Offensive

DirectX 9.

Общее качество теней - высокое.

Детализация моделей и текстур - высокое.

Детализация эффектов - высокое.

Детализация шейдеров - очень высокое.

Многоядерная обработка - вкл.

Режим сглаживания - 8Х MSAA.

Сглаживание с помощью FXAA - вкл.

Режим фильтрации текстур - анизотропная 16Х.

Когда в кадре туман, что-то невероятное происходит с обеими видеокартами, но Vega 56 сдает позиции намного сильнее, чем GTX 1070Ti. Однако далекие виды или вид на здания помогает видеокарте от красных выиграть по максимальному fps. Если хотите пробегать через дым с fps под 100 вам точно к хуангу.

Escape From Tarkov

DirectX 11. Качество текстур - высокие + стриминг текстур. Качество теней - ультра. Детализация объектов - 4. Общая видимость - 3000. Видимость теней - 100. Сглаживание -TAA High Resampling - 1x выкл. HBAO - ультра+ цвет. SSR - ультра. Анизотропная фильтрация - вкл. Резкость - 0. Z-blur - вкл. Хром.аберрации - вкл. Шум - вкл. Тень от травы - вкл.







Видеокарта GTX 1070Ti совсем чуть-чуть опередила соперника, правда в тест на Vega 56 периодически вмешивались облака.

PlayerUnknown's Battlegrounds

DirectX 11. Поле зрения от первого лица - 90. Масштаб экрана - 100. Общее качество графики - ультра. Качество сглаживания - ультра. Качество пост-обработки - ультра. Качество теней - ультра. Качество текстур - ультра. Качество эффектов - ультра. Качество листвы - ультра. Дальность видимости - ультра. Размытие в движении - выключено. Увеличить резкость - вкл



Наверное одно из самых серьезных игровых поражений видеокарты от AMD. Видеокарта GTX 1070Ti опережает соперника примерно на 20% по среднему fps.



Выводы



Обе видеокарты без проблем справляются с играми в разрешении 2560*1080 с максимальными пресетами графики, в играх с DirectX 11 зачастую преимущество у видеокарты GTX 1070Ti: чаще всего от 0 до 10%, очень редко от 15% до 20%, в DirectX 12 и Vulkan картина кардинально меняется, и в роли догоняющей теперь уже выступает видеокарта GTX 1070Ti. Превосходство видеокарты Vega 56 в новых API составляет от 10% до 15%. Покупая видеокарту мы покупаем не только кусок текстолита, но и программное обеспечение. Я не часто пользуюсь видеокартами от Зеленых, но был приятно удивлен, увидев ту самую панель инструментов, которая у меня была еще на видеокарте GTX 660 Ti. Мне безумно понравилась работа Shadow Play, как в плане производительности, так и ее функционала. При записи видео или фото программа создает папку с приложением, в котором делается это фото или видео, вроде мелочь, а приятно и таких мелочей достаточно много. Это как сравнивать первый iphone и android: вроде все похоже, но только в одном за тебя уже все продумали и сделали все для комфорта, а в другом голый камень, и ты сам должен сделать из него что-то приличное. Так и тут: постоянная смена внешнего вида драйвера AMD непонятно для чего, вместо того чтобы доводить до совершенства то, что есть. Понимаю, что внешний вид - это все на любителя, и то, что мне не очень нравится, других может привести в восторг.

Разница во внешнем оформлении драйверов просто космическая.



Не в пользу видеокарты Vega 56 так же выступает захват видео программой ReLive, ресурсов у видеокарты она отнимает значительно больше, нежели Shadow Play, в итоге производительность видеокарты в повседневном использовании без записи видео будет чуть-чуть выше.

Энергопотребление видеокарты Vega 56 c данными настройками вольтажа и частоты зачастую на 10-15% больше. Я честно, не думаю, что для жителей России энергопотребление является наиболее важным фактором для покупки видеокарты или процессора. Грубый такой пример, но очень показателен: если видеокарта Vega будет в течение года работать по 6 часов в день каждый день, на полной мощности пусть 230 ватт в течение года, то затраты на электроэнергию будут выше на 500 рублей в ГОД.

И чуть-чуть про потанцевал: если на старте продаж из-за малого распространения новых API зачастую производительность оказывалась не в лучшем свете, да и некоторые обзорщики еще и с дуру пытались разгонять серию данных видеокарт любимым методом все вправо, получая зачастую не рост производительности, а только рост энергопотребления, составили очень дурную славу данному поколению видеокарт.

Замена системы охлаждения, даунвольт и новые API заново вдохнули жизнь в данную видеокарту, и не зря. Сейчас эквивалент данной производительности можно наблюдать у видеокарт RX 5700 и RTX 2060 Super.

Все желающие доказать обратное ,смело кидайте свои результаты бенчмарков в комментариях.







