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Значит, нужна мне была башня для моего Ryzen 2600, ибо до этого на нём был хиленький Gamma Archer, и даже в играх он иногда грелся аж до 90 градусов (редко, конечно, но всё же для меня и для многих это неприемлемая температура). И, казалось бы, взять обычную башню не больше 2х тысяч рублей, вроде Gammax GT (а она ещё и с ргб, круто-то как), но нет, каким-то боком меня занесло на чёртов алиэкспресс, на котором я и нашёл это чудо:

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Так тут всё круто: и RGB присутствует, и 6 теплотрубок, и 3 вентилятора, и всё это всего за 24 доллара (что странно, так как когда я заказывал эту башню, а это примерно 2 месяца назад, этот кулер стоил на 100 рублей меньше, и повышение стоимости доллара на его цене никак не сказалось).

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Но, как говорил один хороший (или не очень) блогер, всё не так хорошо через 2 месяца (а именно столько шла эта башня в СПб), как хотелось бы, и когда это чудо пришло ко мне, я, сняв упаковку с почты, увидел слегка помятую коробку, и подумал, что внутри уж точно всё в порядке. Но не тут-то было. Радиатор гнутый. Не просто погнуты рёбра, а сам радиатор наклонен, как чёртова Пизанская башня.

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реклама Если установить вентилятор в центр радиатора, отчётливо видно зазор примерно в полсантиметра. Уж не знаю, чья это заслуга - нашей почты или плохо упаковавших китайцев, но ситуация налицо. Понятия не имею, каким образом можно было так погнуть радиатор. Если установить вентилятор в центр радиатора, отчётливо видно зазор примерно в полсантиметра.Уж не знаю, чья это заслуга - нашей почты или плохо упаковавших китайцев, но ситуация налицо. Понятия не имею, каким образом можно было так погнуть радиатор.





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Вентиляторы

На дне радиатора ещё присутствует царапина, аккурат там, где мажут термопасту и каким местом ставят в корпус. Уж тут-то точно не Почта России виновата.

Тут всё тоже не сияет. Во-первых, ргб, как любят делать китайцы, вроде и есть, а на деле с подвохом. Как вам такое, а? Ну а что, красный есть, синий и зелёный тоже присутствуют, ну чем не ргб, правда? В общем, вентиляторы светятся так постоянно и отключить эту недоподсветку нельзя, разве что выдернуть 4-пин коннектор.

Также у одного вентилятора через некоторое время появился щёлкающий звук при работе, но каким-то образом испарился сам по себе.

И, что странно, на картинке вентиляторы ну очень похожи на 120 мм, а на деле - 100. Но тут уже мои докапывания, ибо на странице нигде не был написан диаметр вентиляторов (или я не нашёл).

Температуры

Буду сравнивать температуры между моим старым охлаждением - Deepcool Gamma Archer (не Pro), который обошёлся мне в 600 рублей, и этим китайским самородком. Процессор - Ryzen 5 2600 в стоке, значения вольтажа тоже не изменены.

Gamma Archer не мог справиться с моим райзеном в полной нагрузке - 90-95 градусов в нагрузке (стресс-тест аиды64)

Китайский шедевр с выставленными 1300 оборотами (тихая настройка) держит 70-75 градусов во всё том же стресс-тесте аиды, а это значит, что в основном температуры будут немного ниже.

Вывод

Настоятельно не рекомендую покупать это чудовище, лучше не вестись на такие супермегакулеры за 2 тысячи рублей и пойти в магазин взять нормальный охлад в духе Gammax GT и не испытывать с ним такой геморрой, а также не ждать, пока он приедет из Китая.