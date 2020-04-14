Недавно Discord в сотрудничестве с Krisp (сама по себе существующая программа для шумоподавления с использованием ИИ) интегрировала шумодав (пока ещё в стадии бета-тестирования) в свою программу.

И вроде да, всё работает, но добивается всё это через сильную потерю в качестве. Сейчас приведу пример.

Запись и тест велись на микрофоне Fifine K669B.

Звук с микрофона не в Дискорде, для наглядности

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Как видно (а точнее слышно), результаты довольно удручающие.

НО. Если у вас микрофон и так звучит с похожим качеством, то разница практически (а иногда и вовсе) незаметна, так что можете смело пользоваться функцией.