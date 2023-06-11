Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России

Какие изменения коснулись фанатов игры World of Tanks после передачи ее российской студии Lesta Studio из-за ухода Wargaming из России. И переманивания части игроков на европейские сервера.
3
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

  Компания Wargaming спустя некоторое время пребывания в замешательстве и раздумьях после начала специальной военной операции (СВО), взвесив все за и против, все же приняла решение об уходе из России и Беларуси. И 31 марта официально передала свой игровой бизнес российской студии Lesta Studio. Что вполне логично. Ведь злой ковбой дядя Джо мог крепко закидать компанию санкциями и оставить ее вообще без средств к существованию. 

реклама

  И было очень тяжело в добром здравии и трезвом уме отказаться от российско-белорусского сегмента, приносящего колоссальный доход. Но другого выхода не было, либо без России и Беларуси, либо вообще с голым задним местом и погоняющим сзади злым ковбоем Джо. Посему мужественное решение мужественным руководством было принято и теперь игра в России и Беларуси называется «Мир танков», и имеет свой отдельный лаунчер и клиент игры. 

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-30% на стиралку Бош 4 серии
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

  Как по мне, то тут вообще невольно напрашивается мысль о негативном отношении компании Wargaming к СВО, раз она показывает такую сплоченность с коллективным западом. Примечательно, что креативный директор Wargaming Сергей Буркатовский  покинул свой пост как раз по причине того, что его позицию по поддержанию  СВО руководство Wargaming мягко говоря не разделяло. И работа Сергея в компании стала невозможной. По моему мнению, поступок Сергея заслуживает уважения, он не пошел на сделку с совестью ради своей должности.

реклама

Креативный директор Wargaming Сергей Буркатовский

  Но может, я все-таки ошибаюсь, и все это сделано ради спасения игры, то есть ради спасения игроков всех стран мира. Этакий интернациональный подвиг компании, ради которого пришлось уволить немало сотрудников компании. Но нет, все гораздо банальней, это всего лишь спасение своих денег, честно заработанных на зависимости игроков от игры.

  При уходе разработчики перенесли два сервера из RU-региона  в EU-регион, EU-3 (Люксембург) и EU-4 (Казахстан). Не понятно, зачем это сделано, может, чтобы русскоязычные игроки могли играть с европейскими игроками. Многие игроки действительно, переходя на эти сервера, всерьез переживали о том, что не смогут общаться с европейскими игроками из-за незнания языка. Но на самом деле это не так, эти два новых европейских сервера полностью изолированы от других серверов EU-региона, на которых играют европейцы. Получился этакий отстойник. 

реклама

  Поэтому не получится у русскоязычных игроков, встретится в бою с европейцами. 

  Причиной переноса этих серверов, по словам Wargaming является неудобство оплаты игровых услуг игроками. То есть игрокам, имеющим иностранные карты, затруднительно будет оплачивать услуги на RU-регионе. А таких игроков достаточно много, например, на Украине и других странах СНГ. А российским и белорусским игрокам трудно будет оплатить услуги на EU-регионе. То есть, как бы учли интересы игроков всех стран СНГ. 

   Ну а что изменится для игроков, оставшихся на серверах RU-региона. В глобальном плане ничего. Неужели вы и правда думаете, что Wargaming вот так легко передаст свой бизнес студии Lesta Studio, который она весьма успешно вела в России и Беларуси. Я уверяю вас, что нет, жадность компании Wargaming является мощнейшим двигателем ее изобретательности. 

реклама

  И руководители Wargaming все уже давно придумали, Lesta Studio будет под их полным контролем. Wargaming будет и дальше собирать «сливки» с RU-региона, будет поставлять обновления и определять политику игры «Мир танков». А передача бизнеса, это формальность для обхода санкций. 

  Поэтому игроки могут и дальше спокойно играть в свою любимую игру, так как Китя Вислый Витя Кислый придумал, как в нынешних реалиях перемещать денежные средства из карманов игроков в свои карманы за утилизацию их же свободного времени. 

  Вы никогда не задумывались, сколько своего свободного времени игроки утилизируют в играх. 

  А я вот посчитал на примере среднестатистического игрока World of Tanks. Например, у игрока 20 тыс. боев, что не так уж и много. Длительность боя 15 минут, но поскольку зачастую бои заканчиваются гораздо раньше, возьмем усредненную длительность боя в 7 минут. Итого 20000 х 7 = 140000 мин. Что составляет  2333 часа или 97 суток. То есть игрок, не вставая из-за компьютера, просидел беспрерывно за ним 3 месяца. 

  Не злоупотребляйте играми и цените свое свободное время.

  Пишите в комментариях на серверах, каких регионов вы в итоге оказались. И по каким причинам вы приняли решение на них играть.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

санкции world of tanks танки wargaming мир танков танки abrams world of tanks blitz lesta studio виктор кислый сергей буртаковский
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
76
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
9
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
133
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
11
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
30
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
7 июня 2023 76

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский неохотно подтвердил начало наступления ВСУ
8
Медведев намекнул, что случится с танковым заводом Rheinmetall на Украине
32
Сладков: Украинский Leopard по ошибке поразил два других немецких танка, шедших в голове колонны
24
Появились кадры поражения Leopard 2 при помощи беспилотника-камикадзе «Ланцет»
40
Рогов: численность группировки ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 000 человек
12
Появилось качественное изображение подбитого танка Leopard 2 в ходе отражения наступления ВСУ
61
По аэродрому «Миргород» в Полтавской области ВС РФ нанесли ракетно-дроновый удар
1
Маляр: МО Украины не разглашает потери ВСУ во время контрнаступления из-за информационной войны
7
Rheinmetall подтвердили уничтожение танков Leopard в Украине
32
Володин: страны Европы воюют с Россией, не признавая это
8
Выпущенный SSD для PS5 стоит больше чем сама консоль
5
Руководство Samsung призвало власти США помочь бороться с кадровым голодом в национальной полупроводниковой отрасли
+
«Оппенгеймер» выйдет в прокат в США с рейтингом R
+
Незначительная просадка BTC вызвала обрушение стоимости альткоинов с ликвидацией 250 млн долларов
1
Макрон призвал Иран прекратить оказывать России поддержку в конфликте на Украине
18
Три бригады ВСУ заметно потрёпаны в разведке боем под Ореховым - 47, 65, и 117
6
«Спасибо, парни! Молодцы!»: Пригожин поздравил бойцов и командиров, отражавших наступление ВСУ на Запорожском направлении
2
Экипаж Ка-52 вернулся без повреждений отразив 18 ракет – как «яйца жизни» спасли российский вертолёт
14
Поставки графических процессоров для настольных ПК упали на 38 процентов
6
В сети появились фото и видео с уничтоженной НАТОвской техникой
12

Популярные статьи

О редких автобусах СССР
6
Можно ли купить игровой ПК за $1000 – игровая сборка для 1080р и 2К на сдачу от поездки на море
8
Обзор смартфона Cubot P80 – много памяти за небольшие деньги
3
На фоне СВО Китай готовится к катастрофам подобным прорыву плотины Каховской ГЭС
+
Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
3
Репортаж с B&D Game Fest 2023
1
Мои впечатления от игры Risen 3 Titan Lords. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Александр Романцов
15:39
Конечно пришлют, даже не сомневайся. И чем лучше, или хуже, будут обстоять дела, тем больше будут присылать. Или ты думаешь что запад вот так возьмёт и даст путину победить? Серьезно?
Rheinmetall подтвердили уничтожение танков Leopard в Украине
NEON_ft
15:37
Могут вообще не выпускать этот шлак. Продажи видюх один фиг не поднимутся
NVIDIA перенесла начало продаж GeForce RTX 4060 на конец июня — инсайдер
pluggero
15:35
Не верю, они серию супер уже подзабыли, и вообще я считаю что в 406х серии они 196 шину не добавят. Больше верю в что то типа 4070le с чипом от 4060ти но с платой от 4070.
NVIDIA перенесла начало продаж GeForce RTX 4060 на конец июня — инсайдер
Александр Романцов
15:35
Ничего удивительного. А вы думали что потерь не будет?
Rheinmetall подтвердили уничтожение танков Leopard в Украине
pluggero
15:35
Ну так то длсс решил проблемы людей с разрешениями выше 1080, можно было легко играть на условных 2070 в 4к просто в режиме pefrormance и получать +- такую производительность как в 1080. А вот генерац...
NVIDIA перенесла начало продаж GeForce RTX 4060 на конец июня — инсайдер
Александр Романцов
15:34
Про джавелины могу сказать. Они падают сверху, именно от них на танки приваривают сетчатый козырек из арматуры. Что смотрится и по сути - колхоз. Насколько они помогают от ддавелинов - ну сомневаюсь ч...
Rheinmetall подтвердили уничтожение танков Leopard в Украине
dmitry07
15:34
"Это два моих героя, с которыми я никогда не буду работать." "Я очень уважаю этих режиссеров и без колебаний воспользуюсь возможностью сотрудничать с ними." Он сам читает свои комментарии?
Крис Хемсворт поделился мнением о негативных комментариях Скорсезе и Тарантино о Marvel
Александр Романцов
15:32
А с чего ты взял что заплатили? Ты верующий в чьи-то слова?
Rheinmetall подтвердили уничтожение танков Leopard в Украине
kitava
15:31
Не подбить так попугать. Хотя если отправить танк на ремонт во время боя это тоже хорошо всё.
FPV-дроны ВС РФ поразили три танка Leopard 2A4 на Ореховском направлении [Видео]
Bomberr
15:31
>> Европа сейчас находится в тяжелейшем ресурсном кризисе. Боже какой бред, спотовые цены на газ в европе сейчас на уровне трубопроводного газпромовского >> ГИС «Сохрановка» отказалась продолжать тра...
«Газпром» подает газ для Европы через Украину в объеме 42,4 млн куб. м
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем