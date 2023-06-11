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Компания Wargaming спустя некоторое время пребывания в замешательстве и раздумьях после начала специальной военной операции (СВО), взвесив все за и против, все же приняла решение об уходе из России и Беларуси. И 31 марта официально передала свой игровой бизнес российской студии Lesta Studio. Что вполне логично. Ведь злой ковбой дядя Джо мог крепко закидать компанию санкциями и оставить ее вообще без средств к существованию.

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И было очень тяжело в добром здравии и трезвом уме отказаться от российско-белорусского сегмента, приносящего колоссальный доход. Но другого выхода не было, либо без России и Беларуси, либо вообще с голым задним местом и погоняющим сзади злым ковбоем Джо. Посему мужественное решение мужественным руководством было принято и теперь игра в России и Беларуси называется «Мир танков», и имеет свой отдельный лаунчер и клиент игры.

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Как по мне, то тут вообще невольно напрашивается мысль о негативном отношении компании Wargaming к СВО, раз она показывает такую сплоченность с коллективным западом. Примечательно, что креативный директор Wargaming Сергей Буркатовский покинул свой пост как раз по причине того, что его позицию по поддержанию СВО руководство Wargaming мягко говоря не разделяло. И работа Сергея в компании стала невозможной. По моему мнению, поступок Сергея заслуживает уважения, он не пошел на сделку с совестью ради своей должности.

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Креативный директор Wargaming Сергей Буркатовский

Но может, я все-таки ошибаюсь, и все это сделано ради спасения игры, то есть ради спасения игроков всех стран мира. Этакий интернациональный подвиг компании, ради которого пришлось уволить немало сотрудников компании. Но нет, все гораздо банальней, это всего лишь спасение своих денег, честно заработанных на зависимости игроков от игры.

При уходе разработчики перенесли два сервера из RU-региона в EU-регион, EU-3 (Люксембург) и EU-4 (Казахстан). Не понятно, зачем это сделано, может, чтобы русскоязычные игроки могли играть с европейскими игроками. Многие игроки действительно, переходя на эти сервера, всерьез переживали о том, что не смогут общаться с европейскими игроками из-за незнания языка. Но на самом деле это не так, эти два новых европейских сервера полностью изолированы от других серверов EU-региона, на которых играют европейцы. Получился этакий отстойник.

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Поэтому не получится у русскоязычных игроков, встретится в бою с европейцами.

Причиной переноса этих серверов, по словам Wargaming является неудобство оплаты игровых услуг игроками. То есть игрокам, имеющим иностранные карты, затруднительно будет оплачивать услуги на RU-регионе. А таких игроков достаточно много, например, на Украине и других странах СНГ. А российским и белорусским игрокам трудно будет оплатить услуги на EU-регионе. То есть, как бы учли интересы игроков всех стран СНГ.

Ну а что изменится для игроков, оставшихся на серверах RU-региона. В глобальном плане ничего. Неужели вы и правда думаете, что Wargaming вот так легко передаст свой бизнес студии Lesta Studio, который она весьма успешно вела в России и Беларуси. Я уверяю вас, что нет, жадность компании Wargaming является мощнейшим двигателем ее изобретательности.

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И руководители Wargaming все уже давно придумали, Lesta Studio будет под их полным контролем. Wargaming будет и дальше собирать «сливки» с RU-региона, будет поставлять обновления и определять политику игры «Мир танков». А передача бизнеса, это формальность для обхода санкций.

Поэтому игроки могут и дальше спокойно играть в свою любимую игру, так как Китя Вислый Витя Кислый придумал, как в нынешних реалиях перемещать денежные средства из карманов игроков в свои карманы за утилизацию их же свободного времени.

Вы никогда не задумывались, сколько своего свободного времени игроки утилизируют в играх.

А я вот посчитал на примере среднестатистического игрока World of Tanks. Например, у игрока 20 тыс. боев, что не так уж и много. Длительность боя 15 минут, но поскольку зачастую бои заканчиваются гораздо раньше, возьмем усредненную длительность боя в 7 минут. Итого 20000 х 7 = 140000 мин. Что составляет 2333 часа или 97 суток. То есть игрок, не вставая из-за компьютера, просидел беспрерывно за ним 3 месяца.

Не злоупотребляйте играми и цените свое свободное время.

Пишите в комментариях на серверах, каких регионов вы в итоге оказались. И по каким причинам вы приняли решение на них играть.