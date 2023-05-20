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Linux жив и Linux будет жить, что бы ему ни предрекали предсказатели - приверженцы Windows

Многие специалисты в кавычках предрекают скорую кончину операционной системе Linux по разным причинам. А я считаю, что это не так и приведу убедительные факты, которые говорят об обратном. И расскажу о преимуществах Linux
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  Многие блогеры и личности причисляющие себя к специалистам IT на просторах интернета утверждают, что операционная система Linux крайне неудачный продукт, который к тому же полностью изжил себя и в ближайшем будущем прекратит свое существование. Но это неверные убеждения одной половины личностей и осмысленное искажение по разным причинам другой половины.

  Если сравнивать с популярной операционной системой Windows, то Linux имеет как значительные преимущества перед ней, та и недостатки. И используя свои преимущества, Linux вполне прочно занял те ниши, где его превосходство над Windows критически важно. И никоим образом не собирается их освобождать другим операционным системам.

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Итак, важнейшие преимущества перед Windows:

  Открытый исходный код – означает, что все файлы операционной системы доступны к просмотру и изменению. Поэтому каждый пользователь или программист, обладающий соответствующими знаниями, может построчно изучить этот код и при необходимости изменить его, после чего распространить или продать. Изменение кода всеми желающими полностью законно и разрешено условиями использования. 

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  Какие возможности и перспективы в глобальном плане это дает, например, для нашего государства. На уровне государства или крупных компаний Linux можно модифицировать до полного функционального соответствия каким-либо задачам производства, выполнению специальных задач в оборонной сфере.

  Одним из таких примеров является операционная система МСВС (мобильная система вооруженных сил), она создана на базе ядра Linux.

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  Используется она вполне успешно в специальной технике вооруженных сил, в таких образцах как радиолокационные станции, комплексные средства автоматизации и т.д. И поверьте, никто ее оттуда не вытеснит и не выкурит, в оборонке она уже работает с 2002 года. 

  Существуют для оборонки и другие операционные системы, ОМОНИМ и ОЛИВИЯ созданные так же на базе Linux и предназначенные для автоматизированных систем. И все эти наработки накапливаются и становятся достоянием государства.

  Широкое применение Linux нашел и в серверах по всему миру. По результатам последнего исследования LinuxFoundation 75% компаний используют его в своих серверах.

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  А что в этом отношении может предложить Windows. Ровным счетом ничего. У Windows исходный код закрыт, просмотр и исправление кода недоступно. 

  И любая попытка исправить код будет нарушением лицензионного соглашения. И только владелец имеет право доступа к коду.

   Бесплатное распространение – большинство дистрибутивов Linux распространяется бесплатно. 

  А за использование Windows придется заплатить. Многие пользователи Windows мне возразят и скажут, что пользуются Windows совершенно бесплатно. Да, вы, спрятавшись дома и надежно замаскировавшись, можете использовать различные активаторы, но их использование является незаконным. А на серьезных предприятиях и в государственных структурах это вообще недопустимо. Да и сколько случаев было, когда обычные пользователи попадали в очень неприятные ситуации при посещении стран Европы или США со своим ноутбуком, на котором была установлена пиратская версия Windows. Там уже и под распространение нелицензионного ПО подвести могут.

  Высокая производительность - Linux значительно быстрее Windows, которая является громоздкой, неповоротливой операционной системой. Новые версии Windows не переписываются заново с нуля, а дописываются, модернизируются старые версии. То есть, каждая новая версия, это некое нагромождение новых данных на данные старой версии. Причем многие уже ненужные объемы данных не удаляются, а переходят из старых версий в новые.  

У  Linux минимальные системные требования к железу значительно ниже, чем у Windows. Высокая производительность Linux – это еще одна из причин большого распространения Linux в серверном сегменте.

Сравнение производительности Windows и Linux в нескольких тестах

  Безопасность – Linux является безопасной операционной системой. Опять же благодаря открытому исходному коду сообщество разработчиков постоянно проверяет код на наличие уязвимостей и бэкдоров и своевременно устраняет эти дыры. Ну и поскольку Linux занимает малый процент по распространению в мире в сравнении с Windows, то и количество создаваемых вирусов для Linux происходит на порядки меньше.

  Ну и, конечно же Linux не лишен и недостатков:

  Сложность освоения – это не дает возможности пользователям, не обладающими необходимыми знаниями полноценно использовать Linux.

  Плохая поддержка игр – мало игр имеют поддержку Linux. В этом случае можно использовать эмулятор, но он пожирает много системных ресурсов.

  Плохая совместимость с «железом» - зачастую производители «железа» не выпускают драйвера под Linux.

   На этом, пожалуй, и закончу.

  Отсюда краткий вывод: каждой операционной системе свое место и роль в компьютерной индустрии с учетом плюсов и минусов. Linux уже давно прочно занял полагающееся ему место, и покидать его не собирается. Если уровень ваших знаний не позволяет полноценно использовать какую либо операционную систему, то это не значит, что она плохая и дни ее сочтены.

  Пишите в комментариях, использовали ли вы Linux, и каковы ваши впечатления от его использования.

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