Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы

В России и других странах до сих пор выпускаются радиолампы, изобретенные еще в 1904 году. Не смотря на то, что их сильно потеснили полупроводниковые приборы, радиолампы используются, и по сей день. В высококачественной аппаратуре они просто незаменимы. Так как по некоторым важнейшим параметрам они сильно превосходят транзисторы.
3
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

     В современное время всеобщей миниатюризации всех электронных устройств складывается ошибочное мнение о безнадежном устаревании радиоламп и их полной непригодности. Да, конечно же сейчас радиолампы не находят такого широкого применения, как это было перед началом массового производства полупроводниковых приборов. Но, тем не менее, они не только находят применение, но и в некоторых электронных устройствах до сих пор и вовсе незаменимы.

реклама

  Устройство и принцип работы радиоламп, как и других электровакуумных приборов достаточно прост. Самая простая радиолампа (диод) состоит из герметичной стеклянной колбы, из которой откачан воздух, то есть, создан вакуум. В нее заключены два электрода – анод и катод, а также вспомогательный элемент – подогреватель. Катод во время работы лампы нагревается подогревателем до высоких температур (от 800 до 2000о С) и начинает эмитировать (испускать) электроны. Для обеспечения высокой эмиссионной способности катода, он покрывается специальным активным слоем, который при одинаковой температуре с металлом способен эмитировать гораздо большее количество электронов.

  Если на анод относительно катода подать положительное напряжение, то под воздействием электрического поля электроны устремятся к аноду, и возникнет электрический ток. Если на аноде будет присутствовать отрицательно напряжение, то электрическое поле будет отталкивать электроны от анода, и электрический ток будет отсутствовать. То есть электрический ток в одну сторону проходит, а в другую нет. Так работает электровакуумный диод. 

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

  Если между катодом и анодом добавить третий электрод – управляющую сетку, то появится возможность регулировать величину тока через радиолампу путем изменения напряжения на управляющей сетке, конечно же, при положительном напряжении на аноде. Если на управляющую сетку подать отрицательное напряжение, то электрическое поле сетки будет отталкивать излучаемые катодом электроны обратно к катоду, и не пропускать их к аноду. В результате чего электрический ток будет отсутствовать. Если на сетку подать положительное или «нулевое» напряжение, то электрическое поле сетки не будет отталкивать электроны, и они беспрепятственно устремятся к аноду, образуя электрический ток через радиолампу. 

реклама

  Теперь мы имеем усилительный электровакуумный прибор-триод. Название, которого само за себя говорит, что в нем используется три электрода.

Преимущества радиоламп

Радиолампы, несмотря на все свои недостатки, имеют и ряд существенных преимуществ перед полупроводниковыми приборами (транзисторами).

реклама

 Стабильность температурного режима работы

  Радиолампы имеют более высокую температурную стабильность режима работы, которая обусловлена тем, что радиолампа изначально является высокотемпературным элементом. Ее катод может разогреваться до двух тысяч градусов, другие элементы также нагреваются до температур, многократно превышающих температуру внешней среды.

 В результате этого радиолампа находится все время в одном стабильном высокотемпературном режиме работы, который не подвержен влиянию колебаний температуры окружающей среды и изменениям нагрузки на радиолампу (изменению величины тока через нее). 

реклама

  Поэтому усилительные и другие схемы собранные на радиолампах не нуждаются в отличие от транзисторных схем в цепочках термостабилизации и цепях обратной связи компенсирующих температурную нестабильность их режима работы. Схемы на радиолампах получаются более простыми и имеют меньшее количество усилительных каскадов. Обвязка усилительных каскадов более простая и имеет меньшее количество элементов.

  В транзисторных же схемах температурный режим работы транзисторов крайне нестабилен и сильно зависит от их температуры, которая в свою очередь зависит от мгновенной мощности рассеиваемой ими. Например, при усилении музыкального сигнала, в зависимости от изменения его мгновенной интенсивности и амплитуды меняется и нагрузка на транзистор, это приводит к колебаниям его температуры и колебаниям его коэффициента усиления вплоть до 30%. Этот эффект приводит к увеличению нелинейных искажений сигнала и без того немалых у транзисторных схем. 

  Для уменьшения этого негативного эффекта инженеры вынуждены использовать в транзисторных схемах различные цепочки термостабилизации и отрицательных обратных связей (ООС), что усложняет схемы и увеличивает количество используемых в них элементов.

 

Низкие нелинейные искажения

  Схемы, выполненные на радиолампах, обладают меньшими гармоническими искажениями сигнала по сравнению со схемами на полевых и биполярных транзисторах. Даже, несмотря на применение в последних, различных схемотехнических решений направленных на уменьшение искажений. Дело в том, что усилительные свойства радиоламп и транзисторов определяются их крутизной характеристики. В случае с радиолампами это будет зависимость изменения анодного тока от изменения напряжения управляющей сетки при неизменных напряжениях на остальных электродах. А в случае, например с биполярными транзисторами это будет зависимость изменения тока коллектора от изменения напряжения между базой и эмиттером при неизменном напряжении на коллекторе.

  Важным параметром крутизны характеристики является ее линейность. Именно от этого параметра и зависит, насколько сильно будут происходить нелинейные искажения сигнала.

  У радиоламп крутизна характеристики более линейная, чем у полевых и тем более чем у биполярных транзисторов, у которых из трех перечисленных приборов она является самой нелинейной. Поэтому радиолампы обеспечивают наименьшие искажения сигналов. Нелинейность их крутизны характеристики пропорциональна корню третьей степени из величины тока анода. У полевых транзисторов  нелинейность крутизны характеристики пропорциональна квадратному корню из величины тока стока, что уже сходу больше, чем кубический корень у радиоламп. А у биполярных транзисторов так и вообще нелинейность прямо пропорциональна току коллектора, что делает их крутизну самой нелинейной. 

   А кроме этого еще и питание радиоламп составляет порядка 300 В, против 30 В питания транзисторов (что в 10 раз больше). Это приводит к тому, что при равной усилительной мощности этих двух схем усилителей анодный ток радиолампы и его амплитуда колебаний будут в 10 раз меньше чем значение и амплитуда колебаний коллекторного тока транзистора. Благодаря этому колебания анодного тока радиолампы умещаются на небольшом линейном участке вольт-амперной характеристики (ВАХ), и не «достают» нелинейных участков, располагающихся по краям характеристики, как это может происходить у транзисторов. 

 Всем этим в совокупности и обуславливаются минимальные нелинейные искажения сигналов радиолампами.

  Для того, чтобы в транзиторных усилителях уменьшить искажения применят общую ООС и большое количество местных ООС. Глубина этих ООС достигает немалых 60 дБ. И только так в транзисторных усилителях можно добиться значительного уменьшения искажений. 

  Но цепи ООС имеют инерционность, и не могут мгновенно реагировать на входящие воздействия (сигналы). Это приводит к тому, что каждая начальная часть сигнала (например, музыкального инструмента) в начальном периоде времени не будет успевать обрабатываться цепью ООС, и на выходе усилителя будет кратковременное 100% искажение сигнала, что на слух будет очень отчетливо восприниматься слушателем с хорошим «музыкальным» слухом.

  В ламповых же усилителях цепи ООС либо не используются вовсе, либо их глубина обратной связи значительно ниже чем у транзисторных схем и не превышает 20 дБ.

Где используются радиолампы

  Разработчики высококачественной (Hi-Fi) звуковой аппаратуры прекрасно знают о всех недостатках транзисторных схем и о преимуществах схем на радиолампах. Поэтому в звуковой аппаратуре Hi-Fi класса часто используют радиолампы. На сегодняшний день существует немало моделей высококачественных звуковых усилителей на радиолампах.

 Однако, в комплекте с котом они работают намного лучше

Так же в самых качественных микрофонах используются исключительно ламповые усилители. 

  

Микрофон студийный ламповый МКЛ-4000 и Brauner VMA

  Надеюсь, моя статья была для вас интересна. Пишите в комментариях, как вы считаете, намного ли звук лампового звукового усилителя лучше, чем транзисторного. И стоит ли ради этого использовать усилители на радиолампах со всеми присущими им недостатками.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

транзисторы анод катод крутизна характеристики ламповые усилители нелинейные искажения отрицательная обратная связь радиолампы управляющая сетка электровакуумные приборы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры мая 2022 года
14
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
16
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B660-Creator D4
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
13
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
25
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI
9
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 (M3401QC)
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
27 апреля 2022 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Суверенный долг США перестал быть надёжным активом, а доллар может потерять статус мировой валюты
138
Билл Гейтс выразил сомнение, что затея Илона Маска с покупкой Twitter увенчается успехом
5
Маркетплейс СДЭК, позволяющий купить технику по доступным ценам, не выдержал нагрузки в день запуска
49
Core i7-4790K vs Core i3-12100F – на что способен самый быстрый процессор 2014г в играх спустя 8 лет
36
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 скинула 20%, а GeForce RTX 3060 – 12 000р
35
СДЭК запустила онлайн-платформу, позволяющую приобрести зарубежную технику по выгодным ценам
8
Продажи электросамокатов в России за первые месяцы 2022 года бьют рекорды
1
Цены на процессоры в магазинах РФ продолжают снижаться – Ryzen 7 5700G впервые стоит дешевле 30 000р
5
Биткоин обвалился до $35 000 на фоне роста инфляции в США и повышения ключевой ставки на 50 пунктов
13
NVIDIA оштрафовали на $5 500 000 за сокрытие информации о продаже видеокарт майнерам
18
Galax/KFA2 заподозрили в продаже бывших в употреблении видеокарт
8
Nike выпустила кроссовки, разбирающиеся на три части
7
Не менее сотни сотрудников предприятия Quanta в Шанхае прорвали санитарный кордон
3
AMD объявила об интеграции будущих процессоров Zen-5 с ПЛИС фирмы Xilinx
4
Apple запретила пополнять баланс App Store через российскую платежную систему Qiwi
99
Мошенник, выдающий себя за Сатоши Накамото, потребовал запретить Биткоин обвинив биржи в подделке
1
Wall Street Journal: китайские Xiaomi и Lenovo по чуть-чуть отказываются от сотрудничества с Россией
51
Курс Биткоина может обвалиться ниже 30 000 долларов на фоне роста инфляции в США – РБК
78
Линейка видеокарт Intel будет дорогой, медленной и появится в продаже в июне 2022г – Hardwaretimes
7
Илон Маск убеждён, что руководители должны обладать отличными компетенциями в предметных областях
4

Популярные статьи

Обзор клавиатуры на оптических переключателях Dark Project KD104A Optical Gateron Red
33
10 самых популярных видеокарт 2022 года по статистике сервиса Steam
23
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
16
Главные игры мая 2022 года
14
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 3
28
Две сборки ПК 2022 года из б/у комплектующих за 40 и 50 тысяч рублей - играем в любые проекты, но не на ультра
32
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть первая
11
Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
3
5 клонов GTA, о которых мало кто знает
+

Сейчас обсуждают

Ам Шегар
01:20
То-есть, российская армия отступает? Ты это имеешь в виду? Что всё, это конец? Россия проиграла? Ты это по карте определил? А тебе знакомы такие вещи, как тактические передвижения войск, манёвры? Преж...
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
Вежливый_Паладин_
01:19
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленд-лиз Все поставки по ленд-лизу оплачивало казначейство США, возврат оставшегося исправного оружия и техники должен производиться после завершения военных действий (...
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
Rey.B.
01:18
Да просто это начальники поверили в "плохое". Которое затем по факту пришлось отменить.
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
Леди Яга
01:18
Москва. Перекресток и евроспар.
В 2022г электроника, бытовая техника, смартфоны и ПК на российском рынке подорожают до 40% – Forbes
Abril Maya
01:17
Долларов напечатали столько, что девать некуда. Вот теперь будет куда девать, глупцы будут умирать ради бумажек.
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
Rey.B.
01:16
Половину цены на мазут и дизель, вообще-то. Да и бакс Россия поддерживала изрядно.
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
Черный Русский
01:16
Сайт терпил. Просто всё. каждый уголок этой помойки в рекламе и пропагандоней хуuне. Я сваливаю отсюда, а вы терпите дальше. Ведь рузким не привыкать!
Российские геймеры массово скупают игровые видеокарты на фоне падения цен до минимумов 2021 года
Rey.B.
01:15
Про победу Ленд-Лиз ничего не обещает. Только про возврат.
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
korney
01:15
Если в https://overclockers.ru/st/legacy/blog/403081/301808_O.jpg обозначения проставить правильно,то может оказаться, что триод работает несколько иначе 😉
Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
Вежливый_Паладин_
01:13
Ну все, все, далбаеб. Давай серьезно, убалтал. Что там с успехами, а то со стороны может показаться что тебе нечего предъявить по существу кроме менторского тона. В смысле не работник генштаба? Если н...
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем