Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11

Многие знают, что операционная система Windows 11 недостаточно оптимизирована с процессорами AMD Ryzen, и первое время сильно занижала их производительность. Проанализировав некоторые факты, я пришел к выводу, что снижение производительности является преднамеренным.
1
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

  В октябре 2021 года вышла новая операционная система Microsoft Windows 11. Сразу после ее выхода компания AMD обнаружила, что производительность процессоров Ryzen, серверных EPYC и некоторых моделей Atlon в Windows 11 оказалась занижена. Это же заметили и многие владельцы этих процессоров. Задержка заключалась в неоптимальном распределении потоков  между ядрами процессора и увеличившейся почти в три раза задержкой кэш памяти (L3).

реклама

  Но ведь мы знаем, что перед выходом операционной системы, она должна тщательно тестироваться с поддерживаемыми процессорами. То есть  проблемы, занижающие быстродействие процессоров AMD должны были быть выявлены еще на этапе тестирования и оперативно устранены. И с такими «косяками» Windows 11 не должна была выходить, но вышла. Халатная случайность?

  А с новыми процессорами Intel Alder Lake напротив, работа по оптимизации была проведена в полном объеме, в самом что ни на есть тесном сотрудничестве Microsoft и Intel. Они сделали все возможное, чтобы Windows 11 выжала максимум из Alder Lake.

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
2060 12Gb подешевела на 21000р
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

  Работа была проведена колоссальная, был полностью переработан планировщик, для правильного распределения задач между энергоэффективными «Е» и производительными «Р» ядрами гибридного процессора. Windows 11, явилась просто необходимым условием использования Alder Lake. Предыдущие версии Windows вообще не умеют «правильно» работать с гибридными процессорами.

реклама

  Видимо в этом порыве идеальной оптимизации Alder Lake с Windows 11 совсем забыли о процессорах AMD. Или все-таки, если бы о них забыли, то их производительность не упала бы в Windows 11. Улавливаете суть, Windows 11 вышла максимально оптимизированной с Alder Lake, обеспечивая максимальную его производительность, и вместе с тем с заниженной производительностью процессоров AMD. Тут сам собой напрашивается вывод, что о процессорах AMD не забыли, и преднамеренно занизили их производительность. Демонстрируя тем самым мнимое превосходство в производительности процессоров Alder Lake. Что так и нужно было Intel. 

  Конечно же, после того как AMD предъявила Microsoft претензию о занижении производительности своих процессоров в Windows 11, меры по устранению этого «косяка» Microsoft вынужденно приняла. И проблема была решена, только не ясно, в полной мере, или же опять не был полностью реализован потенциал производительности, но уже в более мелких масштабах.

  Полагать, что в данном случае между Microsoft и Intel все же был сговор, невольно заставляют уже ранее имевшие место некоторые факты подобных сговоров.

реклама

  Как, например факт сговора Microsoft и Intel, по которому в 2008 году проводилось судебное разбирательство. Суть, его заключается в том, что перед выходом новой на то время операционной системы Vista, компанией Microsoft проводилась маркировка всех комплектующих и компьютеров, обеспечивающих гарантированную работу под ее управлением. Однако выяснилось, что популярный на то время чипсет Intel i915 не поддерживал новую архитектуру графических драйверов (WDDM) операционной системы Vista. И Intel не желая выводить из игры чипсет i915 и нести колоссальные убытки, убедила Microsoft промаркировать чипсет Intel i915, как продукт, гарантирующий полноценную работу с операционной системой Vista. Естественно, пользователи этот подвох выявили и совершенно справедливо подавали иски на компанию Microsoft за мошенничество, что и привело к судебным разбирательствам. 

  Это событие также крайне негативно отразилось на популярности и без того не заслужившей доверия пользователей операционной системы Vista. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. 

реклама

   Еще один случай притеснения AMD привел в 2009 году к присуждению Еврокомиссией компании Intel штрафа в размере 1,2 миллиарда долларов. Который все же компании Intel спустя 13 лет удалось оспорить и выйти сухой из воды.

   Я абсолютно не оправдываю компанию AMD, которая таки тоже воспользовалась выходом Windows 11 в своих корыстных целях. Пока Microsoft с Intel «отпиливали» производительность ее процессоров, она отменила в Windows 11 поддержку еще вполне актуальных видеокарт серий R7/R9 Fury, и более старых. Причем AMD прекратила выпуск драйверов для них, непосредственно перед выходом Windows 11. Совпадение? Вряд ли. То есть, для Windows 11 вполне логично, не оказалось даже старых версий драйверов видеокарт оптимизированных под нее. Поскольку вышла Windows 11 позже отказа AMD от поддержки видеокарт. То есть хочешь перейти на Windows 11, покупай новые видеокарты AMD.

   Я не являюсь фанатом ни AMD, ни Intel. И никогда не скажу, что я не буду покупать продукцию AMD или Intel, как это делают многие блогеры. И никого убеждать в этом не буду. Покупать продукцию что AMD, что Intel я буду, и продукт какой компании я предпочту, будет зависеть от того, насколько он удачнее и лучше аналогичного продукта конкурирующей компании в данный момент. Любой здравомыслящий человек понимает, что и компанией AMD, и Intel периодически производятся и удачные, и крайне неудачные продукты.  И вполне естественно, что я выберу наиболее удачный продукт, независимо от компании, что и вам советую.

  Надеюсь, моя статья была для вас интересна. Пишите в комментариях, согласны вы со мной или нет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd intel microsoft
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Тестируем NVIDIA GeForce RTX 3050 на примере Palit GeForce RTX 3050 StormX
119
Видеокарта GeForce RTX 3070: тестирование в играх с классическим рендерингом
27
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED (K513E)
17
Отвечаем на вопрос - что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2022
71
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi
36
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M5
12
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
31
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 Ti VS GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
32
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600Q)
8

Интересные материалы

Отвечаем на вопрос - что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2022
26 января 2022 71
Тестируем NVIDIA GeForce RTX 3050 на примере Palit GeForce RTX 3050 StormX
29 января 2022 119
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 Ti VS GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
23 января 2022 32
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: январь 2021
19 января 2022 51
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
21 января 2022 120
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
24 января 2022 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стоит ли менять видеокарту спустя 6 лет после покупки – GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1070 от Benchmark
175
Майнеры утверждают, что их не остановят ни LHR, ни переход Ethereum на модель «proof of stake»
199
Российские геймеры раскупили GeForce RTX 3050 за 50 000 р и перешли на бюджетные GeForce GTX 1650
117
В лабораториях Intel проводились эксперименты по разгону твердотельных накопителей
2
Пользователи Авито призывают не покупать RTX 3050 у перекупщиков
249
NVIDIA Hopper останется монолитным чипом с площадью почти 1000 кв.мм
17
Radeon RX 7900 ХТ получит нейрочип, а GeForce RTX 4090 технологию ускорения Raytracing – инсайдеры
37
В Tesla может появиться функция блокировки сидений для злоупотребляющих регулированием владельцев
7
Известный майнер продаёт видеокарты, отказывается от добычи Эфира и переходит на Биткоин
+
Вместо полного запрета Путин предлагает обложить майнинг криптовалют дополнительными налогами
202
Приложение двухфакторной аутентификации 2FA Authenticator из Google Play устанавливало троян
2
Сетевые преступники "заработали" 14 млрд долларов в криптовалюте в 2021 году по информации Chainalysis
10
Глава Valve Гейб Ньюэлл тоже ждёт выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
15
Модерация Avito не справляется с объявлениями борцов с перекупщиками видеокарт
119
Strikerz показали геймплей будущего условно-бесплатного футбольного симулятора UFL
+
Как избежать потерь при покупке криптовалюты – эксперт РБК рассказал о росте Биткоина до $200 000
46
Хакеры похитили $80 млн у DeFi-платформы Qubit Finance. Компания пытается вернуть средства
3
Бюджетная Radeon RX 6500 XT разочаровала геймеров – 72% остались недовольны по мнению 3DCenter
58
Илон Маск откажет в гарантийном ремонте антенны Starlink, если она была повреждена динозавром
6
Poco F4 GT появился в базе данных IMEI
2

Популярные статьи

TONcoin, бывший GRAM - криптовалюта от Павла Дурова
23
Тестируем NVIDIA GeForce RTX 3050 на примере Palit GeForce RTX 3050 StormX
119
О подделках усилителей на чипе TPA 3116 D2 с AliExpress
65
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Как выбрать радиатор для лютой системы жидкостного охлаждения
64
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть вторая
+
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть третья
1
Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
1
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть четвертая
1

Сейчас обсуждают

12sunflowers
05:46
>Пишите в комментариях, согласны вы со мной или нет. Даже если согласны, что можно с этим сделать? Монополисты все решают за нас за наши же деньги. Как мне кажется Амд просто сущестует для вида конку...
Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
Eisbrecher
05:41
Привет, оппозиционер! Спасибо за контент, почитал с удовольствием. Работа большая проделана. P.S. Сделай вычитку материала перед публикацией. Благо пока что граммар-наци не нашлось, а то за "тся-ться"...
Как выбрать радиатор для лютой системы жидкостного охлаждения
Саша Слюсар
05:37
После ДЛ Mirrors edge играется как технодемка игры с элементами паркура.
Techland показала, как будет выглядеть Dying Light 2 на консолях прошлого поколения
12sunflowers
05:34
И что мультиплеер живой? Почему то нет скидок на сабдж последнее время, раньше были.
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть четвертая
Eisbrecher
05:26
Писали бы это ваше "на правах рекламы" в заголовке, и вопросов бы не было. А когда реклама вот такая, ничего кроме негатива она не вызывает. Тем более если какой-то продукт пытаются впарить грязными п...
Dragon Contract - когда не страшен дефицит видеокарт
Walter Sullivan
05:21
тогда не выгодно
Вместо полного запрета Путин предлагает обложить майнинг криптовалют дополнительными налогами
Полк Белок
05:17
А вы?
Известный майнер продаёт видеокарты, отказывается от добычи Эфира и переходит на Биткоин
no_fate
05:14
И отложат релиз еще на 5 лет, делов-то !
Star Citizen в середине февраля вновь станет временно бесплатной
Вячеслав Трифонов
05:09
Да обещайте больше, а то народ ломается их скидывать и курс рухнет, поддержим пиздежом курс битка.
Как избежать потерь при покупке криптовалюты – эксперт РБК рассказал о росте Биткоина до $200 000
Марк Плешанов
05:06
В прошлом году 1660 Super msi брал за 21к, в этом уже 65к стоит в днс, так ещё и версия хуже чем я брал. А этот чудак за 15к ее где то собрался взять. Наверное давно не был в магазинах и цены не видел...
Новые видеокарты NVIDIA RTX 3050 появились в российских магазинах - смотрим цены
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем