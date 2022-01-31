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В октябре 2021 года вышла новая операционная система Microsoft Windows 11. Сразу после ее выхода компания AMD обнаружила, что производительность процессоров Ryzen, серверных EPYC и некоторых моделей Atlon в Windows 11 оказалась занижена. Это же заметили и многие владельцы этих процессоров. Задержка заключалась в неоптимальном распределении потоков между ядрами процессора и увеличившейся почти в три раза задержкой кэш памяти (L3).

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Но ведь мы знаем, что перед выходом операционной системы, она должна тщательно тестироваться с поддерживаемыми процессорами. То есть проблемы, занижающие быстродействие процессоров AMD должны были быть выявлены еще на этапе тестирования и оперативно устранены. И с такими «косяками» Windows 11 не должна была выходить, но вышла. Халатная случайность?

А с новыми процессорами Intel Alder Lake напротив, работа по оптимизации была проведена в полном объеме, в самом что ни на есть тесном сотрудничестве Microsoft и Intel. Они сделали все возможное, чтобы Windows 11 выжала максимум из Alder Lake.

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Работа была проведена колоссальная, был полностью переработан планировщик, для правильного распределения задач между энергоэффективными «Е» и производительными «Р» ядрами гибридного процессора. Windows 11, явилась просто необходимым условием использования Alder Lake. Предыдущие версии Windows вообще не умеют «правильно» работать с гибридными процессорами.

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Видимо в этом порыве идеальной оптимизации Alder Lake с Windows 11 совсем забыли о процессорах AMD. Или все-таки, если бы о них забыли, то их производительность не упала бы в Windows 11. Улавливаете суть, Windows 11 вышла максимально оптимизированной с Alder Lake, обеспечивая максимальную его производительность, и вместе с тем с заниженной производительностью процессоров AMD. Тут сам собой напрашивается вывод, что о процессорах AMD не забыли, и преднамеренно занизили их производительность. Демонстрируя тем самым мнимое превосходство в производительности процессоров Alder Lake. Что так и нужно было Intel.

Конечно же, после того как AMD предъявила Microsoft претензию о занижении производительности своих процессоров в Windows 11, меры по устранению этого «косяка» Microsoft вынужденно приняла. И проблема была решена, только не ясно, в полной мере, или же опять не был полностью реализован потенциал производительности, но уже в более мелких масштабах.

Полагать, что в данном случае между Microsoft и Intel все же был сговор, невольно заставляют уже ранее имевшие место некоторые факты подобных сговоров.

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Как, например факт сговора Microsoft и Intel, по которому в 2008 году проводилось судебное разбирательство. Суть, его заключается в том, что перед выходом новой на то время операционной системы Vista, компанией Microsoft проводилась маркировка всех комплектующих и компьютеров, обеспечивающих гарантированную работу под ее управлением. Однако выяснилось, что популярный на то время чипсет Intel i915 не поддерживал новую архитектуру графических драйверов (WDDM) операционной системы Vista. И Intel не желая выводить из игры чипсет i915 и нести колоссальные убытки, убедила Microsoft промаркировать чипсет Intel i915, как продукт, гарантирующий полноценную работу с операционной системой Vista. Естественно, пользователи этот подвох выявили и совершенно справедливо подавали иски на компанию Microsoft за мошенничество, что и привело к судебным разбирательствам.

Это событие также крайне негативно отразилось на популярности и без того не заслужившей доверия пользователей операционной системы Vista. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.

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Еще один случай притеснения AMD привел в 2009 году к присуждению Еврокомиссией компании Intel штрафа в размере 1,2 миллиарда долларов. Который все же компании Intel спустя 13 лет удалось оспорить и выйти сухой из воды.

Я абсолютно не оправдываю компанию AMD, которая таки тоже воспользовалась выходом Windows 11 в своих корыстных целях. Пока Microsoft с Intel «отпиливали» производительность ее процессоров, она отменила в Windows 11 поддержку еще вполне актуальных видеокарт серий R7/R9 Fury, и более старых. Причем AMD прекратила выпуск драйверов для них, непосредственно перед выходом Windows 11. Совпадение? Вряд ли. То есть, для Windows 11 вполне логично, не оказалось даже старых версий драйверов видеокарт оптимизированных под нее. Поскольку вышла Windows 11 позже отказа AMD от поддержки видеокарт. То есть хочешь перейти на Windows 11, покупай новые видеокарты AMD.

Я не являюсь фанатом ни AMD, ни Intel. И никогда не скажу, что я не буду покупать продукцию AMD или Intel, как это делают многие блогеры. И никого убеждать в этом не буду. Покупать продукцию что AMD, что Intel я буду, и продукт какой компании я предпочту, будет зависеть от того, насколько он удачнее и лучше аналогичного продукта конкурирующей компании в данный момент. Любой здравомыслящий человек понимает, что и компанией AMD, и Intel периодически производятся и удачные, и крайне неудачные продукты. И вполне естественно, что я выберу наиболее удачный продукт, независимо от компании, что и вам советую.

Надеюсь, моя статья была для вас интересна. Пишите в комментариях, согласны вы со мной или нет.