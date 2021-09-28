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Уже очень долго нечистые на руку дельцы постоянно рекламируют и втюхивают доверчивым покупателям такие изобретения электроники, как ультразвуковые стиральные машины, предназначенные для супер эффективной стирки белья при самом минимальном расходе электроэнергии (просто космические нанотехнологии в быту). А также, ультразвуковые отпугиватели насекомых и грызунов, которые предназначены для изгнания из квартир, а то и из целых домов, имеющих не один этаж, грызунов и разнообразных насекомых. Принцип их работы по заверениям продавцов заключается в использовании магической силы ультразвукового сигнала, который в случае со стиральной машиной, с помощью эффекта «кавитации» - образования в воде пузырька –полости с последующим его схлопыванием, и образованием ударной волны, отделяет грязь от белья. А в случае с отпугивателем грызунов и насекомых, используется свойство ультразвука вызывать у грызунов и насекомых панику, тем самым заставляя их покидать место, находящееся в радиусе действия ультразвукового сигнала.

Нет, я абсолютно не собираюсь опровергать эти свойства ультразвука. Все это соответствует законам физики и работает. И свойство ультразвука создавать в жидкости «кавитацию» успешно используется в ультразвуковых мойках для очистки ювелирных изделий. И ультразвук определенной мощности действительно вызывает у грызунов и насекомых панику.

Почему ультразвуковые стиральные машины не способны стирать

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Но давайте рассуждать здраво. В промышленных ультразвуковых мойках мощность генерируемого ультразвука такова, что создается ощущение кипящей жидкости, именно так и выглядит визуально эффект «кавитации», и помещенная в такую жидкость алюминиевая фольга буквально на глазах становится дырявой. Мощность ультразвуковых колебаний необходимая для возникновения «кавитации» должна быть не менее 20 Вт. на 1 литр воды, и это заметьте при чистке твердых предметов небольшого размера (ювелирных изделий), а при стирке, весь объем области распространения ультразвука будет занят пористым, вязким материалом, мокрым бельем, в котором ультразвук будет сильно затухать уже в десяти сантиметрах от источника. Поэтому для стирки понадобится еще большая мощность ультразвуковых колебаний.

А что нам могут предложить имеющиеся в продаже ультразвуковые стиральные машины такие, как Ретона, Золушка, Колибри, и другие. На упаковку денег не пожалели, да и на рекламу тоже не жалеют.

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Давайте разберем одну такую, например Ретону, и проанализировав применяемую в ней элементную базу сделаем вывод о ее возможностях.





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Внутри блока находится маленькая плата с семью, вы только вдумайтесь, с семью радиодеталями на всю стиральную машину, у меня просто крышу сносит, я все в этой жизни пропустил, до чего дошел прогресс!

Теперь посмотрим на указанную мощность на корпусе прибора «Ретоны», она составляет, только вдумайтесь, аж целых 9 Вт. А у прибора «Ультратон» рекордные 15 Вт.





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И поскольку она указана рядом с напряжением и частотой питания прибора, то я делаю вывод, что это мощность потребления электроэнергии от сети. А еще тогда минус потери на КПД при преобразовании затраченной мощности в ультразвуковой сигнал. И что останется на выходе, и это на весь тазик белья? А в тазике 10 литров воды с бельем. А нам только на 1 литр воды нужно 20 Вт. мощности ультразвукового колебания. И какая тогда мощность необходима для десяти литров? Правильно 200 Вт. А как ее сгенерирует прибор, потратив от сети всего 9 Вт. электрической мощности минус потери на КПД, да никак.

Я вас еще не убедил? Тогда зайдем с другой стороны, разберем излучатель прибора, который помещается в воду, в нем мы видим преобразователь электрического сигнала в звуковой (пьезоэлектрический излучатель), диаметром 2,5 см.

Как вы думаете, какую мощность ультразвукового сигнала способен будет выдать такой пьезоэлектрический излучатель в жидкую окружающую среду? А я вам скажу, что исходя из его размеров до двух ватт, а нам нужно 200 Вт., и даже если генератор ультразвука был бы мощным, то при попытке закачать большую мощность в этот излучатель, он бы просто вышел из строя. Таким образом, все эти ультразвуковые стиральные машины всего лишь муляжи, пустышки, не способные выполнять свою задачу.

А ведь это я привел пример, так сказать элитных, оригинальных моделей, а есть еще и подделки, у которых в излучателе ультразвука вообще нет ни одной детали, взгляните ка на это чудо:

Разрезано уже больше половины излучателя, а у внутри еще ничего нет, ну наверно дальше будет, нанотехнологии ведь все-таки.

Уже разрезано почти до конца, но так ничего и нет, ну дальше теперь точно, что ни-будь да будет, ведь не зря столько талантливых инженеров проектировали эту гордость технической мысли.





Но так ни одной детали и не было обнаружено, может ультразвук сразу из провода вылетает, или вытекает, а я бестолковый такой элементарщины не знаю.

Надеюсь, теперь вам понятно, что продают под видом ультразвуковых стиральных машин.

Почему ультразвуковые отпугиватели грызунов и насекомых не способны их прогнать

Ну может быть, тогда ситуация с отпугивателями грызунов и насекомых обстоит лучше. Но нет, все также, такие же неработоспособные муляжи, создающие только видимость работы и не способные выполнить свою задачу. Давайте один из них разберем, и заглянем вовнутрь, чтобы понять, почему это происходит.

Внутри находится небольшая плата с микросхемой, на базе которой построен ультразвуковой генератор, и в лучшем случае еще могут быть установлены пара транзисторов малой мощности, которые используются в качестве усилителя ультразвукового колебания. Подобные микросхемы устанавливаются в активные звуковые колонки мощностью в пару ватт. И какую мощность ультразвукового сигнала сможет выдать такая микросхема без каскадов усиления? А сможет она выдать порядка одного ватта, а в случае со слабым каскадам усиления около двух ватт. Теперь обратим внимание на динамик, преобразующий электрический сигнал в ультразвуковые колебания, он имеет диаметр 3 см. И хорошо, если установлен настоящий ультразвуковой динамик, а не обычный, с максимальным пределом частоты до 8 КГц. А как вы думаете, как обычный динамик такого размера будет воспроизводить музыку на максимальном пределе своих возможностей? Для вас музыка будет очень громкой? Конечно же нет, этот уровень громкости даже дискомфорта у вас не вызовет, не то что каких-либо болевых ощущений, а в соседней комнате вы вообще ничего не услышите. Точно также и будут воспринимать воспроизводимый таким динамиком ультразвук, грызуны и насекомые, условия его распространения такие же, как и у слышимого нами звука, частота ультразвука начинается от 20 КГц., что немногим выше верхнего значения слышимого нами звука. Мощность ультразвукового динамика с такими же размерами, как у и обычного будет иметь примерно и такую же мощность, не более 0,5 Вт.

Более подробно ознакомиться с зависимостью мощности динамиков от их размеров можно здесь:характеристики акустических динамиков.

Теперь представим, что происходило бы с людьми, если бы все-таки эти муляжи генерировали опасный для грызунов и насекомых уровень ультразвуковых колебаний. Вы думаете, этот опасный уровень ультразвука на людей не влиял бы пагубно. Еще как бы влиял, и даже сильнее, чем на грызунов и насекомых, потому что размеры человека гораздо больше размеров последних, и площадь поверхности тела поглощающей ультразвуковые колебания у человека многократно больше, чем у грызунов и насекомых, соответственно и наносимый вред здоровью будет больше.

Надеюсь, что я вас убедил.

Поэтому я настоятельно не рекомендую покупать вышеперечисленные в статье приборы, дабы не оказаться источником легких денег для мошенников.

Надеюсь, моя статья кому-нибудь принесет практическую пользу.

Пишите в комментариях, покупали ли вы подобные приборы, и о своем опыте их эксплуатации.