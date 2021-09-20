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Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого

В этой статье я расскажу, по каким причинам мне пришлось бросить игру World of Tanks, как на это решение повлиял патент основателя Wargaming Виктора Кислого, и в чем заключается с моей точки зрения негативное влияние патента на игру.
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 Игроком игры World of Tanks я явлюсь с 2012 года, вернее уже являлся, видел, так сказать воочию, как игра менялась на протяжении девяти лет. И на мой взгляд игра изменилась только к худшему, причем за последние года просто катастрофическими темпами. В какой-то момент играть в нее стало просто невозможно, чаша терпения переполнилась, и я решил бросить эту игру. Расскажу про причины, которые побудили меня это сделать.  

 1. Патент Виктора Кислого и Ивана Михневича.

 Суть этого патента заключается в так называемой «поддержке интереса к игре». Как всегда, компании Wargaming мало прибыли, которую они имеют, и хочется еще большего. И эта технология призвана, не допустить ухода игроков из игры и повысить доходы компании.  Она напрямую определяет алгоритмы игры, правила баланса, пробитий, промахов, рикошетов и т.д., и случайности здесь нет никакой. Помогая этим одним игрокам, и угнетая других, тем самым стирая разницу в игре между игроками, которые плохо играют, например, только начали играть, и опытными игроками. По мнению Wargaming здесь все логично, игрокам не нравится постоянно выигрывать в легких боях или постоянно проигрывать. Если опытные игроки попадают в бой с неопытными новичками, то новички разочаруются, а опытным игрокам станет скучно, и они оба могут бросить игру. Статистика игроков не должна сильно различаться, не должно быть побед у одних игроков 90 %, а у других 40%. 

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 Для этого у разработчиков есть много рычагов воздействия, один из них, это балансировка по скиллу, например, после череды побед балансировщик будет отправлять вас в бой на уровень выше, к сильным соперникам с хорошим скилом, а после многократных поражений подберет легкий бой, где есть большой шанс оказаться в топе. После ряда побед начинаются необоснованные промахи, непробития, рикошеты, там, где априори их не должно быть вообще. А после череды поражений наоборот, танк начинает стрелять без промахов и рикошетов со 100 % пробитием. Та что, когда вам кажется, что балансировщик необоснованно вас засовывает в команды, которые проигрывают, и от вас в этом бою ничего не зависит. И вы не можете ни в кого попасть, не можете пробить «картонного» противника, а в вас попадают и пробивают абсолютно все противники, знайте, это балансировщик вас «сливает» в соответствии с алгоритмом патента синьора В. Кислого, и ни какой это не рассинхрон с сервером. Я думаю, вы и сами подобное не раз ощущали на себе. Лично у меня был случай, когда я на тяжелом танке 6 уровня КВ-85 с топовым орудием  не смог два раза подряд с расстояния пяти метров пробить ПТ-САУ 6 уровня  M18 Helcat, у которой брони нет от слова совсем. 

Сам патент написан на английском языке (можно переводчиком его без проблем перевести), и ознакомиться с ним в полном объеме можно здесь:  патент господина Виктора Кислого.

2. Жадность компании Wargaming

 Повторюсь, что я являюсь игроком этой игры с девяти летним стажем. И помню те времена, когда игра была размеренной, новая прокачиваемая и премиальная техника выходила с периодичностью позволяющей игрокам понять эту технику, изучить ее, привыкнуть к ней. Хоть как то поддерживалась историчность игры, не было этой несуразной, не имеющей к историчности никакого отношения, колесной и некоторой другой техники. Не нерфили, и не апали технику в интересах Wargaming так беспардонно и бесцеремонно, как сейчас. Wargaming раньше жил с перспективой на будущее, думал о последствиях, к которым могут привести его действия и решения. А сейчас у меня сложилось такое впечатление, что Wargaming живет только сегодняшним днем, заботясь только о сегодняшних сверхдоходах, вовлекая Wot of Tanks в полный игровой хаос. Как будто завтрашнего дня уже не наступит, и весь куш нужно срубить именно сегодня. Но завтрашний день неминуемо наступает, и чтобы опять срубить по максимуму, игру ввергают в еще больший хаос, и так дальше происходит падение в пропасть хаоса и безумия.

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 А что они вытворяют сейчас с премиальной техникой. При продаже новый образец «према» имеет просто выдающиеся тактико-технические характеристики, настоящая «имба». А через некоторое время, когда сливки уже сняты, и куплено несколько новых вилл на Кипре, характеристики этим танкам значительно ухудшают, тем самым вынуждая игроков покупать новый премиальный имбовый танк, который как раз таки в самое нужное время, совершенно случайно успел появиться в продаже.

 Или еще другой вариант как вынудить игроков донатить. Выпустить новый премиальный танк, например тяжелый танк Crysler K GF (яркий пример нагиба за деньги), который практически не имеет в броне слабых мест, а в лоб так вообще бронебойными снарядами не пробивается. И только при использовании подкалиберных (голдовых) снарядов появляется шанс с ним справиться, тем самым совсем ненавязчиво подталкивая игроков покупать за реальные деньги голдовые снаряды, ведь не у всех имеется много игрового серебра для их покупки. И у самого Crysler K GF «запилено» суперпробитие на голдовых снарядах, хотя пушка такая же, как и у Т32, но пробитие при использовании голдовых снарядов значительно выше. Что и подталкивает лишний раз их владельцев на покупку голды за реальные деньги. Опытные игроки начавшие играть давно, видя, как сейчас, некогда культовая игра, просто катится в пропасть хаоса и безумия просто уходят из нее навсегда. А новички, на которых Wargaming делает ставку, всячески заманивая их в игру, немного покуражатся и все равно уйдут из нее, потому что без опытных игроков игра будет неинтересна.

 3. Читы (запрещенные модификации) в игре

 Читы – это официально запрещенные модификации, которые тем или иным способом дают значительное преимущество игроку в бою перед другими игроками.

 Каждый раз, заходя в игру, я просто поражался количеству игроков использующих читы, это видно в игре невооруженным взглядом. Например, стоит мой танк в кустах, не светится, тут прилетает в него снаряд, и после этого игрок, чей снаряд в меня случайно попал, начинает бессовестно непрерывно в меня стрелять. Я подождал пока он сделает в меня 5 выстрелов, отъехал за укрытие на пол минуты, опять выехал на прежнее место, и он по мне уже не стреляет. Это говорит о том, что он использует чит «индикатор попадания по врагу без засвета». 

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 При этом у него на экране отображается информация, о попадании в танк противника, который находится вне засвета, и он теперь знает, куда нужно стрелять. А когда я отъехал за препятствие, информация о попадании в мой танк у него перестала отображаться, и он понял, что танк уехал и перестал стрелять.

 Или еще пример, остаюсь я в конце боя наедине с одним или двумя противниками, и не знаю их место нахождения. Так находятся союзники, которые начинают мне подсказывать место положения врага, и действительно он оказывается там. Как они это узнают, да очень просто, используют чит «поваленные деревья и разрушенные объекты на миникарте», который на миникарте отображает условными знаками эти места. 

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 Можно конечно и дальше очень долго продолжать приводить разные примеры использования игроками читов, с которыми я лично сталкивался в боях, но думаю для понимания масштабности катастрофы в игре World of Tanks этого достаточно.

 Ознакомиться со списком и описанием читов более подробно можно здесь: запрещенные моды (читы).

Скачиваются и устанавливаются читы вообще, без каких либо проблем, и это вызывает у меня большое разочарование в этой игре.

 По моему мнению, точка невозврата игрой World of Tanks уже пройдена, и вернуть ей ту прежнюю популярность и любовь игроков уже невозможно.

 Надеюсь, статья для вас была интересна, и вы сделаете правильный выбор игры для себя. 

 Пишите в комментариях, часто ли вы сталкивались в игре со случаями читерства, и что думаете о дальнейшей судьбе игры World of Tanks.

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world of tanks wargaming wot читы голдовые снаряды запрещенные модификации патент виктора кислого поддержке интереса к игре премиумный танк
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