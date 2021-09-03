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Покупка инженерного образца процессора Intel это лотерея

Почти все, из прочитавших эту статью, слышали о такой категории процессоров, как «инженерные процессоры». Но не все знают, какие неприятности и подводные камни могут подстерегать пользователей при эксплуатации этой категории процессоров.
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 Существует отдельная категория процессоров, называемая «инженерными», многие о них слышали, некоторые пользователи их уже используют в своих компьютерах, некоторые только планируют их приобрести для апгрейда. Но не все еще знают особенности этой категории процессоров. Я слышал даже мнение, что это специальные, улучшенные процессоры, ведь для инженерных целей же предназначены, а не для обычных пользователей. Но это совсем не так, вернее совсем не так. 

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 Давайте разберемся, какое же все-таки назначение «инженерных» процессоров, и как они появились. Перед тем, как процессор нового поколения поступит в продажу, он должен пройти долгий путь. Сначала самый первый изготовленный (экспериментальный) кристалл распаивается на специальной монтажной плате и подключается к аппаратуре тестирования. У него может не работать много функциональных узлов (кэш, графическое ядро, контроллер памяти, и т.д.). Тестирование позволяет выявить проблемы в архитектуре, и произвести коррекцию технологического цикла производства процессора. Это как первый испытательный полет самолета, необходимый для выявления недоработок, с целью их последующего устранения. После коррекции технологического цикла, вновь изготовленный кристалл, или кристаллы (если у процессора будет чиплетная компоновка) распаивается на штатной подложке процессора и устанавливается в материнскую плату. Но все еще такой процессор не готов к выпуску в серийное производство, у него может быть нестабильная работа с оперативной памятью, могут «отваливаться» подключаемые видеокарты, может намертво зависать операционная система. И дальше, опять выявление дефектных функциональных узлов и коррекция производственного цикла. Порой необходимо произвести до пяти подобных процедур (стреппингов), чтобы кристалл заработал стабильно и на высокой частоте.

 На одной из заключительных стадий «доводки» этих процессоров, перед их релизом, партия опытных образцов этих процессоров отправляется производителям материнских плат, чтобы они смогли провести оптимизацию плат под новые процессоры. 

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 Так вот, эти процессоры и есть не что иное, как «инженерные», маркировка на их крышках будет иметь надпись: INTEL CONFIDENTIAL, и ревизию, например QHQF. 

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Программа CPU-Z, в разделе спецификация, в конце указанного ей параметра добавит окончание: (ES).


 Производителей материнских плат много, и каждому производителю отправляется не один, не десять, а гораздо больше экземпляров процессоров, их количество может превышать несколько тысяч экземпляров. Многие из этих процессоров так и остаются новыми, так как, не все они используются производителями материнских плат. Эти процессоры являются конфиденциальными данными (собственностью) производителей процессоров. Согласно договору производителей процессоров с производителями материнских плат, после окончания оптимизации материнских плат эти процессоры должны быть уничтожены последними. 

 Но! Каким то, непостижимым образом, эти процессоры попадают к продавцам торговых площадок Aliexpress и Taobao, которые потом продаются пользователям России и других стран. То есть продажа этих процессоров, прямо говоря, является нелегальной. Вот откуда берутся «инженерные процессоры».

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 Преимущество у этих процессоров есть только одно – это цена. Они на много дешевле релизных (массовых) моделей, и потому на них высокий спрос.

 Теперь выясним, что они представляют собой технически. В большинстве случаев они являются старшими моделями своего линейного ряда моделей. По своим техническим характеристикам они больше или меньше близки к релизным  моделям.

 Но! Есть много подводных камней. Приобретение «инженерного» процессора это всегда лотерея. Можно приобрести как полностью рабочий экземпляр, с характеристиками почти не отличающимися от релизных процессоров, а можно приобрести полурабочий экземпляр, в котором может не поддерживаться Hyper-Threading, не работать встроенное графическое ядро. Процессор может работать нестабильно даже на стоковых частотах, приводя к зависанию операционной системы и синим экранам смерти. PCIe (по этому интерфейсу подключается видеокарта) может не работать в режиме 3.0. Процессор имеет более низкие частоты по отношению к релизным моделям. В процессоре могут быть отключены некоторые инструкции. Кроме того разгон таких процессоров, экземпляры которых будут способны к разгону, позволит только, достичь производительность релизных процессоров на стоковых частотах. Так же для работы с ними потребуется перепрошивка BIOS-а материнских плат.

 Типов «инженерных» процессоров несколько, и каждый из них имеет определенные ограничения. Для примера приведу типы «инженерных» процессоров шестого поколения (Skylake) некогда очень популярных:

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И сводную таблицу «инженерных» процессоров десятого поколения (CometLake):


                                                             Пояснение к сводной таблице.

 Что примечательно, «инженерные» процессоры от AMD практически не встречаются в продаже, хотя точно также компания AMD предоставляет их производителям материнских плат для оптимизации последних.

Ну а принимать решение о покупке «инженерного» процессора предстоит вам.

Надеюсь, статья была для вас полезна.

 Пишите в комментариях о вашем опыте использования «инженерных» процессоров. И у кого имеется «инженерный» процессор от AMD.

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