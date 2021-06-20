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Почему в процессорах AMD производительность ядер хуже, чем в процессорах INTEL, или все же наоборот

Выбор процессора Intel Core i9-10900K или AMD Ryzen 9 5950X с учетом их недостатков и достоинств, или какой из процессоров лучше.
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 В этой статье произведем сравнение процессоров Intel Core i9-10900K и AMD  Ryzen 9 5950X, разберем их недостатки и достоинства. Сравнивать будем процессоры, только принимая во внимание факты.

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 И так, почему в играх процессоры AMD показывают производительность хуже, чем процессоры INTEL. А ведь это факт? Не так ли? Существует огромное количество тестов процессоров AMD и INTEL в играх. В этой статье не вижу смысла приводить результаты тестов по каждой игре, так как их огромное количество, приведу лишь обобщенные, усредненные результаты тестов по итогам всех игр.


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 И здесь видно, что производительность у процессора Intel Core i9-10900K (10ядер/20потоков) немного выше, чем у процессора AMD Ryzen 9 5950X (16ядер/32потока). Так что же это получается, что у процессора AMD Ryzen 9 5950X с 16 ядрами и 32 потоками производительность хуже, пусть хоть и не на много, чем у процессора INTEL Core i9-10900K с 10 ядрами и 20 потоками. Это что, полный провал AMD? Нет, это не совсем так, вернее совсем не так. Дело в том, что современные игры умеют использовать только 6-8 ядер процессора, и хоть дай играм все 64 ядра, они все равно будут использовать только 6-8 ядер. Потому и получается, что игровым тестам подвергались только 6-8 ядер, как одного процессора, так и другого. Ну, тогда в этом случае для AMD не так уж все и плохо, он идет след в след за процессором INTEL. Но все же, у INTEL производительность на ядро несколько выше, чем у AMD, что и можно объяснить его превосходством производительности в играх. 

 И это факт? Пожалуй, что нет. Не все так однозначно, есть еще один, внешний фактор, не зависящий никак от компании AMD, который снижает производительность процессоров AMD в играх и других задачах. Это оптимизация большинства игр и программного обеспечения под процессоры INTEL, которая призвана выжать максимальную производительность из железа, под которое была проведена оптимизация. Ну а процессоры AMD при этом не использует весь свой потенциал производительности, и вынуждены обрабатывать этот программный код неоптимальным образом, теряя производительность. Вот интересно было бы сравнить производительность этих двух процессоров при использовании игр и программного обеспечения, оптимизированного под процессоры AMD. Я уверен, что тогда их рейтинг производительности поменялся бы диаметрально противоположно, и процессоры AMD были бы впереди. Отсюда можно сделать вывод, что производительность на ядро современных поколений процессоров AMD и INTEL примерно одинаковая. Это доказанный факт? По-моему, да. 

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Движемся дальше. 

А какую производительность процессоры покажут в приложениях, умеющих использовать все потоки.

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 И здесь полная «капитуляция» процессора Intel Core i9-10900K, что в прочем логично и понятно. У AMD   Ryzen 9 5950X на 60% больше количество ядер (потоков) по отношению к Intel Core i9-10900K, ну и соответственно при примерно равной их производительности на ядро, общая производительность AMD Ryzen 9 5950X в тестах выше, на те же самые 60%, плюс, минус. И этот факт доказан.

 А что там за проблема у процессоров AMD Ryzen со стабильностью работы оперативной памяти. Контроллер памяти процессоров Ryzen это его слабое место? 

 В процессорах AMD Ryzen для связи между четырехъядерными блоками (CCX), из которых состоит процессор, а также для обмена данными с контроллером памяти и периферийными устройствами применяется высокоскоростная шина передачи данных Infinity Fabric. И эта пресловутая шина Infinity Fabric, в процессорах Zen 2, в отличие от предыдущих версий уже не привязана к частоте контроллера памяти. Но есть одна особенность, частота контроллера памяти не может быть, больше частоты шины Infinity Fabric, максимальная частота которой на данный момент составляет 1800 МГц. При работе оперативной памяти на частоте 3600 МГц., частота контроллера памяти как раз и будет составлять те самые 1800 МГц. Но если попытаться разогнать оперативную память выше 3600 МГц., например до 3733 МГц., то контроллер памяти переключится на делитель 2:1, и ее частота уменьшится вдвое до 933 МГц., вместо 1866 МГц. И вместо увеличения производительности, мы получим ее уменьшение. И в первую очередь увеличатся задержки. В этом случае частота памяти 3600 МГц будет являться оптимальной.


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 Такое вот интересное взаимодействие процессоров Zen 2 с оперативной памятью.

 Разберемся, какая разница в компоновке процессоров Intel Core i9-10900K и AMD Ryzen 9 5950X, и как она влияет на производительность.

 AMD применяет в своих процессорах Zen «чиплетную» компоновку. 

 При которой, все функциональные узлы процессора расположены не на одном монолитном кристалле, как у процессоров Intel, а расположены отдельно друг от друга, и связаны между собой высокоскоростной шиной обмена данных Infinity Fabric. В частности процессоры Zen набираются из процессорных кристаллов-чиплетов CCD (Core Complex Die) в состав которых входит два четырёхъядерных комплекса CCX (Core Complex). 

 То есть в процессоре можно набрать любое количество ядер, используя необходимое количество процессорных кристаллов-чиплетов CCD. Но тут палка о двух концах. С одной стороны изготовление более мелких кристаллов, удешевляет производство и уменьшает количество бракованных чипов. А с другой стороны, из-за больших расстояний между функциональными узлами, при чиплетной компоновке, увеличивается длинна линий связи, что и приводит к увеличению задержек и снижению производительности. Кроме того, усложняется охлаждение процессоров с чиплетной компоновкой, так как происходит неравномерный (точечный) нагрев крышки процессора, да и еще и не по центру, где у подошв кулеров самый эффективный отвод тепла. Это нужно учитывать при выборе систем охлаждения процессоров.


 Теперь сравним цены на эти два процессора. Это что получается, компания AMD зарекомендовавшая себя за десятилетия, как компания с самым лучшим соотношением цена-производительность на свою продукцию, теперь дерет в три шкуры?


 Да, цены у AMD на сегодняшний  день совсем не демократичные. 

 С учетом всех минусов и плюсов этих процессоров, особенно с учетом цены, я бы купил процессор Intel Core i9-10900K, для домашнего использования его бы с головой хватило. А AMD  Ryzen 9 5950X это процессор для ресурсоемкой работы, проведения расчетов, рендеринга, видеомонтажа.

 Надеюсь, моя статья была вам интересна.


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