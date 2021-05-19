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В этой статье поделюсь с вами своими, и лишь только своими соображениями об изнаночной, скрытой стороне майнинга криптовалют, а вы сами делайте свои выводы.

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Естественный ход эволюции компьютерной техники состоит в непрерывном увеличении ее вычислительных мощностей и функциональных возможностей, увеличения объемов ее производства и доступности для простых людей. Были те времена, на заре развития персональных компьютеров, когда его мог позволить себе приобрести только богатый человек. Сейчас практически в каждой семье есть персональный компьютер. Так бы и дальше продолжалось планомерное развитие компьютерной техники со стабильной ценовой политикой. Где цена бы складывалась из затрат на производство и разумной, адекватной наценки в счет конечного дохода производителей.

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Но, люди делятся на две категории, первая хочет обогатиться за счет других, причем очень нахально и бесцеремонно, а вторая хочет обогатить первых. Вот такая горстка людей из первой категории заключила «сепаратную» очень взаимовыгодную сделку с представителями производителей, тоже очень жадных к деньгам людей.

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Производителям недостаточно было стабильного, планомерного дохода, который им обеспечивала стабильная, предсказуемая ситуация на рынке. Им захотелось быстрого, несопоставимого со здравым смыслом сверхдохода, и для этого на рынке комплектующих необходимо было создать хаос и панику. И господином с псевдонимом Сатоши Накамото , или группой лиц под тем же псевдонимом, для реализации этого замысла была создана криптовалюта Bitcoin.

Другие ушлые господа проанализировав перспективы проекта Bitcoin, вдогонку за ним начали создавать свои криптовалюты, надеясь поживиться хоть крошками со стола, за которым пировал Bitcoin. И да, создатель Bitcoin это очень талантливый человек, или талантливые люди, такой же талантливый, как и господин Мавроди, создатель финансовой пирамиды «МММ» в 1989 году.





Помните это? Помните, как это закончилось, как лопнул этот мыльный пузырь? Кто не помнит, проведите экскурс в историю по этому вопросу. А обманутыми тогда оказались около 15 миллионов человек, и это он провернул в отсутствии глобальной сети интернет. А как вы думаете, окажись он здесь, и сейчас, как бы он все это провернул, при наличии развитой сети Интернет, и массового использования людьми компьютеров. Правильно, создал бы криптовалюту Bitcoin, ну или, например Mavrodicoin. А, что разве вы не видите аналогии между современными криптовалютами и финансовой пирамидой «МММ» из прошлого? По-моему, все очевидно.

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Многие из вас мне скажут, да что ты рассказываешь, скоро криптовалюта станет основным платежным средством, станет цифровым золотом, хлеб будем покупать за Эфириум, колбасу за Chia Coin. Ну а расплачиваться с Россией за природный газ и нефть другие государства будут Bitcoin, и заживем мы тогда счастливо, как в раю. Нет, это не так, вы поинтересуйтесь, почему все государства создают золотые запасы, запасы других драгоценных металлов и камней, и хранят их под семью замками. А не выкидывают эти стратегические запасы в мусор, и вместо него в хранилища не складируют жесткие диски с Bitcoin или Chia Coin. Как вы думаете?

И как же все-таки грамотно разработана стратегия Bitcoin, я просто восхищен. Люди, покупают видеокарты для майнинга по безумно высоким ценам, будучи убежденными при этом, что они делают очень выгодную покупку для себя. Выгребают невостребованные ранее запасы видеокарт предыдущих поколений, опять же таки по безумным ценам. Нет, я не хочу сказать про майнеров плохо, или обидеть их. Каждый имеет право зарабатывать деньги так, как считает нужным, если метод заработка не выходят за границы правового поля. Многие майнеры даже смогут очень хорошо заработать, если их «чуйка» не подведет, и они вовремя, до полного краха этой финансовой пирамиды успеют слить намайненые биткоины по хорошей цене.

Ну а производители комплектующих, хотя бы постеснялись заявлять, что они недовольны тем, что их видеокарты используются для майнинга. Что они принимают меры, и в своих видеокартах вводят блокировки от майнинга. Ага, конечно. Еще как довольны, что на их видеокартах майнят. Майнеры приносят им основной доход, и будут покупать видеокарты, как зомби по любой цене.

Ну, хорошо, с видеокартами их стратегический план сработал. Но этого теперь стало мало, и нужно заставить майнеров скупить еще какие, ни будь комплектующие по безумной цене. И тут расстарался еще один господин Брэм Коэн , и придумал криптовалюту Chia Coin доказательство пространства и времени (экологичную, зеленую, он же заботится о природе), которая паразитирует теперь не в банках памяти видеокарт, а на поверхности жестких дисков.

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И как грамотно же все продумано в майнинге Chia Coin, все сделано так, чтобы как можно больший объем памяти накопителей был использован, то есть, занят данными, чтобы свободное пространство быстро исчерпывалось, и майнеры были вынуждены покупать еще, еще, и еще много ставшего дорогим дискового пространства. Алгоритм построен так, что со временем требование к объемам свободного пространства накопителей будет только увеличиваться.

Чего ожидать дальше? Я думаю следующим инструментом в реализации сверхдоходов могут стать центральные процессоры. Которые совместно с оперативной памятью могут выполнять вычисления в соответствии с алгоритмами майнинга какой ни будь новой криптовалюты.

Да пусть простят меня майнеры.

Что вы думаете по этому поводу? пишите в комментариях.