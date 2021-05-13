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Недавно на работе я стал свидетелем рассказа одного из сотрудников, о том, как он купил себе б/у ноутбук по объявлению на АВИТО, и очень сильно об этом пожалел.

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Я подробней у него поинтересовался, как это произошло. Нет, речь пойдет не об обмане связанном с удаленной оплатой и пересылкой товара, когда мошенники добиваются предоплаты, или высылают муляж ноутбука, либо же неисправный ноутбук. Он рассказал, что купил ноутбук при личной встрече с продавцом, и с проверкой его работоспособности и характеристик. Искал он объявления о продаже ноутбуков в своем городе, чтобы можно было встретиться с продавцом, проверить ноутбук, и если все нормально, то только после этого заплатить наличными, без всяких переводов и пересылок ноутбука. Договорился он о встрече с продавцом в кафе, так как у продавца дома не совсем удобно было, жена, маленький ребенок. Так вот, встретились они в кафе в указанное время, продавец достал из сумки ноутбук, включил его, ноутбук включился без каких либо проблем. Аккумулятор на удивление оказался полностью заряженным. А не так, как бывает в большинстве случаев обмана, ой аккумулятор забыл зарядить, сети здесь нет, никак не проверить, но ноутбук исправен, вообще лучше нового, покупай этот ноут, он просто твоя судьба. Продавец продемонстрировал покупателю параметры в основных сведениях системы и диспетчере устройств, где, как и было заявлено в объявлении, был процессор intel(R) core(TM) Core i7-4710HQ , оперативной памяти 16 Гб ., и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 870M .

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Для спокойствия покупателя он перезагрузил систему, и еще раз все продемонстрировал. Никаких утилит для просмотра параметров комплектующих ноутбука, таких как AIDA64, CPU-Z, GPU-Z на продаваемом ноутбуке не было. Покупатель тоже не взял их с собой на флешке, поступив не предусмотрительно. Продавец ненавязчиво поторапливал покупателя. Ну вот, видишь, в диспетчере задач все посмотрели, все соответствует, ноутбук перезапустили, все нормально. И попросил побыстрее закончить проверку ноутбука, сославшись на срочные дела. Покупатель, удовлетворившись увиденным (ведь система же не может обмануть, она честная), отдал продавцу 21500 рублей, закрыл крышку ноутбука, положил такой классный и так удачно доставшийся ему ноутбук в сумку для ноутбука, и взял курс по направлению к своему месту проживания.

Придя домой, он подключился к интернету, зашел на Ютуб и обнаружил, что при просмотре видео, процессор загружается почти до 100 %. Дальше больше, загрузил бенчмарк «Wot of Tanks», и весь этот ноутбук со скрипом еле выдавал до 10 FPS. Поскольку данный пользователь умел переустанавливать операционную систему, то он сделал вывод, что поломалась операционная система и нужно ее переустановить. Так он и сделал. И…… обнаружилось, что в новой системе у него почему-то процессор теперь Celeron-2950M , оперативной памяти 3Гб ., и видеокарта NVIDIA GeForce GT 810M . И на него, наконец, снизошло озарение, нетрудно догадаться какое. Ну, про то, что номер продавца уже был недоступен, и т.д., я и писать об этом не буду.

Я решил подробно разобраться, как это проворачивают мошенники. И поделиться с вами, что бы все потенциальные покупатели б/у ноутбуков знали об этом, и не дали себя обмануть. Повторять манипуляции мошенников буду на своем ноутбуке. Описывать далее буду только те мои действия, которые привели к нужным результатам. Действия, не приведшие к нужным результатам не описываю, дабы не захламлять статью бесполезной информацией.

Итак, для того чтобы сделать изменение о процессоре в «основных сведениях компьютера»

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открываю редактор реестра, и в ветке «HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0» нахожу строчку «ProcessorNameString» и изменяю в ней значение строкового параметра например на «Intel(R) Core (TM) i9 OXERENNIJ PROC @ 10 GHz».





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И как результат:

Но вот незадача, при перезагрузке компьютера, название процессора опять возвращается к первоначальному. Нужно, сделать, чтобы это значение реестра автоматически прописывалось при каждом запуске системы. Для этого я в текстовом редакторе прописываю путь к заменяемому строковому параметру, и сам новый строковый параметр.

Меняю расширение этого файла с «txt» на «bat» (создаю bat-файл) и добавляю его в автозагрузку.

И вуаля, теперь при каждом включении компьютера, необходимое мне значение строкового параметра само прописывается в реестре, и в «основных сведениях компьютера» всегда будет необходимое мне название процессора.

Но это еще не все, в диспетчере устройств, по-прежнему настоящее название процессора и видеокарты. Но и это решается. Захожу в другую ветку реестра: «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\ACPI», раздел реестра (подпапку) с процессором здесь не трудно найти. Точно так же меняю значение строкового параметра строки «FriendlyName» на «Intel(R) Core (TM) i9 OXERENNIJ PROC @ 10 GHz».

И теперь в диспетчере устройств процессор отображается как мне нужно.

Теперь подобным образом меняю и название видеокарты, только в другой ветке реестра: «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI». По ID оборудования (видеокарты), который взял все в том же диспетчере устройств, нахожу соответствующий раздел (подпапку) в этой ветке реестра и создаю новый строковый параметр с названием «FriendlyName» и в нем прописываю необходимое название видеокарты, например: «NVIDIA SUPER PUPER RTX4090M».

В диспетчере устройств наблюдаем:





Перезапускаю компьютер, и все внесенные мной изменения в диспетчере устройств сохранились, и таким образом, я не потратив ни копейки, сделал ноутбук с процессором и видеокартой будущего. Теперь этот ноутбук стоит громадных денег.

Комментаторы будут писать, что этот вид мошенничества давно уже всем известен. Но нет, не все пользователи, которые собираются купить б/у ноутбук с рук знают об этом. Иначе не было бы столько обманутых покупателей.

Как можно этого избежать? Да очень просто. При проверке ноутбука параметры процессора, видеокарты, оперативной памяти можно проверить сторонними программами, например AIDA64, CPU-Z, GPU-Z, они покажут достоверную информацию. Можно зайти в BIOS, и там проверить эту информацию. Можно загрузить операционную систему (Live CD) со своей флешки, которую вы принесете с собой. И из под нее проверить все интересующие вас параметры.

Если продавец, по какой-либо причине будет увиливать от этих вариантов проверки, то проходите мимо такого продавца.

Если благодаря моей статье, хотя бы один человек избежит подобного обмана мошенников, то значит, я ее написал не зря. Всем добра.