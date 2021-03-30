Негативное влияние ШИМ подсветки экрана на зрение и борьба с этим явлением
Монитор на мой взгляд самая важная комплектующая часть компьютера, так как через него осуществляется основное взаимодействие с пользователем через визуальный контакт. Все мы знаем такие параметры современных ЖК мониторов как: диагональ, разрешение, яркость, контрастность, углы обзора, время отклика, частота обновления, цветовой охват. И при выборе и покупке монитора большинство пользователей руководствуются вышеуказанными параметрами.
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Но! Есть еще такой параметр как: метод регулировки яркости экрана, он может быть без мерцания (без ШИМ) и с мерцанием (с ШИМ).
Регулировка яркостью без мерцания (без ШИМ) осуществляется изменением тока (без пульсаций) через подсветку, что и приводит к изменению яркости. Этот метод самый безопасный для зрения человека.
Давайте разберемся, что такое ШИМ (широтно - импульсная модуляция) регулировки яркости. Это способ регулировки яркости экранов, он проще в реализации производителем и экономичнее, но у него есть серьезные недостатки, например мерцание, которое может вызвать напряжение глаз и головные боли. Принцип работы (на примере уменьшения яркости) основан на свечении подсветки с перерывами, чтобы за единицу времени света было меньше, и благодаря инерционности человеческого зрения будет казаться, что яркость уменьшилась. Таким образом яркость подсветки регулируется шириной импульсов проходящего через подсветку тока, чем импульсы шире (имеют большую длительность), тем яркость больше, чем импульсы короче (имеют меньшую длительность), тем яркость меньше.
На рисунке показаны графики прохождения тока через подсветку при разных режимах яркости
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Или вот еще для наглядности
Хоть вы и не будете замечать мерцания, но на глаза она все же действовать будет. У некоторых пользователей индивидуальная реакция может быть крайне негативной: резь в глазах, головокружение, тошнота и так далее.
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Следует заметить, что при максимальной яркости эффект ШИМ проявляться не будет, так как в этом случае ток через подсветку будет максимален и без пульсаций.
Проверить какой метод регулировки яркости осуществлен на вашем мониторе можно с помощью смартфона. Нужно уменьшить яркость монитора и сфотографировать экран. Если на фотографии будут видны чередующиеся светлые и темные полосы как на этих фото, то ШИМ присутствует.
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Если полос на экране не будет как на фото ниже (мой монитор «CROSSOVER», кстати очень редкая модель, если будет интересно, напишите, сделаю обзор), то подсветка реализована без ШИМ.
Теперь о самом простом способе устранения эффекта ШИМ ( и его вредного влияния на зрение) на экране монитора, будь то ноутбук или десктопный компьютер.
- Установить яркость экрана (подсветки экрана) на максимум (в недорогих мониторах максимальная яркость не высока и будет находится в районе необходимой).
- При необходимости войти в настройки драйвера видеоадаптера и уменьшить яркость до комфортного уровня. Сохранить настройки и выйти.
Надеюсь моя статья будет вам интересна и полезна.
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