Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Монитор на мой взгляд самая важная комплектующая часть компьютера, так как через него осуществляется основное взаимодействие с пользователем через визуальный контакт. Все мы знаем такие параметры современных ЖК мониторов как: диагональ, разрешение, яркость, контрастность, углы обзора, время отклика, частота обновления, цветовой охват. И при выборе и покупке монитора большинство пользователей руководствуются вышеуказанными параметрами.

реклама

Но! Есть еще такой параметр как: метод регулировки яркости экрана, он может быть без мерцания (без ШИМ) и с мерцанием (с ШИМ).

Регулировка яркостью без мерцания (без ШИМ) осуществляется изменением тока (без пульсаций) через подсветку, что и приводит к изменению яркости. Этот метод самый безопасный для зрения человека.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Давайте разберемся, что такое ШИМ (широтно - импульсная модуляция) регулировки яркости. Это способ регулировки яркости экранов, он проще в реализации производителем и экономичнее, но у него есть серьезные недостатки, например мерцание, которое может вызвать напряжение глаз и головные боли. Принцип работы (на примере уменьшения яркости) основан на свечении подсветки с перерывами, чтобы за единицу времени света было меньше, и благодаря инерционности человеческого зрения будет казаться, что яркость уменьшилась. Таким образом яркость подсветки регулируется шириной импульсов проходящего через подсветку тока, чем импульсы шире (имеют большую длительность), тем яркость больше, чем импульсы короче (имеют меньшую длительность), тем яркость меньше.

На рисунке показаны графики прохождения тока через подсветку при разных режимах яркости

реклама

Или вот еще для наглядности

Хоть вы и не будете замечать мерцания, но на глаза она все же действовать будет. У некоторых пользователей индивидуальная реакция может быть крайне негативной: резь в глазах, головокружение, тошнота и так далее.

реклама

Следует заметить, что при максимальной яркости эффект ШИМ проявляться не будет, так как в этом случае ток через подсветку будет максимален и без пульсаций.

Проверить какой метод регулировки яркости осуществлен на вашем мониторе можно с помощью смартфона. Нужно уменьшить яркость монитора и сфотографировать экран. Если на фотографии будут видны чередующиеся светлые и темные полосы как на этих фото, то ШИМ присутствует.





реклама

Если полос на экране не будет как на фото ниже (мой монитор «CROSSOVER», кстати очень редкая модель, если будет интересно, напишите, сделаю обзор), то подсветка реализована без ШИМ.









Теперь о самом простом способе устранения эффекта ШИМ ( и его вредного влияния на зрение) на экране монитора, будь то ноутбук или десктопный компьютер.

Установить яркость экрана (подсветки экрана) на максимум (в недорогих мониторах максимальная яркость не высока и будет находится в районе необходимой). При необходимости войти в настройки драйвера видеоадаптера и уменьшить яркость до комфортного уровня. Сохранить настройки и выйти.





Надеюсь моя статья будет вам интересна и полезна.