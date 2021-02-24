Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Недавно приобрел для своего ноутбука в котором был свободный слот mSATA «SSD Intel 525 mSATA». Он совсем небольшого размера 30 х 50 мм.

реклама

Перед приобретением данного SSD я как и полагается внимательно изучил на безграничных просторах интернета все его характеристики и отзывы на него, и везде этот SSD был представлен с хорошей стороны.

С одной его стороны распаяны контроллер и 2 банки памяти, с другой стороны распаяны еще 2 банки памяти. Радостный я его установил на свое законное место в ноутбуке, установил на него Windows и естественно захотел протестировать его скорости чтения и записи общеизвестной программой Crystal Disk Mark. И тут меня постигло глубокое разочарование и недоумение. Нет, речь будет идти не о его скоростных характеристиках, с этим все нормально. Речь будет о его температурных характеристиках.

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Так вот, по окончании теста его температура достигла 82 градуса. Температуру измерял программой Crystal Disk Info.

реклама

И кроме того начиная с предпоследнего теста скорости записи (RND4K Q32T16 Write) он начал сильно тротлить (сильно сбросил скорость записи), что и не удивительно при такой температуре. Далее будет тест скоростей с охлаждением, и там будет наглядно видно какая скорость должна быть при нормальной температуре.

Дальше я стал думать как решить эту проблему, так как если при кратковременных но значительных нагрузках этот SSD будет нагреваться до таких температур, то он долго не протянет. Другой альтернативы, кроме как приколхозить к SSD радиатор я не нашел. Но это оказалось не так уж и просто, потому что свободного место в корпусе ноутбука, куда устанавливался SSD было очень мало, буквально 3 – 4 мм. сверху и снизу платы SSD.

Нужно было в буквальном смысле до долей миллиметра подгонять путем обработки наждачной бумаги и абразивного камня найденные подходящие для этого латунную и медную пластины к рельефу свободного пространства в ноутбуке. Но раз решено, то сделано, хотя надо признать это был достаточно медленный процесс. И в результате долгой ручной работы и постоянных примерок, пластины были точно подогнаны к рельефу свободного пространства ноутбука.

реклама

Далее были сняты наклейки с микросхем SSD, поверхности микросхем обезжирены и на их поверхности нанесена термопаста МХ-4.

реклама





К микросхемам были приложены и прижаты соответствующие медная и латунная пластина, и весь этот бутерброд плотно перемотан хлопчатобумажной нитью, чез специальные боковые проточки в пластинах (синтетическая нить может под действием температуры дать слабину и прижим пластин ослабнет).

Наконец этот бутерброд был установлен в ноутбук, и проведен повторный тест скоростей SSD, и как видно из результата, теперь температура поднялась только до 58 градусов, и никакого тротлинга нет. Разница температур до и после составила 24 градуса, что я считаю хороший результат. Как считаете вы? Пишите в комментариях.









Естественно, что площадь рассеивания тепла теперь значительно увеличилась, что однозначно должно было привести к уменьшению температуры. Но кроме этого появился еще один положительный эффект, эти пластины охлаждения стали работать своеобразным «термомаховиком», при коротких нагрузках забирая в себя тепло, и дальше постепенно его рассеивать не давать скакать температуре.

Надеюсь моя статья будет вам полезна.