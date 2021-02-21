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Хочу развеять миф об обязательной необходимости подбора видеокарты, которая бы соответствовала процессору вашего компьютера.

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Начну с того, что на многих ресурсах интернета, различные специалисты в области компьютерной техники настоятельно, настойчиво (с прослеживающейся паранойей) рекомендуют устанавливать в ваш компьютер видеокарту, которая бы соответствовала по неким критериям производительности вашего процессора. Дескать если в компьютер со слабым процессором установить производительную видеокарту, то она не будет раскрыта полностью (то есть ее графические возможности не будут использоваться на 100%, будет «узкое горлышко») и по их мнению это просто смертельно страшно, только не пойму для кого. Создали таблицы соответствия в которых определенные видеокарты подобраны к определенным процессорам и никак иначе.

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Да, эти данные в некоторых случаях полезны, когда у тебя есть огромный выбор различных видеокарт к твоему процессору и тебе ну очень хочется, чтобы именно сейчас, именно сию секунду возможности видеокарты использовались на 100 %. А не потом, когда к имеющейся на данный момент у тебя высокопроизводительной карте ты поменяешь свой слабый процессор и материнку на более производительные.

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Допустим, что покупателя и имеется слабый процессор в его компьютере и у него появилась возможность по очень выгодным условиям приобрести себе производительную и маломощную видеокарту, и вот действуя под влиянием таких рекомендации он сделает ошибку: купит себе маломощную видеокарту. А ведь многие так и делают.

Я вас уверяю, что даже если вы в свой компьютер, например, на 775 сокете установите видеокарту GTX 1080Ti, то она совершенно нормально будет работать, и производительность в графике будет абсолютно не хуже, чем с видеокартой, подобранной по таблицам соответствия. Особенность только в том, чтобы мощности блока питания хватило для такой видеокарты, а для видеокарты в таком режиме работы даже появится плюс, она будет работать в облегченном режиме.





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Ну а потом, когда у вас появятся деньги, вы к уже имеющейся нормальной видеокарте купите другую основу (материнку и процессор) и не нужно будет продавать маломощную видеокарту и искать другую.

И принимать решение о покупках видеокарт и другого железа нужно исходя из имеющихся условий, возможностей, задела на предстоящий апгрейд, и не принимать к обязательному исполнению все эти рассказы про «узкие горлышки» в компьютерах из-за несоответствия производительности процессора и видеокарты.

Сегодня например купите высокопроизводительную видеокарту в слабый компьютер, а через два-три месяца купите высокопроизводительный процессор и материнку под него, и избежите лишних купля-продаж и потери денег.

И в случае наоборот, маломощная видеокарта, высокопроизводительный процессор, все также будет нормально работать.

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Надеюсь, моя статья была вам полезна.