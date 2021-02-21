Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Моё мнение о теории необходимости подбора видеокарты к процессору

Не выполняйте слепо рекомендации размещенные на ресурсах интернета по подбору видеокарт к процессорам
3
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 3070 - новая волна роста цен, смотри
Еще один крутой нереф 3070 по суперцене
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

       Хочу развеять миф об обязательной необходимости подбора видеокарты, которая бы соответствовала процессору  вашего компьютера. 

реклама

       Начну с того, что на многих ресурсах интернета, различные специалисты в области компьютерной техники настоятельно, настойчиво (с прослеживающейся паранойей)  рекомендуют устанавливать в ваш компьютер видеокарту, которая бы соответствовала по неким критериям производительности вашего процессора. Дескать если в компьютер со слабым процессором установить производительную видеокарту, то она не будет раскрыта полностью (то есть ее графические возможности не будут использоваться на 100%, будет «узкое горлышко») и по их мнению это просто смертельно страшно, только не пойму для кого. Создали таблицы соответствия в которых определенные видеокарты подобраны к определенным процессорам и никак иначе.

анонсы и реклама
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

      Да, эти данные в некоторых случаях полезны, когда у тебя есть огромный выбор различных видеокарт  к твоему процессору и тебе ну очень хочется, чтобы именно сейчас, именно сию секунду возможности видеокарты использовались на 100 %. А не потом, когда к имеющейся на данный момент у тебя высокопроизводительной карте ты поменяешь свой  слабый процессор и материнку на более производительные.

реклама

      Допустим, что покупателя и имеется слабый процессор в его компьютере и у него появилась возможность по очень выгодным условиям приобрести себе производительную и маломощную видеокарту, и вот действуя под влиянием таких рекомендации он сделает ошибку: купит  себе маломощную видеокарту. А ведь многие так и делают. 

     Я вас уверяю, что даже если вы в свой компьютер, например, на 775 сокете установите видеокарту GTX 1080Ti, то она совершенно нормально будет работать, и производительность в графике будет абсолютно не хуже, чем с видеокартой, подобранной по таблицам соответствия. Особенность только в том, чтобы мощности блока питания хватило для такой видеокарты, а для видеокарты в таком режиме работы даже появится плюс, она будет работать в облегченном режиме.


реклама

     Ну а потом, когда у вас появятся деньги, вы к уже имеющейся нормальной видеокарте  купите другую основу (материнку и процессор) и не нужно будет продавать маломощную видеокарту и искать другую.

     И принимать решение о  покупках видеокарт и другого железа нужно исходя из имеющихся условий, возможностей, задела на предстоящий апгрейд, и не принимать к обязательному исполнению все эти рассказы про «узкие горлышки» в компьютерах из-за несоответствия производительности процессора и видеокарты.

    Сегодня например купите высокопроизводительную видеокарту в слабый компьютер, а через два-три месяца купите высокопроизводительный процессор и материнку под него, и избежите лишних купля-продаж и потери денег. 

    И в случае наоборот,  маломощная видеокарта, высокопроизводительный процессор, все также будет нормально работать.

реклама

    Надеюсь, моя статья была вам полезна.

 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

подбор видеокарты
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
+
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
37
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
15
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
23
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
27
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
13
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
5

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 23
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 199
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 46
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 37
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Google выпустила скоростную версию Chrome с уменьшенным потреблением ОЗУ
16
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
295
Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro и другие 47 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5
8
14 устройств Huawei получили операционную систему Harmony OS 2.0 вместо Android 11
3
Майнеры продолжают скупать игровые видеокарты – в продаже остались GeForce GTX 1660S и GTX 1050Ti
42
Обновление Windows 10 принесет новую функцию копирования и вставки файлов
10
Стали известны характеристики Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max
1
Энтузиаст сделал в GTA V реалистичную графику на современном уровне
12
Финальный список из 37 актуальных смартфонов HUAWEI претендующих на получение EMUI 11 в 2021 году
3
Выясняем влияние майнинга на деградацию GPU - новая RTX 2080Ti vs 2080Ti после 1.5 лет добычи от TG
52
Создатель Doom и Quake Джон Кармак предложил метод борьбы с перекупщиками видеокарт и консолей
38
Google Chrome скоро перестанет сильно нагружать оперативную память в Windows 10 и Android
7
Механизм ограничения производительности GeForce RTX 3060 в майнинге будет сложным и защищённым
88
Новый Core i5-11600K продемонстрировал разочаровывающий результат, уступив Ryzen 5 5600X в Geekbench
14
У NVIDIA есть простой способ антимайнерской блокировки на новых видеокартах GeForce RTX 3080/3090
31
Ничего лишнего: Noctua готовит процессорные охладители серии Redux
29
Компьютерные клубы массово перепрофилируют в майнинг-кафе — доход от добычи криптовалют весьма высок
13
Приложение YouTube на Android теперь показывает 4K на всех устройствах независимо от их разрешения
19
Microsoft анонсировала Office 2021 и версии LTSC Office и Windows 10
1
NVIDIA может ограничить производительность всех моделей GeForce RTX 30 в майнинге
91

Популярные статьи

Простой способ сохраняться в играх, в которых не предусмотрены ручные сохранения
45
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
37
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
4
Мощь современного железа удивляет с оглядкой на прошлое
10
Обзор смартфона BQ Aurora 6430L
1
Моё мнение о теории необходимости подбора видеокарты к процессору
1

Сейчас обсуждают

Александр Ткаченко
08:57
А после геймеров потестить забыли ?
Выясняем влияние майнинга на деградацию GPU - новая RTX 2080Ti vs 2080Ti после 1.5 лет добычи от TG
Sayros
08:57
и за такую херню платить больше 15000 рублей ?? спасибо хуанг оставьте тогда ее лучше себе
Энтузиаст разобрал видеокарту GeForce RTX 3060, продемонстрировав графический чип GA106-300
Ermolenko Sergey
08:54
Я бы пожелал удачи Интел. Может выход новой линейки от Интел подтолкнет АМД снизить цены за пятитысячную линейку. Красные с такими ценами реально берега потеряли ))
Полная информация о процессорах Intel 11-го поколения – спецификации, цены и сроки выхода
Roditch
08:54
Дивиденды платятся не со стоимости акций, а с прибыли после налогооблажения.
Ограничение GeForce RTX 3060 в добыче Ethereum не помогает — найдены новые доходные алгоритмы
Zmey1945
08:54
Посмотрим, на что будут способны рокеты, у реальных пользователей
Intel Core i7-11700K взял верх над AMD Ryzen 7 5800X в тестовом пакете Geekbench 5
terenty79
08:50
цена? за 80к ноут нафиг ненужен. 30-35к максимальная планка нужного ноута.
Мобильные процессоры AMD Ryzen 7000 Phoenix будут оснащены ядрами Zen4
Вскукарек Интелбоев
08:49
А толку то от этой частоты, если проц её не переварит. Жареным попкорном с системника нести будет
Материнские платы ASUS на базе Intel Z590 поддерживают DDR4-5333
Владимир Переведенцев
08:48
Мути рифму Эльфы на лапах разносят заразу... Майнеры фурой увозят все карты, майнера встретил вьебидол ему сразу ....
Рост цен на видеокарты продолжается несмотря на блокировку майнинга Etherium на RTX 3060
jmaxj
08:47
Что мешает "обычным покупателям" поставить СВО?
В состав наборов для обозревателей Intel Rocket Lake входит система жидкостного охлаждения
32.50
08:46
press F
Моё мнение о теории необходимости подбора видеокарты к процессору
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем