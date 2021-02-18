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Исправляем ошибку при замене аккумуляторных элементов 18650 в аккумуляторной батарее ноутбуков

Неудачный опыт ремонта аккумуляторной батареи ноутбука, поиск ошибки и правильный ремонт.
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       Хочу начать с ошибки совершенной мной при ремонте аккумуляторной батарей ноутбука. Произошло это несколько лет назад, ранее подобный ремонт я не производил, так как менялся аккумулятор целиком, но в данном случае необходимый аккумулятор было долго ждать, а отремонтировать нужно было быстро, и было принято решение на разборку аккумулятора ноутбука  и замену в нем аккумуляторных элементов 18650.   Отмечу что  аккумулятор ноутбука обеспечивал его работу в течении 5-7 минут.

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      Так вот, приобрел я проверенные аккумуляторные элементы 18650 на 2500 ma/h  с приваренными  ленточными выводами (для удобства пайки) в количестве 6 штук. Разобрал аккумулятор ноутбука, откусил токоведущие проводники от отслуживших свой срок элементов 18650 и изъял их оттуда. Далее были установлены новые элементы 18650, распаяны к откусанным токоведущим проводникам, аккумулятор был собран и……….!   И аккумулятор ноутбука не работал, не заряжался и не отдавал заряд.

      Далее был поиск электрической схемы, описания работы, и поиск с помощью мультиметра на каком участке схемы отсутствует прохождение тока. И было выяснено, что с контроллера аккумулятора ноутбука не приходил сигнал на ключ, который как раз и должен был пропускать через себя этот ток. Первой появилась шальная мысль закоротить этот кляч, но нет, этого нельзя делать, так как это очень опасно, потому что  более никакая сила не сможет разомкнуть этот  ключ ни при каких обстоятельствах. 

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Схема подключения аккумуляторных элементов к контроллеру аккумулятора.

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      Далее было дальнейшее изучение работы аккумуляторной батареи и выяснено следующее: если хотя бы на короткое время обесточить контроллер аккумуляторной батареи (отключить элементы 18650 от контроллера), то он залочивается (блокирует прохождение тока в режиме заряда и в режиме разряда), и при подаче снова на него напряжения после замены элементов 18650 контроллер так и остается залоченным. 

       На другом умирающем аккумуляторе ноутбука  имея эти знания, я решил не допустить подобной ошибки и обмануть контроллер. Для этого я разобрав аккумулятор,  перед отключением и удалением старых элементов 18650 подпаял дополнительные проводники к соответствующим точкам на аккумуляторе и подключил их к трем дополнительным (временным) элементам 18650 чтобы контроллер был под напряжением все время. 

К этим идущим вниз проводникам подключил "времянку"

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     И только после этого отключил старые элементы 18650 и извлек их. Далее провел замену на новые, подпаял их к аккумулятору, и только после этого отключил «времянку» дополнительные три элемента 18650. Как и ожидалось, после установки восстановленного таким образом аккумулятора в ноутбук он заработал исправно. Таким образом я не дал контроллеру залочиться. Надеюсь моя статья была полезна. Если кто знает как  и умеет разлочивать контроллеры в аккумуляторных батарей ноутбуков напишите в комментариях. 

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