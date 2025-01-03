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Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать

Запуск двигателя автомобиля с севшим аккумулятором методом «прикуривания» от другого автомобиля распространен с давних пор. Но не все знают, что «прикуривание» от машины с заведенным двигателем может привести к её серьезным поломкам.
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Метод пуска двигателя автомобиля с севшим аккумулятором от другого автомобиля при помощи электрических проводов называют: прикуриванием. Такой метод используется с давних пор, и он очень распространен и сейчас. Необходимость в таком методе возникает преимущественно в зимние периоды эксплуатации автомобилей. Когда их, уже прилично «ушатанные» аккумуляторы с частично потерянной емкостью, в теплое время года ещё могут обеспечивать необходимый стартовый ток для запуска двигателя, а в зимний период, ещё больше теряя емкость уже не могут запустить двигатель из-за низкого стартового тока. 

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Максимальный ток аккумулятора напрямую зависит от его емкости, большая емкость – большой ток, и наоборот, малая емкость – малый ток. 

Зависимость пускового тока от емкости аккумулятора

По мере эксплуатации аккумулятора его емкость постепенно уменьшается, а значит уменьшается и ток. Этот процесс необратим. 

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Также емкость аккумулятора зависит ещё и от его температуры, чем она ниже, тем меньше и ёмкость, ну соответственно и ток. Этот процесс обратим, при нагреве аккумулятора утраченная им «замерзшая» емкость восстанавливается. 

Поэтому в зимние периоды к «эксплуатационной» потере емкости еще добавляется и «температурная» потеря. И часто аккумулятор, который летом ещё мог завести двигатель, зимой этого сделать уже не может. Усугубляет эту ситуацию еще и холодный двигатель, для запуска которого нужен куда больший стартовый ток, чем для запуска в теплое время года.  

В этом случае выручает метод «прикуривания», при котором аккумулятор автомобиля донора силовыми проводами подключается к севшему аккумулятору второго автомобиля, нуждающегося в дополнительном электропитании. В момент запуска двигателя этой машины часть энергии потребляется стартером от аккумулятора машины донора, а часть энергии от своего, количество которой зависит от состояния аккумулятора. 

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Схема подключения. Минусовой провод можно подключать как корпусу
заводимого автомобиля, так и к минусовой клемме аккумулятора

Грубая ошибка при «прикуривании»

Многие водители автомобиля донора во время «прикуривания» совершают грубую ошибку и не глушат двигатель. Полагая, что работающий генератор двигателя дополнительно увеличит стартовый ток заводимого автомобиля и облегчит его пуск. Или же просто, если все это действо происходит на стоянке и двигатель машины донора только что был запущен, они считают, что пусть одновременно с процессом «прикуривания» двигатель заодно и прогреется. Ведь после оказания помощи нужно будет сразу ехать. А так уже и двигатель будет прогрет.

Но что в этом случае может произойти. Дело в том, что стартер двигателя среднестатистического легкового автомобиля (особенно холодного), потребляет большой ток, до 300 А, конкретная величина зависит от мощности двигателя, вернее от мощности его стартера. В момент прокручивания стартером двигателя ввиду большого тока потребления сильно просаживается напряжение на аккумуляторе, даже на новом. 

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А поскольку аккумулятор заведенного автомобиля донора соединен с работающим стартером другого автомобиля, то и на нем произойдет сильная просадка напряжения. Это вызовет резкое увеличение зарядного тока до максимального предела, которое будет стремиться поднять напряжение на аккумуляторе до номинального. Сделать это генератору не удастся, пока будет работать стартер, ток потребления которого кратно больше зарядного тока генератора.  

При неправильном "прикуривании" может случиться и такоеНа протяжении всего этого времени генератор будет работать на пределе своих возможностей, или даже с превышением допустимых значений. Такое издевательство над ним бесследно не пройдет и если он сразу не выйдет из строя, то ресурс его однозначно уменьшится, но об этом вы узнаете позже. 

С большой вероятностью могут сгореть щетки генератора, диоды или реле регулятор. В лучшем случае сгорит предохранитель. Современные автомобили напичканы очень нежной электроникой, которая даже при незначительных перегрузках может выйти из строя. А ремонт будет стоить «космических» денежных средств.

Понятно, что принятие для себя решения никого не «прикуривать» будет неправильным. Ибо помогать другим водителям нужно, особенно, когда в этой помощи они нуждаются на дороге. Помочь однозначно нужно, но делать это нужно с умом. 

Обязательно во время «прикуривания» нужно исключить перегрузку генератора и электроцепей автомобиля донора. Для этого включение стартера заводимого автомобиля нужно производить при заглушенном двигателе донора. Также необходимо свести к минимуму, а еще лучше вообще исключить любые коммутации электроцепей автомобиля при заведенном двигателе. Во время таких коммутаций в бортовой сети донора могут возникнуть опасные скачки напряжения. Поэтому все электрические подключения заводимого автомобиля к донору или отключения стараемся производить с заглушенным двигателем.

Порядок действий при «прикуривании»

Для безопасного «прикуривания» нужно производить следующие этапы в указанной последовательности.

1. Заглушить двигатель автомобиля донора и подключить его аккумулятор к аккумулятору заводимой машины силовыми проводами с надежными клеммами-крокодилами; 

2. Завести двигатель автомобиля донора на время от 10 до 15 минут. За это время аккумулятор заводимого автомобиля зарядится и восполнит заряд, потраченный на неудачные попытки запуска двигателя ранее. Он хоть и «ушатанный» скорее всего, но всё же обладает остаточной ёмкостью и способен накапливать некоторый заряд и отдавать его стартеру во время запуска двигателя, уменьшая нагрузку на аккумулятор донора и силовые провода;  

3. Заглушить двигатель автомобиля донора;

4. Завести двигатель второго автомобиля;

5. Отключить силовые провода от аккумуляторов обеих машин. 

Некоторые, особенно осторожные водители скажут, что нужно ещё и клеммы или одну из них отключать от аккумулятора на автомобиле доноре во время «прикуривания». Чтобы аккумулятор вообще был отключен от электроцепи автомобиля. Это действительно самый безопасный вариант, только нужно учитывать, что при этом могут слететь многие настройки автомобиля.

Меры безопасности

Силовые провода соединяющие аккумуляторы должны иметь толстую медную жилу, чем она толще, тем меньше будут происходить потери при протекании через них электрического тока, и меньше будет нагрев. Клеммы-крокодилы должны иметь хорошие въедливые зубы, чтобы исключить их соскакивание с клемм аккумулятора. Неудачное их соскакивание может привести к короткому замыканию. 

И ни в коем случае не перепутайте полярность при подключении силовых проводов к аккумуляторам автомобилей, это может закончиться ярким фейерверком с ожогами рук и повреждением глаз. Будьте внимательны. Плюс одного аккумулятора подключайте только к плюсу другого. А минус соответственно к минусу аккумулятора или корпусу заводимого автомобиля.

Надеюсь, статья окажется для вас полезной.

Пишите в комментариях, как вы «прикуриваете» другие автомобили и не приводило ли это к поломке электрооборудования вашего авто.  

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