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ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000

"Дым от планирующей бомбы ОДАБ-1500 поднялся на 1 км"-ужаснулся немецкий военный эксперт. Планирующие бомбы уже давно наводят страх на ВСУ и НАТО. Но применение бомбы ОДАБ-1500 вселило в них настоящий ужас. Чем эта бомба их так сильно напугала, в статье.
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Немецкий военный эксперт с ужасом заявил, что Россия впервые на фронте, в Сумской области применила объемно-детонирующую бомбу (ОДАБ) массой в 1500 кг. И после её подрыва в небо поднялось грибовидное облако высотой 1 км. Но на самом деле ОДАБ-1500 уже была применена 16 марта 2024 по позициям украинского батальона «Кракен». 

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Новая планирующая бомба ОДАБ-1500 не на шутку взбудоражила умы европейских бюргеров, ввергнув их в истерию. Она, как и остальные планирующие бомбы, применяемые Россией в СВО состоит из двух отдельных функционально законченных узлов: самой бомбы и универсального модуля планирования и коррекции (УМПК).  

Сама бомба является вместилищем взрывчатого вещества и имеет детонатор. И в принципе, её одну уже можно было бы использовать по прямому назначению. Рассчитывая по старинке точку сброса бомбы с учетом высоты самолета-носителя, его скорости, скорости ветра и других факторов. Дальность её полета от точки сброса до цели в этом случае окажется невысокой, и будет задаваться скоростью самолета-носителя в момент сброса и его высотой. Чем больше высота и скорость носителя, тем дальше он сможет закинуть бомбу. Но все же такой метод бомбометания не обеспечивает приемлемой дальности и точности попадания. 

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Сброс бомбы без УМПК

Для повышения дальности бомбометания и точности попадания, подобные бомбы комплектуются УМПК который механически соединяется с бомбой. Состоит он из планера, навигационной и инерциальной системы наведения, элементов питания и сервоприводов, управляющих элеронами и рулями планера. 

УМПК не имеет собственного двигателя и для перемещения на большие расстояния от точки сброса использует планирование. Оно возникает за счет подъемной силы, действующей на несущие плоскости планера от набегающих потоков воздуха при свободном падении бомбы. Необходимая скорость для создания достаточной подъемной силы развивается планирующей бомбой за счет ее падения на землю. То есть та скорость, которую развивает бомба, падая на землю, и является «двигателем» для ее перемещения в горизонтальной плоскости. 

Бомба с УМПК в профиль и анфасВместе с тем, благодаря возникающей подъемной силе, УМПК получает возможность произвольно (в допустимых аэродинамикой пределах) изменять траекторию полета. Тем самым производя точное наведение планирующей бомбы на цель. УМПК для подобных бомб начали использоваться в СВО достаточно давно. Все их «детские болячки» уже успели устранить и провести различные доработки. В результате чего точность попадания в цель стала ювелирной.

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Современные УМПК при сбросе с высоты 15 км легко могут уносить бомбу весом в 1500 кг от точки сброса на расстояние 40-70 км и попадать в цель с точностью до несколько метров.

Но основной ключевой особенностью планирующей бомбы ОДАБ-1500 является её термобарическая боевая часть, которая состоит из жидкого высококалорийного взрывчатого вещества (ВВ) заключенного в тонкостенном резервуаре. Раньше применялась окись этилена, позже стали использовать пиперилен.

Принцип действия ОДАБ-1500

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Поражающие факторы данной термобарической бомбы заключаются в самом её названии: «термо» и «барический». Первая половина слова подразумевает воздействие очень большой температуры в зоне взрыва, а вторая, поочередного воздействия разрушительного высокого и низкого давления.

При подлете к цели, за 10 метров до неё срабатывает первый заряд бомбы, который распыляет жидкое ВВ в виде аэрозольного облака. Аэрозоль проникает во все хорошо физически защищенные, труднодоступные полости, в подземные коммуникации через вентиляционные воздухопроводы, амбразуры, негерметичные или незакрытые двери. Проникает в военную технику, создает над поражаемой целью облако большого объема. 

После этого происходит подрыв основного детонатора, который воспламеняет аэрозольное облако создавая объемный взрыв. В области взрыва возникает огромная температура, достигающая 4000°С (на поверхности солнца температура составляет 5500°С). Естественно, что в радиусе взрыва ничто живое выжить не может. Все живое буде выжжено.


Начальный момент взрыва термобарического боеприпаса


Ну а если кому-то такой температуры будет мало, то он будет раздавлен огромным давлением. В момент взрыва возникает сверхзвуковая ударная волна, сминающая на своем пути всё и вся. У людей ломаются кости, рвутся мышцы. Шансов выжить в зоне взрыва нет.

Такой же термобарический заряд используется в РСЗО «Солнцепек», который был разработан ещё в 2001 году. 

РСЗО "Солнцепек"Только вес заряда в его ракете намного меньше, чем в ОДАБ-1500, соответственно и эффективность меньше. Сам же термобарический заряд был разработан в далеких 80-х годах. Так что технология уже давно отработана и проверена. 

Так что же сделало из старой термобарической разработки СССР столь грозное и эффективное оружие, приводящее в дикий ужас наших недругов? А это соединение воедино «старой» но мощной объемно-детонирующей бомбы с «новым» УМПК, обеспечивающим ювелирную точность попадания в цель.

Насколько эффективны ОДАБ-1500 их предшественники ОДАБ-500

Вообще, планирующие объемно-детонирующие бомбы по соотношению «цена/результат» являются одним из самых эффективных видов оружия. Они вместе с УМПК недороги в производстве, а результат применения на 500% оправдывает все затраты, в том числе и на доставку в точку сброса, со всеми возникающими рисками для средств их доставки.  

Бомба ОДАБ-500, получившая большое распространение в ходе проведения СВОТо, что не смогли сделать ОДАБ-500, применяемые в СВО уже давно, теперь сделают ОДАБ-1500. А на подходе уже ОДАБ-3000, представляете, как заверещит Европа, когда Россия начнет их применять. Они видимо подсознательно примеряют эти бомбы на свои маломерные территории и понимают, что для них хватит всего несколько десятков таких бомб. А в планах, ещё стоит в очереди и ОДАБ-9000!

Пишите в комментариях, как вы считаете, эффективными ли будут планирующие ОДАБ-3000 и ОДАБ-9000.

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