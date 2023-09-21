Компания Intel не стоит на месте, а уверенно шагает семимильными шагами вверх по лестнице поколений процессоров. Направление компании верное и ориентиры правильные. Но сама реализация восхождения к последующим поколениям процессоров у Intel зачастую бывает отвратительна. И это происходит всегда, когда за новые поколения берутся не инженеры, а маркетологи, гонимые безудержной жаждой за сверхприбылью или необходимостью срочного залатывания финансовых дыр. В этот раз все произошло именно так. И компания Intel явила миру новое 14-е поколение процессоров Intel Core.

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Линейка которых в октябре 2023 года уже «осчастливит» своих новых владельцев. К слову говоря, выход нового поколения планировался еще в 2022 году. Но так, как полет гениальных мыслей маркетологов опережает тяжелую работу инженеров, этого не случилось.

Выход нового 14-го поколения (Meteor Lake) в 2023 году для компании Intel был крайне необходим. В 2022 году компания понесла финансовые убытки и этот год стал для нее одним из наихудших. О чем и свидетельствует предоставленный компанией Intel финансовый отчет за 2022 год.

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И с этим нужно было что-то срочно делать. И за дело спасения компании взялись маркетологи, они-то уж точно знают, как повлиять на подсознание и завладеть сознанием потенциальных покупателей. И вынудить их покупать даже непригодный продукт. И ничего страшного, что инженеры не успели или не смогли разработать и воплотить в железо новую архитектуру. Ведь можно просто сделать лишь некоторые изменения, бросающиеся в глаза. Например, нанести на корпус предыдущих процессоров новую маркировку 14-го поколения, обладающую магическим действием на сознание покупателей и прописать это изменение в самих процессорах. Добавить поддержку Wi-Fi7 столь остро необходимую покупателю, ведь у каждого в доме стоит роутер, поддерживающий данный стандарт. Да и вообще, поддержка процессором Wi-Fi7, это самое главное для процессора, а не его характеристики, определяющие теплопакет и производительность. Немного, для пущей убедительности поднять тактовую частоту. Это уже будет просто неоспоримым фактом новой прорывной архитектуры 14-го поколения. И рассказать, что в новых процессорах будет ещё встроен нейронный процессор (NPU). Который во взаимодействии с обычным процессором позволит их обладателям раствориться в информационном поле искусственного интеллекта и познать настоящее счастье.

Учитывая такие «успехи технического прорыва» Intel, думаю, что в 15-м поколении процессоров Intel будет применена технология квантовых вычислений. А в 16-м, вычисления на темной материи или на нейтронах угасающих нейтронных звезд. AMD такого и не снилось.

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Именно так всё маркетологи Intel и сделали, завернув в новую обёртку 14-го поколения, предыдущее 13-е. Сказав при этом, что в новом поколении внутри процессора будет работать его величество искусственный интеллект собственной персоной.

По количеству ядер и потоков вся линейка процессоров нового поколения в точности соответствует линейке 13-го поколения. Исключением является только серия Core i7, в которой добавили ещё 4 энергоэффективных Е-ядра и получилось 8P+12E ядер против 8P+8E в 13-м поколении.

Что только надоумило Intel таким сомнительным образом улучшать Core i7, мне совершенно непонятно. И так было 4 бесполезных E-ядра, так и ещё 4 добавили. Ну вот хоть убейте меня, я никак не понимаю зачем в процессорах десктопных компьютеров нужны энергоэффективные E-ядра. Что там собрались энергоэкономить этими ядрами, когда видеокарты в десктопах, например, GeForce RTX 4090 или RTX 3090 Ti до 450 Вт могут потреблять, а RTX 4080 до 320 Вт. Блоки питания по 800-1000 Вт в системниках стоят и электричество из розетки.

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Ладно, для мобильных процессоров такое решение с E-ядрами приемлемо и позволяет увеличить время автономной работы ноутбуков, но зачем оно для десктопов.

Ещё один технический маркетинговый прорыв заключается в незначительном увеличении тактовой частоты всей линейки процессоров 14-го поколения. Вот, пожалуй, и все изменения, которые компания Intel смогла воплотить в новых процессорах. В среднем увеличение их производительности по отношению к предыдущему 13-му поколению составит всего лишь 3-5%, что техническим прорывом ну никак не является. Скорее это очередной провал нового поколения.

И даже решение оставить у новых процессоров старый сокет LGA 1700 и совместимость со старыми материнскими платами вряд ли исправит ситуацию и принесет ощутимое увеличение продаж.

Вообще последние года три компанию Intel беспрерывно преследует ряд неудач. Из гегемона она превратилась в компанию, которая только и делает, что отбивается от конкурентов, постоянно наступающих ей на пятки и в панике ищет выходы из сложившейся ситуации. Как например, одно из таких антикризисных решений, это откусить кусок от пирога графических чипов разработав свой графический чип Intel Arc. Не имея должного опыта в проектировании и производстве графических чипов глупо было надеяться на конкурентоспособность чипов Intel Arc с продукцией таких монстров, как Nvidia и AMD.

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Пишите в комментариях, ждете ли вы начало продаж процессоров нового 14-го поколения (Meteor Lake), как маркетологи Intel заявляют, с работой искусственного интеллекта внутри процессора. И какую модель собираетесь приобрести.