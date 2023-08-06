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Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети

Готовы ли россияне принять полную изоляцию рунета от глобальной мировой сети в целях безопасности государства, своих семей и самих себя. И как эта безопасность обеспечивается в других государствах.
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  Глобальный интернет играет без преувеличения огромную роль в жизни людей всего мира. Он обеспечивает доступ к неограниченным объемам информации в любых сферах, как во благо процветания человечества, так и с целью разрушения установившегося миропорядка, разрушения души и тела человека. Но как бы там не было, ни один человек повязший в паутине глобальной сети сам добровольно не захочет от нее отказаться и выпутаться из хитросплетений ее паутины. Давно доказан тот факт, что интернет комплексно влияет на сознание человека и видоизменяет его. 

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  Поэтому он очень удобен для управления сознанием социума и является идеальным инструментом для этих целей. Не менее эффективным он является и для проведения различных кибератак на государственные, банковские и другие критически важные структуры. 

  Как это было, например в 2010 году в Иране, когда в результате кибератак со стороны США были выведены из строя иранские центрифуги по обогащению ядерного топлива. 

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  С началом проведения Российской Федерацией СВО попытки нанести ей вред при помощи глобальной сети увеличились многократно. Используется вербовка россиян украинскими спецслужбами для совершения ими террористических актов в России, для сбора и передачи информации о действиях, дислокации и составе воинских частей РФ. Но не одна Украина, а весь коллективный запад большой шакальей стаей принимает непосредственное участие в этом. Распространяются разнообразнейшие фейки для раскачивания общества, разжигается межнациональная вражда. Этот список можно продолжать до бесконечности. 

  Но есть государства, которые свели к минимуму подобные риски путем полной или частичной изоляции своего внутреннего интернета от глобальной мировой сети. Например, как в Северной Корее, которая кардинально подошла к этому вопросу и создала свой, внутригосударственный, физически изолированный от внешнего мира интернет. Называется он – «Kwangmyong» и насчитывает всего около 5 тыс. сайтов, естественно патриотического содержания. 

  Социальная сеть всего одна, этакий местный Фейсбук с жесткой цензурой и тотальным контролем общения пользователей. Есть и электронная почта, но она тоже под тотальным контролем. Использовать в КНДР можно только одну операционную систему на базе linux, специально разработанную для дистанционного контроля компьютеров пользователей. Называется она – «Пульгын пель».

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  Ну и вполне логично, что при такой степени изоляции внутреннего интернета от глобальной сети никакие «пиндосы» не смогут расшатывать государство извне. А внутренняя система безопасности не допустит в принципе каких-либо попыток негативного воздействия на общество изнутри государства. Потому и не будет в Северной Кореее никой пропаганды ЛГБТ, наркотиков, браков без детей и прочей дьявольской нечисти. Как это происходит во многих цивилизованных «гейропейских» странах и у самих «пиндосов». 

  Ну а как обстоят дела с безопасностью интернета в России. Подобную проблему в России осознали давно, и попытки обезопасить государство властями постоянно предпринимаются. В ноябре 2019 года после внесения инициативы главой комитета Совета Федерации и депутатами Государственной Думы был принят закон о «суверенном интернете». 

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  Этот закон ограждает граждан России от влияния на них запрещенных в России ресурсов. Мера эта вынужденная и предпринята в ответ на все нарастающую агрессию коллективного запада по отношению к России. Технически реализация закона осуществляется целым рядом мер. Например, путем отслеживания трафика в точках подключения рунета к зарубежной сети при помощи установленного государственного оборудования. Оно по решению Роскомнадзора без участия провайдеров самостоятельно блокирует запрещенные ресурсы. Реализуется также путем переноса серверов с персональными данными, сайтов, из западных стран на территорию России.

  А ведь немалая часть российских сайтов до принятия закона размещалась за пределами России, по мнению различных экспертов от 20 до 45%.

  А ночью 5 июля 2023 года были проведены учения по отключению рунета от глобальной сети и определения степени его жизнеспособности в автономном режиме.  

  Конечно же, все эти меры далеко не такие эффективные и кардинальные, как в Северной Корее, но как говорится, лед тронулся. 

  В дальнейшем меры безопасности будут становится все более кардинальными. И от понимания гражданами России всей опасности исходящей от глобальной мировой сети, и от их готовности оказаться от всех ее мнимых благ в пользу безопасности будет зависеть, как быстро рунет станет действительно безопасным. 

Блага глобальной мировой сети
 

Безопасность ваших семей и вас самих

  Пишите в комментариях, готовы ли вы отказаться от привычных для вас за многие годы удобств мирового интернета в угоду полной безопасности ваших семей, вас лично и всего государства, как в Северной Корее? Или доступ к мировому контенту, зачастую губительному для тела и души для вас важнее?

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Теги

интернет рунет суверенный интернет kwangmyong интернет северной кореи
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