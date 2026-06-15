В СНГ HoMM III — это больше, чем игра. Это тепло ламповых мониторов, споры до хрипоты на кухне и культурный код, где каждый помнит, как выглядит любой юнит, даже если не играл лет десять. Для разработчиков этот статус — не секрет. В 2006-м, когда Ubisoft реанимировала франшизу после экспериментов четвёртой части, это витало в воздухе. Сегодня ту же ответственность взяли на себя создатели Olden Era из студии Unfrozen — команды, которая с любовью и пиететом пытается собрать новых «Героев» на фундаменте культовых частей.

Новой игре не дают шанса на победу над «Тройкой». Ей выдают кредит доверия. Это огромный аванс от изголодавшегося комьюнити: «Мы простим тебе шероховатости, если ты вернешь нам ту самую атмосферу». Olden Era сейчас активно этим пользуется. Фанаты закрывают глаза на сырость беты и баланс, потому что игра пахнет «Тройкой». Но у нас перед глазами есть поучительная история. История HoMM V, которая этот аванс получила, но в вечную любовь так и не конвертировала.

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Феномен «Пятёрки»: эпос, в который не вернулись

2006 год. После странной, почти чужеродной HoMM IV возвращение каноничного геймплея воспринималось как чудо. HoMM V действительно понравилась почти всем — и было за что. Помните первое посещение города? Камера эффектно облетала готические шпили Некрополиса или величественные башни Академии Волшебства под щемящую музыку Пола Ромеро. Это был чистый восторг, уровень постановки, недоступный плоской «Тройке». Из «Пятёрки» сочился эпос. Сюжетная кампания с королевой Изабель, демонами и интригами работала как отличный аттракцион. HoMM V была шикарным фэнтези-фильмом, в который почти случайно добавили мультиплеер. И в этом крылась трагедия.

Стоило стихнуть оркестру и закончиться роликам, как начиналась суровая реальность: партии затягивались на долгие часы, баланс фракций трещал по швам, а неудачный бросок кубиков в школе магии мог оставить героя без ключевых заклинаний на всю игру. HoMM V так и не стала «народной кухонной игрой». Её проходили раз-другой, восхищались графикой и ставили на полку. Она не смогла стать «второй Тройкой», оставшись красивой, но одинокой главой в истории жанра, которую чаще пересматривают на YouTube, чем переустанавливают ради новой партии с друзьями.

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Olden Era: сознательный шаг в прошлое, полный живых деталей

Создатели Olden Era словно выучили этот урок назубок. Глядя на раннюю версию, видишь осознанный и даже дерзкий шаг назад. Никакой вычурной 3D-графики и пафосных облётов камеры. Только ламповая изометрия, дробные характеристики юнитов и сознательное замедление темпа ради тактической глубины. Игра старательно говорит олдовым фанатам: «Я своя, я помню, за что вы любите эту серию». И это чувствуется в мелочах. Старые добрые уловки вроде «единичек» для сбивания контратаки всё ещё работают. Но при этом игра не боится аккуратных инноваций. Появилась система законов для каждой фракции и очки астрологии — новый ресурс, позволяющий точечно чинить застарелые проблемы серии.

Главная боль любых «Героев» — логистика. Пока ваш герой на другом конце карты, замок копит войска, и раньше приходилось гонять курьеров, теряя инициативу. Теперь с помощью очков астрологии можно открыть одноразовые порталы, мгновенное перемещение в город или обмен юнитами на расстоянии. Это не ломает дух игры, но делает её ритм куда более современным и дружелюбным. В боях появились способности у большинства юнитов, которые, правда, расходуют общие очки концентрации — ресурс дефицитный, так что применять их приходится с умом.

Не всё гладко, конечно. Визуальный стиль, яркий и мультяшный, поначалу сбивает с толку: важные объекты на карте теряются в пестроте, ресурсы прячутся за горными хребтами, а порталы можно спутать с алтарями. Но это та самая «шероховатость раннего доступа», которую сообщество готово прощать.

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Так есть ли смысл сравнивать эти две игры, разделённые почти двумя десятилетиями? Определённо, есть. Потому что это противостояние двух философий.

На одном полюсе — HoMM V. Яркая, эпичная, амбициозная. Она попыталась эволюционировать серию через технологии и пафос. Её до сих пор любят за неповторимую атмосферу и великолепный визуальный стиль. Её аргумент: «Я была великой сагой». На другом — Olden Era. Спокойная, глубокая, ламповая. Она возвращает нас к корням, делая ставку на реиграбельность, мультиплеер и живой тактический геймплей. Её аргумент: «Я — те самые Герои, только удобнее и современнее».

Скорее всего, консенсуса не будет. Фанаты «Пятёрки» никогда не согласятся с аскетичностью новой игры, а адептам геймплея будет душно в медлительном 3D-эпосе. Аудитория разделится 50 на 50. Но именно в этом споре — с уважением к прошлому и интересом к будущему — и теплится жизнь франшизы. HoMM III стоит особняком, как неприступный замок. Но битва за право называться «первым среди равных» между проверенной временем, но не ставшей классикой, HoMM V и новой, но такой знакомой Olden Era — это лучшая драма, которую может себе пожелать жанр пошаговой стратегии. И нынешний ранний доступ даёт нам право сделать первые осторожные ставки в этом противостоянии. Не на победителя «Тройки», а на того, кто займёт пустующий трон в наших сердцах.