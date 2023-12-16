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Ryzen 5600X – скам от AMD

Без купюр о крупнейшем за последние несколько лет обмане своих фанатов от компании AMD
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Уж который год скамит своих поклонников голубая корпорация ограничениями разгона, устаревшими техпроцессами и пренебрежимо малыми приростами. Да так, что о косяках AMD говорить как-то даже неудобно ибо на этом фоне смотрятся они смешно. Но сегодня поругаем красных, чтобы не было обвинений в фанатизме.

Осенью 2020 на рынок вышли процессоры Zen 3 с фантастическими приростами в играх за счет моночиплетности. Если кратко, то AMD героически преодолели собственноручно созданную в предыдущих линейках проблему, попутно собрав барыши на промежуточных сырых решениях.
Казалось бы, все хорошо. Сокет AM4 получил достойное завершение. Косяки предыдущих райзенов устранены, приросты большие, интел свергнут с игрового пьедистала. Но увы – не все так однозначно.

Платы 300 чипсетов на том же чипсете AM4 не получили обновления под новые процессоры. Некоторые фанаты на зарплате по этому поводу отвечали возмущенным несправедливостью фанатам, что дескать аппаратная несовместимость и поставить Zen 3 на 300 чипсеты никак не получится.
По состоянию на 2023, когда все 300 платы получили поддержку самых новых процессоров AM4, конечно же понятно, что это полная чушь. Но в 2020 многие даже поверили в сказки о несовместимости. А кто не поверил, все равно не имел возможности апгрейда.
Итого для установки Zen 3 в 2020-2021 была нужна новенькая дорогая плата на X570 или B550 чипсете.

Но необходимость покупки дорогой платы была не единственной проблемой. Стоимость самих процессоров Ryzen 5000 была чрезвычайно завышена. Ценник 30 тысяч рублей для жалких 12 потоков считался нормальным и даже низким. Ryzen 5600X стал символом оверпрайса того периода.

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Время лечит. Время шло, и ситуация с ценами постепенно нормализовалась. Платы на 300 чипсетах получили обновления с поддержкой Zen 3. Стоимость 5600X упала более чем в 2 раза. А затем вышли и новые дешевые процессоры.

Новый процессор Ryzen 5600 без икс вбил последний гвоздь в крышку гроба Ryzen 5600X, заклеймив его в истории образцом жадности и никчемных на фоне стоимости возможностей.
Оказалось, что версия без икс не только дешевле старшего брата, но и лучше:

  • Холоднее – может работать с более дешевым охладом;
  • Обладает большим разгонным потенциалом – все Ryzen 5600 без икс произведены на новейшем степпинге Vermeer B2.

Разница в несколько % производительности в стоке с лихвой окупается более низкими температурами версиями без икс. Разогнать версию без икс до версии с икс дело нескольких минут. А разгон обеих версий выявит скорее преимущество 5600 без икс, т.к. 5600X все еще встречаются на первых плохо разгоняющихся степпингах.
Конечно, переплатившие за 5600X школьники будут утверждать что икс версия гонится лучше за счет заводского отбора. Но никакой отбор на ранних степпингах не компенсирует более высокий разгонный потенциал позднего степпинга B2.

Ситуация с 5600 и 5600X уникальна. Одна из немногих ситуаций, когда товар А действительно и дешевле и лучше товара Б. Получилось это из-за жадности AMD, которая долгое время тянула с выходом дешевой не икс версии.
Жадность AMD главная причина, по которой Ryzen 5600X достоин называться не иначе как скамом. Скамом на первоначальном ажиотаже. Скамом на якобы заводском бине и лучшем разгоне X версий.

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