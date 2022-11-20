Несмотря на это компания демонстрирует очень внушительные экономические показатели.

Много лет назад Firefox был лучшим браузером в мире. Однако с появлением Chrome и Safari, Firefox опустилась на третье место.



реклама

Согласно отчету, опубликованному Mozilla Foundation, их выручка увеличится с 497 миллионов долларов США в предыдущем году, до 601 миллиона долларов США в 2022 году, что на 20% больше, чем в прошлом году.

В то время как доходы растут, сама Mozilla Foundation увольняет сотрудников и сокращается: с 2020 года было уволено более 250 сотрудников, что также снижает экономическую нагрузку.

Большая часть дохода Mozilla Foundation из 600 миллионов долларов США была получена за счет позиции поисковой системы по умолчанию, которая принесла доход в размере 528 миллионов долларов США.

Хотя это не указано прямо, деньги генерируются соглашением о сотрудничестве с Google. Учитывая, что у Google уже есть вход по умолчанию для браузера Chrome и его поисковой системы, и теперь он ежегодно тратит миллиарды долларов на Mozilla Foundation. В настоящее время доля Crhome достигает 77%, а доля Firefox только 7,7%.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

83% доходов Mozilla Foundation поступает от сотрудничества с поисковой системой Google. Эта зависимость однако очень рискованна. В компании также надеются увеличить другие доходы и снизить свою зависимость от Google. В 2022 году они будут поступать от подписок и рекламы. в этом году выручка достигла 57 миллионов долларов США, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 130%.