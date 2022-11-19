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Серьезно о вздрагиваниях во сне

Вздрагивания во сне, не являются признаками болезни или какими-то нарушениями здоровья
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Вы когда-нибудь были в такой ситуации? Когда уже собираешься заснуть но тело внезапно сильно дернулось, и просыпаешься от испуга.

В народе это явление считается «вырастанием», «предвестником внезапной смерти» и т. д. Бесконечно возникают различные теории, но они не соответствуют действительности.

В связи с этим Life Times специально пригласила экспертов, чтобы они объяснили что к чему.

В чем причина сильной дрожи во сне? Доктор: Есть четыре возможности

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По словам врача, феномен сильной тряски во время сна называется «вздрагиванием во сне», также известным как «гипнотический рывок» или «микроинсульт перед засыпанием».

По данным Американской ассоциации сна, около 70% людей испытывают гипнотические подергивания хотя бы раз в жизни, а 10% из них испытывают их каждый день.

На самом деле, когда вы только засыпаете, мышцы всего вашего тела расслаблены, и часть мозга уже уснула, а другая часть спит не до конца.

В это время мозг ослабляет контроль над конечностями. И если в это время мозг стимулируется, например, когда кто-то говорит или гудит машина, мышцы могут внезапно подергиваться.

Тики обычно возникают легкого сна и вам кажется, часто сопровождаются свободными падениями или расплывчатыми сновидениями и могут привести к внезапному пробуждению.

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В чем причина сильной дрожи во сне? Доктор: Есть четыре возможности

Врачи говорят, что большинство гипнотических подергиваний так же нормальны, как икота, подергивания век, усталость и подергивания мышц, возникающие во время стресса, и не о чем беспокоиться.

А подергивания при засыпании, как правило, не влияют на сон, наоборот, могут способствовать более глубокому сну, и к внезапной смерти это не имеет никакого отношения.

Однако, если гипнотические тики слишком часты, полицию могут вызвать четыре аспекта тела: тревога, напряжение, дефицит кальция, черепно-мозговая травма.

В чем причина сильной дрожи во сне? Доктор: Есть четыре возможности

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Все вышеперечисленные четыре ситуации могут привести к частым подергиваниям. Если это произойдет, вы должны изо всех сил стараться регулярно работать и отдыхать, научиться снимать стресс, корректировать привычки в еде и настаивать на растяжении мышц перед сном в течение определенного периода времени.

Таким образом, обычно облегчение проходит медленно, но если облегчение все же не удается, вам необходимо обратиться в больницу, чтобы проверить, нет ли других потенциальных заболеваний.

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