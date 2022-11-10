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Режим конфиденциальность на iPhone оказался не совсем конфиденциальным
Apple несмотря на заверения собирает о вас всю информацию. Начиная от отпечатков пальцев до новостей, которые вы читаете.
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Насколько Apple заботится о конфиденциальности?
В течение долгого времени Apple использовала «конфиденциальность» как один из аргументов, отличающих ее от других конкурентов.
Начиная с iOS 14.5, появился специальный пункт в меню который при его активации запрещал доступ ко всей информации владельца телефона. Все приложения в системе мобильных телефонов Apple должны использовать структуру AppTrackingTransparency, чтобы запрашивать у пользователя разрешение на их отслеживание или доступ к рекламному идентификатору своего устройства.

На днях технические специалисты провели эксперимент и обнаружили, что Apple, которая всегда заявляла, что больше всего заботится о конфиденциальности пользователей, на самом деле отправляла данные на сервера компании. Они выбрали два разных устройства: взломанный iPhone с iOS 14.6 и обычный iPhone с последней версией iOS 16. 
После того как они отключили настройку на обоих iPhone, было обнаружено, что такие приложения, как App Store, Apple TV и Stocks и Apple Music были полностью неограниченными, и данные, продолжали отправляться в таком же объеме

Один из двух братьев, инициировавших тест, занимался разработкой приложений, а другой занимался исследованиями в области безопасности.
Ради тщательности этот тест не только отключил «Общий анализ iPhone», но также отключил все возможные настройки конфиденциальности, такие как «Персонализированная реклама» и «Персональные рекомендации».
Результат, как было сказано в начале, ни на что не влияет.
В частности, в App Store фиксировалось то, что пользователи нажали, какие приложения искали, какую рекламу видели, как долго смотрели приложение, как вы его нашли... все это собирается и отправляется в  реальном времени.
Также отправляются сведения об устройстве, такие как идентификатор, номер модели, разрешение экрана, язык клавиатуры, способ подключения к Интернету и отпечаток пальца устройства.
В приложении «Акции» также рассылается список акций, за которыми вы следите, названия и временные метки акций, а также записи любых новостных статей, которые вы видите в приложении.
То же самое касается Apple Music, Apple TV, Books и iTunes Store, которые при отправке данных присваивают один и тот же идентификационный номер

Выяснилось, что описанное выше явление неслучайно: приложения на обоих устройствах отправляли одинаковые пакеты на один и тот же сайт Apple.
В целом, даже если вы отключили все настройки конфиденциальности, это совсем не уменьшило объем информации, отправляемой приложением.
Интересно, что специалисты также проводили аналогичные тесты в Google Chrome и Microsoft Edge, но эти две программы действительно не отправляли данные, пока были отключены общие настройки аналитики.
В настоящее время с момента оглашения результатов теста прошло несколько дней, однако Apple данную ситуацию никак не прокомментировала.

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#apple #ios #конфиденциальность #fail #apptrackingtransparency
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