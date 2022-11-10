Apple несмотря на заверения собирает о вас всю информацию. Начиная от отпечатков пальцев до новостей, которые вы читаете.

Насколько Apple заботится о конфиденциальности?

В течение долгого времени Apple использовала «конфиденциальность» как один из аргументов, отличающих ее от других конкурентов.

Начиная с iOS 14.5, появился специальный пункт в меню который при его активации запрещал доступ ко всей информации владельца телефона. Все приложения в системе мобильных телефонов Apple должны использовать структуру AppTrackingTransparency, чтобы запрашивать у пользователя разрешение на их отслеживание или доступ к рекламному идентификатору своего устройства.



На днях технические специалисты провели эксперимент и обнаружили, что Apple, которая всегда заявляла, что больше всего заботится о конфиденциальности пользователей, на самом деле отправляла данные на сервера компании. Они выбрали два разных устройства: взломанный iPhone с iOS 14.6 и обычный iPhone с последней версией iOS 16.

После того как они отключили настройку на обоих iPhone, было обнаружено, что такие приложения, как App Store, Apple TV и Stocks и Apple Music были полностью неограниченными, и данные, продолжали отправляться в таком же объеме



Один из двух братьев, инициировавших тест, занимался разработкой приложений, а другой занимался исследованиями в области безопасности.

Ради тщательности этот тест не только отключил «Общий анализ iPhone», но также отключил все возможные настройки конфиденциальности, такие как «Персонализированная реклама» и «Персональные рекомендации».

Результат, как было сказано в начале, ни на что не влияет.

В частности, в App Store фиксировалось то, что пользователи нажали, какие приложения искали, какую рекламу видели, как долго смотрели приложение, как вы его нашли... все это собирается и отправляется в реальном времени.

Также отправляются сведения об устройстве, такие как идентификатор, номер модели, разрешение экрана, язык клавиатуры, способ подключения к Интернету и отпечаток пальца устройства.

В приложении «Акции» также рассылается список акций, за которыми вы следите, названия и временные метки акций, а также записи любых новостных статей, которые вы видите в приложении.

То же самое касается Apple Music, Apple TV, Books и iTunes Store, которые при отправке данных присваивают один и тот же идентификационный номер



Выяснилось, что описанное выше явление неслучайно: приложения на обоих устройствах отправляли одинаковые пакеты на один и тот же сайт Apple.

В целом, даже если вы отключили все настройки конфиденциальности, это совсем не уменьшило объем информации, отправляемой приложением.

Интересно, что специалисты также проводили аналогичные тесты в Google Chrome и Microsoft Edge, но эти две программы действительно не отправляли данные, пока были отключены общие настройки аналитики.

В настоящее время с момента оглашения результатов теста прошло несколько дней, однако Apple данную ситуацию никак не прокомментировала.