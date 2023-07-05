Издание «The Verge» сообщило о том, что сотрудники компании Microsoft полагают, что в 2023 году японская компания Sony, известная своими игровыми девайсами серии PlayStation, выпустит «облегчённую версию» своей игровой консоли (приставки) пятого поколения. «Тонкая» версия игрового устройства получит название Sony PlayStation 5 Slim.
Источником подобного заявления стала информация, обнаруженная в документах корпорации Microsoft, подвергшихся изучению во время судебных разбирательств с Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC). В упомянутых документах сказано о том, что PlayStation 5 Slim появится на рынке примерно к концу нынешнего, то есть 2023 года.
реклама
Специалисты корпорации Майкрософт (Microsoft) считают, что PS5 Slim будет стоить дешевле обычной версии игрового прибора, вероятно, стоимость девайса составит менее четырёх сотен долларов США (USD). Полновесная версия пятой PlayStation в данный момент времени стоит пять сотен долларов.
Японская компания Sony на данный момент времени не раскрывала никакой информации об альтернативных вариантах своей игровой приставки (консоли), однако известно, что четвёртое поколение ПлэйСтэйшен имело Slim-версию, представленную в сентябре месяце 2016 года. Напомним, полноразмерная версия четвёртой PlayStation появилась в ноябре 2013 года, за примерно три года до выпуска облегчённого варианта девайса.